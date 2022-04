Al menos 12 presos mueren en enfrentamientos en cárcel de Ecuador

Al menos 12 reos fallecieron este domingo (03.04.2022) en enfrentamientos registrados en El Turi, una cárcel de Ecuador ubicada en la ciudad de Cuenca, provincia de Azuay, indicó el ministro de Gobierno, Patricio Carrillo.

"En las partes internas todavía se está trabajando y haciendo una evaluación", señaló en rueda de prensa.

El funcionario atribuyó los enfrentamientos a que "hay una organización que quiere tener un poder absoluto en el interior del centro y hay unas células que se han rebelado contra ellos".

Soldados montan guardia fuera de la prisión de Turi después de los enfrentamientos en la prisión de Cuenca, Ecuador (03.04.2022)

Carrillo apuntó que adoptaron algunas medidas para "evitar que personas que pertenecen a las mismas organizaciones y se encuentran en otros centros penitenciarios a nivel nacional puedan elevar este tema en los otros lugares".

Aunque la situación aún no está controlada, "no hay un solo fugado", dijo Carrillo antes de avanzar que las autoridades no declararán estado de excepción.

Esta revuelta es parte de la crisis carcelaria que vive Ecuador desde 2020, cuando murieron 316 presos en violentos enfrentamientos entre bandas rivales que se disputan el control de los centros penitenciarios.

efe/el comercio /rr