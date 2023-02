Acuerdo UE-Mercosur: la visita del canciller Cafiero "abre una nueva vía"

"La presencia del canciller argentino, Santiago Cafiero, en Bruselas es un claro signo de que Argentina quiere avanzar hacia concluir el acuerdo con los cuatro países del Mercosur” con la Unión Europea, explica a DW Mónica Silvana González, vicepresidenta de la Delegación para los países del Mercosur en la Eurocámara.

Con todo, "sí hay que reconocer que viene a negociar otros términos: la propuesta es dejar de hablar solo de carne y cereales y pasar a cuestiones estratégicas como el hidrógeno verde”, agrega González, eurodiputada por España del bloque socialdemócrata.

Aspectos de energía, desarrollo, medioambiente

En encuentros con Josep Borrell, el alto representante de Política Exterior de la UE, con Kadri Simson, la comisaria europea de Energía, con Juta Urpilainen, comisaria de Asociaciones Internacionales, y con Franz Timmermans, comisario para el Pacto Verde europeo, el canciller Cafiero, a cargo de la presidencia pro tempore del Mercosur, ha ventilado esta semana diferentes cuestiones a revisar. Se trata de aspectos vinculados al plano político, la cooperación, las compras gubernamentales, la energía, los minerales estratégicos y el capítulo comercial.

Si los unos quieren una cooperación energética más amplia, los otros quieren garantías verdes para un tratado que se elaboró antes del Acuerdo de París y de la Conferencia sobre la Biodiversidad. "Este acuerdo tiene que cumplir con las necesidades del siglo XXI y para ello tiene que ser renegociado. El gobierno de Lula exige su renegociación, así como nosotros, los que nos oponemos a su forma actual", dice a DW Thomas Waitz, del bloque ecologista.

Momento oportuno

Como fuere, tanto Bruselas como Buenos Aires han mostrado esta semana su buena disposición. Y el momento es oportuno.

"Por un lado, el triunfo de Lula da Silva en Brasil abre nuevas perspectivas en la relación entre los cuatro y dinamiza el vínculo interno necesario para la relación externa. Por otro lado, la relación birregional con la UE ha dado un giro, a raíz de la guerra en Ucrania, Europa despertó de un letargo”, subraya la eurodiputada González. "Ya es hora de que Europa se fíe de sus socios latinoamericanos, y que estos terminen esa negociación que va en la dirección de la protección al medioambiente, algo que todos queremos”, agrega.

No obstante, se trata también en qué medida y a qué precio se quiere esa protección medioambiental y social. Las nuevas directivas europeas de diligencia debida (para el respeto a los derechos sociales), de deforestación (garantías de que los productos exportados no provengan de zonas deforestadas), "de la granja a la mesa” (que prevé, por ejemplo, la disminución de pesticidas) elevan los estándares.

"En materia medioambiental, no tiene sentido que en Europa produzcamos con cero emisiones, pero que, por ejemplo, en Brasil se siga emitiendo igual. Si en Europa tenemos cada vez más regulaciones laborales, también en la minería: si ambos socios de un acuerdo no respetan las mismas regulaciones, nos enfrentamos a competencia desleal", sigue Waitz, eurodiputado por Austria, uno de los países europeos que más reticencias han mostrado al acuerdo con Mercosur.

Equilibrio entre medioambiente y geopolítica

"Somos los europeos los que queremos ir un paso más allá en la protección del medioambiente”, recuerda Mónica Silvana González. "Pero tenemos que buscar un equilibrio entre las exigencias medioambientales y la necesidad de Europa de tener un rol más relevante en América Latina”, agrega la eurodiputada refiriéndose a la inversión y al comercio de China y la influencia de Rusia.

Por otro lado, recuerda: "la crisis por la destrucción de la biodiversidad como resultado de actividades ilegales quizás justifique la insistencia en garantías adicionales para la protección medioambiental en el acuerdo con Mercosur”, agrega.

Y queda claro, según Waitz, que renegociar no significa que se mencionen los temas en un anexo, sin que las regulaciones sean exigibles, y su no cumplimiento, sancionable. De no ser así, advierte, "el acuerdo se enfrentaría al fracaso".

"En cualquier caso, debemos aprovechar el empujón que da la sintonía entre las dos locomotoras del Mercosur", apunta Mónica Silvana González, quien añade que esperaría que el acuerdo se cerrara bajo la presidencia española, este mismo año. "La visita del canciller Cafiero abre una nueva vía”, concluye.

(cp)