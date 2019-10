7,3 millones de litros de cerveza se bebieron en el Oktoberfest

Qué hacer y qué no hacer en el Oktoberfest

¿Fotografiar exhibicionistas "topless"?: ¡de ninguna manera!

Está bien tomar fotos de mujeres que están en modo fiesta. Pero no está bien fotografiarlas cuando en una hora avanzada se quitan espontáneamente la parte superior de la ropa. A ellas se les conoce como "Blankzieherinnen". Desnudarse no es un problema, fotografiar sí. Se supone que las damas no querrán que su "striptease" se haga global en internet. Lo que sucede en la carpa se queda en la carpa.

Autor: Anne Termèche