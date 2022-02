Agresión de Rusia contra Ucrania: lo que ha obligado a cambiar en la política alemana

Rearme

Durante décadas, la palabra "rearme" tuvo una connotación muy negativa en Alemania. Cualquiera que lo aprobara era considerado un belicista. Eso ha cambiado en pocos días. Las quejas de los oficiales de la Bundeswehr sobre su deficiente equipamiento caían en saco roto. El inspector del ejército Alfons Mais lo recordó al principio de la guerra contra Ucrania: "La Bundeswehr está más o menos desnuda". Ahora se va a actualizar, y de forma masiva. Las fuerzas armadas serán modernizadas con un "fondo especial de 100.000 millones de euros.

Reorientación de la Bundeswehr

Tras la misión en Afganistán, la Bundeswehr se trasladó a más y más áreas operativas lejos de su propio territorio, mientras se creía que la propia Alemania estaba a salvo. Ahora la misión de Afganistán es historia desde hace medio año, el final de la misión de Malí también se avecina, mientras que el territorio de la OTAN parece estar bajo amenaza inmediata y posiblemente incluso la propia Alemania. Por ello, no es de extrañar que la verdadera defensa nacional, el propósito original de la Bundeswehr, vuelva a ser la prioridad.

Gastos de defensa

El gasto en defensa va a aumentar permanentemente. Los países de la OTAN se han fijado el objetivo de gastar cada uno el dos por ciento de su PIB en defensa. Alemania, con alrededor del 1,5%, está muy por debajo. El partido soacialdemócrata (SPD), los Verdes y el Partido de la Izquierda, en particular, siempre han rechazado el objetivo del dos por ciento. Pero, en la actual situación, el canciller Olaf Scholz ha anunciado que Alemania "invertirá a partir de ahora -año tras año- más del dos por ciento del producto interior bruto en nuestra defensa".

Armas para Ucrania

En envío de armas alemanas a las zonas de conflicto era un tabú, especialmente para los Verdes que siempre han abogado por una política de exportación de armas restrictiva. Hasta hace unos días, la oferta de 5.000 cascos de acero era lo más lejos que podía llegar el gobierno alemán. Ahora se están entregando armas a Ucrania después de todo, incluyendo 1000 armas antitanque y 500 misiles antiaéreos. "No podía haber otra respuesta a la agresión de Putin", dijo el canciller Scholz. Y la ministra de Asuntos Exteriores de Los Verdes, Annalena Baerbock, subrayó en el Bundestag que, a pesar de toda la moderación que sigue siendo necesaria en la política de exportación de armas, Ucrania "no debe quedar indefensa ante el agresor que está llevando muerte y devastación a ese país".

Política energética: reducción de la dependencia del petróleo y gas rusos

Más de la mitad de las importaciones de gas naturalde Alemania y más del 40% de sus importaciones de petróleo provienen de Rusia. Ambas se reducirán considerablemente. Pero eso lleva tiempo. De todas formas, el Gobierno alemán quiere ampliar considerablemente las energías renovables, pero al mismo tiempo quiere eliminar gradualmente la generación de energía con carbón y energía nuclear. El problema es que cuando el viento no sopla y el sol no brilla, se supone que las nuevas centrales eléctricas de gas llenarán el vacío energético. Para no depender aún más de Rusia en materia de gas, ahora se van a construir terminales marítimas para gas licuado, por ejemplo, procedente de Estados Unidos.

Alemania busca reducir dependencia energética de Rusia: diseño del terminal de gas licuado en Brunsbüttel.

Además, el gobierno está pensando en dejar que las centrales nucleares aún en funcionamiento y algunas centrales de carbón funcionen más tiempo del previsto inicialmente. Esto es especialmente amargo para los Verdes, porque quieren eliminar la energía nuclear y el carbón lo antes posible. Pero "no hay tabúes de pensamiento", dice el ministro de Economía Verde, Robert Habeck.

Más deuda

El rearme, pero también la reorganización de la política energética costarán mucho dinero que el presupuesto federal no proporciona. Por eso, el gobierno federal tendrá que endeudarse más. Al mismo tiempo, Alemania ya ha contraído grandes préstamos para absorber los daños económicos causados por la pandemia. Precisamente el ministro de Finanzas, Christian Lindner defiende ahora esta política. Como político de la oposición, siempre reclamó una política presupuestaria sólida; ahora no ve otra opción que asumir cantidades récord de nueva deuda.

Bienvenida a los refugiados ucranianos

Relativamente poco va a cambiar en Alemania a la hora de aceptar refugiados. Al fin y al cabo, durante los grandes movimientos de refugiados a partir de 2015, especialmente de países en guerra civil como Siria, Alemania ha marcado pautas con su generosidad, aunque también se generó una gran resistencia dentro y fuera del país. Esta vez, la ministra del Interior, Nancy Faeser, ha llegado a un acuerdo con sus homólogos de toda la UE parafacilitar la admisión de refugiados ucranianos. "Los refugiados de Ucrania no tienen que pasar por un procedimiento de asilo. Reciben protección en la UE durante un máximo de tres años", dice Faeser.

(jo/er)