70 años del Instituto Goethe

Repasamos sus 70 años de historia, entrevistamos a la nueva directora y hablamos con los galardonados con la medalla Goethe 2021.

Presentación en Camerún

Carola Lentz, la nueva directora del Instituto Goethe lleva ya un año en el cargo. Su primer gran viaje oficial al extranjero la ha conducido a Duala y Yaundé, con motivo del 60 aniversario del Instituto Goethe en Camerún.

De escuela de alemán a escaparate cultural

¿Puede la cultura cerrar las heridas de la historia? El Instituto Goethe se atrevió a intentarlo, primero ofreciendo clases de alemán y después promoviendo el diálogo intercultural. Un repaso a 70 años de historia, desde los años 50 hasta hoy.

Sonidos que unen mundos

Entre la vanguardia y el budismo zen: el compositor japonés Toshio Hosokawa mezcla música tradicional nipona con estilos melódicos occidentales creando así su propio universo sonoro, una obra que le ha valido la medalla Goethe 2021.

Recordar con el cuerpo

Wen Hui es una de las pioneras de la danza contemporánea china. Esta coreógrafa, bailarina y directora de documentales es una de los galardonados con la medalla Goethe 2021. En sus performances multimedia aborda el pasado y el presente de China.

Colonialismo y cultura de la memoria

Embajadora cultural, activista por la memoria histórica y ahora también medalla Goethe 2021: la princesa Marilyn Douala Manga Bell, bisnieta de Rudolf Duala Manga Bell, rey del pueblo de los duala y líder de las luchas contra la dominación colonial.

