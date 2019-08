Acuerdo UE-Mercosur, ¿a pesar de Bolsonaro?

¿Está en peligro el acuerdo Mercosur, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y los cuatro países sudamericanos, de Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil? En Brasil, el Amazonas está ardiendo, y el presidente de extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro, está montado al caballo de las ofensas verbales con la UE por la ayuda externa. En Europa, algunos políticos amenazan con consecuencias si Bolsonaro, que niega el cambio climático, no permite que entre más ayuda al país.

El ambiente político es tormentoso, pero la experimentada diplomática de la UE Sabine Weyand está segura de que la UE seguirá apostando por el acuerdo que quiere reducir los mutuos aranceles a más del 90 por ciento de los productos importados. En América del Sur, se abriría un mercado de alrededor de 260 millones de personas de productos de la UE. En junio de 2019, los Estados miembros de la UE llegaron a un acuerdo político con los cuatro países latinoamericanos.

Sabine Weyand, negociadora y directora general de Comercio de la UE, apuesta por el acuerdo UE-Mercosur.

Configuración justa de la globalización

Este miércoles (28.9.2019) Sabine Weyand está en la sala de reuniones en el primer piso del "Europahaus" en Berlín. La representación de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo está a un paso de la Puerta de Brandenburgo. La sala está repleta de gente y es así por los deslices verbales del presidente de Brasil y la Amazonía en llamas: estos son los principales temas actuales.

Weyand estuvo negociando durante mucho tiempo el "brexit” para la UE, y ahora está involucrada en el acuerdo con Mercosur como nueva directora general de Comercio de la UE. A pesar de la crisis actual, considera que el acuerdo es muy importante políticamente: "Actualmente estamos viviendo en un mundo donde el orden internacional pende de un hilo". El acuerdo comercial debería restablecer un poco la confianza: "Nuestro objetivo es la configuración justa de la globalización".

El comportamiento de Brasil tiene un impacto en la ratificación

A la directora general no le parece incorrecto asociar las críticas de Bolsonaro con el acuerdo: "Está justificado señalar que las posibilidades de ratificación de este acuerdo por parte de los Estados de la UE y en la mismaa UE están influenciadas por lo que está sucediendo en la Amazonía". Esto significa que si Bolsonaro continúa así, aumentarán las dudas en la UE sobre el acuerdo. En el otoño boreal del próximo año, como señala Weyand, la UE y los países europeos podrían ratificar el acuerdo. Hay más que tiempo suficiente para ejercer presión sobre Brasil.

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, no cree en el cambio climático y rechazó al principio la ayuda externa para la Amazonía.

¿Cambió de rumbo en Brasil?

El presidene brasileño tiene problemas en su propio país y ha dado marcha atrás: ahora está dipuesto a aceptar ayuda exterior si no se cuestiona la soberanía brasileña, afirmó un portavoz del gobierno.

El gobierno aleman envía diferentes señales con respecto al acuerdo con Mercosur y Bolsonaro. La ministra alemana de Agricultura, Julia Klöckner (CDU), por ejemplo, amenazó abiertamente a Brasil con consecuencias: "Brasil se ha comprometido en el acuerdo con el Mercosur al manejo forestal sostenible", dijo al periódico Welt. "Si el país no cumple, no nos quedaremos de brazos cruzados", añadió. El ministro alemán de Economía, Peter Altmaier (CDU), dijo en Berlín que no solo se llegó a un acuerdo con Brasil: "Es de interés para la Unión Europea, pero también para otros países como, por ejemplo, Uruguay, que también están involucrados (en el acuerdo)".

Pero también hay voces críticas contra dicho acuerdo, porque podría causar que se importe más soja y carne proveniente de América Latina a Europa. Esa es otra razón por la cual los incendios actuales pueden haberse encendido deliberadamente: para dar cabida a nuevos campos de soja y ganado. El portavoz del gobierno alemán, Steffen Seibert, rechazó estas críticas y aseguró que el acuerdo entre la UE y el Mercosur tiene un capítulo de sostenibilidad muy ambicioso, en el que también está involucrado Brasil: "Ambas partes han acordado que el Acuerdo de París sobre el cambio climático debe implementarse de manera efectiva, y el Gobierno alemán se ha implicado mucho en este sentido".

