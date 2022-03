A medida que cuerpos de soldados rusos se acumulan, Ucrania utiliza software de reconocimiento facial para identificarlos

Con la subida de las temperaturas en Ucrania, mientras la escarcha se derrite y el suelo se descongela, los cuerpos de los soldados rusos esparcidos por el paisaje se han convertido en un problema en varias zonas de combate.

La OTAN estimó este miércoles (23.03.2022) que entre 7.000 y 15.000 soldados rusos han muerto en cuatro semanas de guerra, donde la feroz resistencia de los defensores del país ha negado a Moscú la victoria relámpago que buscaba.

Ahora, Ucrania está recurriendo un software de reconocimiento facial para identificar los cuerpos de los soldados rusos muertos y localizar a sus familias para informarles de su muerte, según ha declarado el viceprimer ministro ucraniano en exclusiva a Reuters.

Gobernador de Mikolaiv: "No somos bestias"

Vitali Kim, el gobernador de la región de Mikolaiv, en el sur, una de las primeras en ser atacadas por las fuerzas rusas, ha pedido a los lugareños que metan los cadáveres en bolsas y los refrigeren. "No somos bestias", apeló a los ciudadanos que han perdido a muchos de los suyos, según informó CNN.

"El problema es que no siempre se llevan el cuerpo", dijo Kim en un mensaje de vídeo en Telegram el sábado, de acuerdo con The Washington Post. "Los perros no comen tanto. Lo mismo con los lobos", agregó.

El Gobierno ucraniano también ha dicho que el Ejército ruso llevaba crematorios móviles para quemar a sus muertos, mientras que los ferrocarriles ucranianos han proporcionado vagones refrigerados al Ejército para transportar a los muertos a Rusia, según la CNN.

Pero Rusia aún no ha enviado una solicitud de repatriación de cadáveres. "En aras de la propaganda 'victoriosa', privarán a las madres incluso de la oportunidad de enterrar los cuerpos", compartió el jefe de los ferrocarriles en un post.

Un grupo de personas observa los restos destruidos de vehículos militares rusos en una carretera de la ciudad de Bucha, cerca de la capital, Kiev.

Software de reconocimiento facial Clearview AI

Por su parte, Ucrania sigue esforzándose por ayudar a las familias rusas a identificar a los muertos. Según Reuters, el Ministerio de Defensa ucraniano comenzó a utilizar este mes la tecnología de Clearview AI, un proveedor de reconocimiento facial con sede en Nueva York que encuentra imágenes en la web que coinciden con los rostros de las fotos subidas. En ese momento no estaba claro cómo se utilizaría la tecnología.

Mikhailo Fedorov, viceprimer ministro ucraniano que también dirige el Ministerio de Transformación Digital, dijo a Reuters que Ucrania había estado utilizando el software de Clearview AI para encontrar las cuentas de las redes sociales de los soldados rusos muertos.

A partir de ahí, las autoridades están enviando mensajes a los familiares para hacer los arreglos para recoger el cuerpo, dijo.

Cifra oculta de cuerpos identificados

Fedorov declinó especificar el número de cuerpos identificados mediante reconocimiento facial, pero dijo que el porcentaje de personas reconocidas reclamadas por las familias ha sido "alto".

Los opositores al reconocimiento facial, incluidos los grupos de derechos civiles, han criticado la adopción de Clearview por parte de Ucrania, alegando la posibilidad de que se produzcan identificaciones erróneas.

Clearview está luchando contra una demanda en un tribunal federal de Estados Unidos en Chicago presentada por consumidores en virtud de la Ley de Privacidad de la Información Biométrica de Illinois. El caso en curso se refiere a si la recopilación de imágenes de Internet por parte de la empresa viola la ley de privacidad.

Identificación solo de tropas rusas

Fedorov dijo que Ucrania no estaba utilizando la tecnología para identificar a sus propias tropas muertas en combate. No especificó por qué. El Ministerio del Interior ucraniano no respondió a las solicitudes de Reuters de comentarios.

Mientras tanto, el Ministerio ha estado supervisando el proyecto "Busca a los tuyos", un canal de Telegram en el que se publican imágenes de soldados rusos capturados o muertos no identificados y se invita a los familiares a presentar reclamaciones.

El Gobierno ucraniano tiene un formulario en línea donde los familiares rusos pueden presentar una reclamación para recoger un cuerpo.

¿Es acertada la tecnología de reconocimiento facial?

Richard Bassed, director del departamento de medicina forense de la Universidad de Monash (Australia), dijo a Reuters que las huellas dactilares, los registros dentales y el ADN siguen siendo las formas más comunes de confirmar la identidad de alguien.

Sin embargo, obtener muestras de estos datos antes de la muerte de los combatientes enemigos es un reto, lo que abre la puerta a técnicas innovadoras como el reconocimiento facial. Pero los ojos nublados y los rostros heridos y sin expresión hacen que el reconocimiento facial no sea fiable en los muertos, dijo Bassed, que ha estado investigando la tecnología.

En Estados Unidos, el Sistema Médico Forense de las Fuerzas Armadas dijo que no ha adoptado el reconocimiento facial automatizado porque la tecnología no está actualmente aceptada de forma general en la comunidad forense.

