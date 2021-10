Acusaciones contra Facebook: Hay que proteger a los alertadores

Desde hace varias semanas hay revuelo en la red social más grande del mundo. Una serie de artículos en el "Wall Street Journal” reveló gran cantidad de deficiencias en Facebook.

Las estricta normativa de publicación solo tiene validez hasta cierto punto para los usuarios de 5,8 millones de cuentas VIP. Por ejemplo, en el caso de la estrella del fútbol Neymar, quien pudo publicar fotos de una mujer desnuda, que lo había acusado de violarla. A los moderadores no se les permitió eliminar dicha publicación; esto solo fue posible tras haberlo ordenado un organismo superior. Entretanto, alrededor de 56 millones de usuarios pudieron ver la publicación del futbolista.

Depresión por redes sociales

Sin embargo, lo que mayor conmoción causó fue un artículo que planteó los efectos dañinos de Instagram en la salud mental de los adolescentes. En un estudio interno, Facebook llegó a la conclusión de que Instagram aumentaba la insatisfacción de muchos adolescentes, sobre todo niñas, hacia sus propios cuerpos. Y esto causaría trastornos alimentarios y depresión. La administración de Facebook retuvo deliberadamente estos resultados del estudio.

Facebook hizo lo que hace con otras acusaciones: minimizó el asunto. Pero congeló sus planes para poner en marcha una versión infantil de Instagram para niños de diez a doce años.

Desde el fin de semana pasado ha quedado claro quién está detrás de dichas filtraciones. Fue Frances Haugen, una investigadora de datos que trabajó para Facebook de 2019 a 2021. Apareció en la televisión estadounidense e hizo duras acusaciones contra su excompañía. Una de sus declaraciones más relevantes fue que Facebook está atrapado en un conflicto de intereses "entre lo que es bueno para la opinión púbica y lo que es bueno para Facebook". La empresa ha "decidido optimizar sus intereses una y otra vez". Ella corroboró las acusaciones con documentos internos. Su conclusion fue que "esta versión de Facebook está destrozando nuestra sociedad y provocando violencia en el mundo".

Un paso valiente

Haugen testificó este martes (5.10.2021) ante el Congreso de Estados Unidos. Solicitó oficialmente protección como "Whistleblowerin” o alertadora para protegerse de una demanda de su antiguo empleador.

Los paralelismos con otros filtradores muestran cuán valiente es su decisión: Edward Snowden, quien brindó información muy inquietante sobre el alcance de las prácticas de vigilancia global de los servicios secretos y desencandenó el escándalo de la NSA, ha vivido en el exilio ruso durante años. Una familia, que lo ocultó de las autoridades estadounidenses en 2013, recibió asilo en Canadá hace unos días.

En nuestro interés

También hace unos días se supo que la administración estadounidense, bajo el expresidente Donald Trump, habría estado considerando hacer asesinar al fundador de Wikileaks, Julian Assange. El filtrador se encuentra en una prisión británica desde hace más de dos años y podría verse confrontado con su extradición a Estados Unidos.

No solo la historia de estas personas muestra que los alertadores no son de ninguna manera traidores ególatras o personas que critican a sus empleadores. Las revelaciones de los Pandora Papers no hubieran sido posibles sin ellos. Si las acusaciones de Haugen tienen base fáctica, y así parece ser, es imperativo que reciba protección. También en nuestro propio interés.

