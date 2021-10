Facebook, WhatsApp e Instagram sufren cortes en todo el mundo

Los servicios de Facebook y las aplicaciones de su propiedad (Instagram, WhatsApp y Messenger) sufren este lunes (04.10.2021) caídas generalizadas en varias partes del mundo, según denunciaron los propios usuarios a través del portal Downdetector.

Decenas de miles de internautas en Estados Unidos, México, Francia, Rumania, Noruega, Georgia, Grecia y otros países acudieron al popular portal para informar que no podían acceder a los servicios. Los problemas también se detectaron en Alemania, Chile y otras regiones del planeta.

En el caso concreto de la popular aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, cuando los usuarios envían mensajes, les aparece el mensaje "conectando" y el icono de un reloj, pero el contenido no llega a enviarse a su destinatario. La compañía dijo que era "consciente de que algunas personas están teniendo problemas para acceder a la aplicación de Facebook" y que estaba trabajando para restablecer el acceso.

La compañía no dijo qué podría estar causando la interrupción, que comenzó alrededor de las 11:45 ET. Es normal que los sitios web y las aplicaciones sufran interrupciones, aunque es raro que se produzcan a escala mundial. Los usuarios informaron de que no podían acceder a Facebook en California, Nueva York y Europa. Incluso juegos asociados a la red social estaban fuera de servicio.

Otras caídas

La misma plataforma Downdetector informó que las denuncias por interrupciones en el servicio se extendieron a otros conocidos sitios web, como Amazon, Google, YouTube y Twitter, aunque a una menor escala que la caída de WhatsApp y Facebook. También empresas como la alemana T-Mobile y la estadounidenses US Cellular presentarían problemas.

Facebook está atravesando una gran crisis después de que la denunciante que fue la fuente de la serie de reportajes de The Wall Street Journal en los que se exponía el conocimiento por parte de la empresa de las investigaciones internas sobre los efectos negativos de sus productos y decisiones se hiciera pública en el programa "60 Minutes" el domingo.

Frances Haugen fue identificada en una entrevista como la mujer que, de forma anónima, denunció ante las autoridades federales que la propia investigación de la empresa muestra cómo magnifica el odio y la desinformación, conduce a una mayor polarización y que Instagram, en concreto, puede perjudicar la salud mental de las adolescentes.

"The Facebook Files"

Las historias del medio, llamadas "The Facebook Files", pintaron un cuadro de una compañía centrada en el crecimiento y en sus propios intereses en lugar del bien público. Facebook ha intentado restar importancia a la investigación.

Nick Clegg, vicepresidente de política y asuntos públicos de la compañía, escribió a los empleados de Facebook en un memorando el viernes que "los medios sociales han tenido un gran impacto en la sociedad en los últimos años, y Facebook es a menudo un lugar donde se desarrolla gran parte de este debate".

FEW, DZC (EFE, AP, Reuters)