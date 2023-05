Adiós Título 42 en EE. UU.: ¿se viene una ola de solicitudes de asilo desde América Latina?

Tras el levantamiento del llamado Título 42, el próximo 11 de mayo, Estados Unidos espera que el flujo migratorio aumente considerablemente. El director interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) calcula que el número de cruces irregulares en la frontera con México incluso podría ascender a 10.000 al día.

Concebido en el marco de la pandemia, en 2020, el Título 42 ha permitido más de 2,5 millones de expulsiones de migrantes en caliente. Ahora, ante el inminente fin de esta norma, el gobierno en Washington se prepara enviando a 1.500 soldados de refuerzo a la frontera suroeste, donde apoyarán las tareas administrativas de la CBP.

¿Quién puede solicitar asilo?

Todos los migrantes que se encuentren físicamente en territorio estadounidense o intenten ingresar en el país a través de un puerto de entrada, ya sea la frontera o un aeropuerto, pueden solicitar asilo. Para poder permanecer en Estados Unidos, los solicitantes deben comprobar que son perseguidos o que existe el temor justificado de ser perseguidos en sus países por su raza, religión, nacionalidad, opinión política, o por pertenecer a un "grupo social particular", como la comunidad LGBTIQ+.

Según datos de noviembre de 2022, casi 1,6 millones de solicitudes de asilo esperan ser tramitadas en Estados Unidos. Cerca de la mitad de los casos están pendientes de revisión ante los tribunales de inmigración de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés), mientras que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) deberá procesar las demás solicitudes.

Principales países de solicitantes de asilo

En base a los datos más recientes disponibles de los tribunales de inmigración, de noviembre de 2022, el centro de investigación TRAC, de la Universidad de Syracuse, determinó que Guatemala, Honduras, El Salvador, México y Venezuela son los cinco principales países de origen de solicitantes de asilo en Estados Unidos.

Cuba, Ecuador, Brasil, Nicaragua, Haití y Colombia también forman parte del grupo de los principales países de origen de migrantes, con más de 10.000 solicitudes de asilo.

No obstante, desde septiembre de 2021, TRAC también ha registrado un notable retroceso en el número de solicitantes de El Salvador, México y Guatemala. En el marco del Título 42, los inmigrantes del Triángulo Norte de Centroamérica y México, por lo general, fueron expulsados en caliente, sin poder solicitar asilo. En cambio, muchos venezolanos y haitianos se han beneficiado de programas especiales del gobierno de Joe Biden para entrar en el país.

Lo difícil es obtener asilo

Expertos estadounidenses en migración subrayan que, si bien una persona cumple con los requisitos para pedir asilo, esto no significa que necesariamente lo obtendrá. El desenlace de cada caso depende muchas veces, según el medio The San Diego Union-Tribune, de la posibilidad de contar con un abogado, del juez que determine el caso y del país de origen. Otro factor que puede determinar si el migrante será expulsado del país o no, independientemente de la gravedad de su caso, puede ser el hecho de que tenga que esperar su audiencia en un centro de detención o si tiene la suerte de contar con algún familiar, un conocido, u otra personas dispuesta a acogerlo y ayudarle.

(cp)