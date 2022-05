A debate los monumentos a soldados soviéticos en Alemania

Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, el Ejército Rojo erigió cuatro monumentos en Berlín para honrar a sus soldados fallecidos, sobre todo a los que cayeron durante la batalla de Berlín entre abril y mayo de 1945. No solo son monumentos, sino también sitios conmemorativos con cementerios militares.

A fines de marzo de 2022, dos tanques del lugar conmemorativo del parque Tiergarten aparecieron envueltos en banderas ucranianas. Poco después, la diputada de la CDU de Berlín Stefanie Bung exigió que se retiraran las armas y los tanques en vista de la guerra de Ucrania: "Hoy, los tanques en Tiergarten ya no solo representan la liberación de Alemania del nazismo, sino la agresiva frontera territorial y la guerra que desprecia la vida humana".

El Senado de Berlín rechazó la solicitud: "Se trata de honrar a los muertos de la Segunda Guerra Mundial, en la que soldados de muchas nacionalidades de la Unión Soviética, incluidos soldados rusos y ucranianos, murieron en la lucha del Ejército Rojo contra el régimen nazi", dijo la senadora de Berlín para el Medio Ambiente y alcaldesa Bettina Jarasch, de Los Verdes.

De hecho, Berlín debe cuidar por ley de los monumentos conmemorativos soviéticos. Esto forma parte del tratado de 1990 entre la República Federal Alemana, la RDA, Estados Unidos, la Unión Soviética, Reino Unido y Francia, en el que también se acordó la conservación y mantenimiento de dichos monumentos.

Ataques al memorial en el parque de Treptow

El monumento conmemorativo a los soldados soviéticos en el parque de Treptow es el mayor de este tipo en Alemania: alrededor de 7.000 soldados de todas las antiguas repúblicas soviéticas están enterrados en el cementerio militar del recinto.

A principios de abril, se escribieron consignas antirrusas en dicho monumento, como "Sangre ucraniana en manos rusas" o "Muerte a todos los rusos" y, unos días después, el símbolo "Z", y "asesinos". El monumento está ahora bajo vigilancia continua.

Justus H. Ulbricht, historiador alemán y director general de la asociación Denk Mal Fort! cree que "lo que se ve en Treptow es un monumento a los héroes. Y la devoción por los héroes ha disminuido drásticamente en Alemania. Monumentos de este tipo son de todas maneras tema de debate".

Monumento conmemorativo a los soldados soviéticos en el Parque de Treptow.

¿El soldado del Ejército Rojo debe irse de Dresde?

La estatua del soldado en Dresde se erigió e inauguró en noviembre de 1945. En 1994, fue reubicada y ahora se encuentra cerca del Museo de Historia Militar.

A fines de marzo de 2022, el político liberal Stefan Scharf, escribió en su cuenta de Twitter: "No, el Memorial de Guerra Soviético en Dresde no puede quedarse. No por 1945, sino por 1953, 1968 y 2022".

Kristiane Janeke, directora científica del Museo de Historia Militar de Dresde, cree, en cambio que "se borraría una parte de la historia de la ciudad y del recuerdo de esta guerra del espacio público, y eso está mal. No se puede reescribir la historia. Estos monumentos recuerdan lo que pasó. Si se pone en contexto, por ejemplo, a través de una descripción más precisa, sería la solución idónea".

Delante del Museo Germano-Ruso solo ondea la bandera ucraniana.

¿Qué pasará con el Museo Germano-Ruso?

Hasta el 24 de febrero, ondeaban las banderas de Ucrania, Rusia, Bielorrusia y Alemania frente al edificio del Museo Germano-Ruso en Karlshorst; ahora solo la ucraniana.

"Mucha gente cree que queremos hacer olvidar los logros del Ejército Rojo y el papel de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial al izar solo la bandera de Ucrania. No es cierto. Esto es una señal de solidaridad con Ucrania. Antes habíamos izado las banderas de las nacionalidades que trabajan aquí juntas aquí”, dijo el director del museo, Jörg Morré, en una entrevista con DW.

En ese edificio, ahora museo, se firmó la rendición incondicional de Alemania el 8 de mayo de 1945. El museo fue fundado conjuntamente por la República Federal de Alemania y la Federación Rusa en 1994. En 1997/8 se unieron como miembros los museos nacionales de la Segunda Guerra Mundial de Ucrania y Bielorrusia, y desde 1995 le se conoce como Museo Germano-Ruso.

En vista de la invasión rusa de Ucrania, la dirección del museo decidió utilizar el nombre "Museo Berlín-Karlshorst", inscrito en el registro de asociaciones, ya que está destinado a conmemorar a todas las víctimas soviéticas independientemente de su nacionalidad. "La Federación Rusa está tratando de nacionalizar la victoria soviética, de monopolizarla, y en algunos casos se instrumentaliza todo enfoque cooperativo. Por el momento, solo nos ayuda tomar distancia. En este caso solo ayudan las señales muy claras ", dijo el director del museo, Jörg Morré

(rmr/ers)