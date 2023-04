42 - La respuesta a casi todo - ¿Cómo se originan las olas monstruo?

A diferencia de los tsunamis, aún no existen métodos de alerta o de predicción para estas olas.

La ciencia aún sabe sorprendentemente poco sobre estas "olas monstruo". Durante siglos se creyó que las olas gigantes eran supersticiones de marineros. Pero en 1995 se constató científicamente su existencia. En la plataforma petrolera Draupner, en el mar del Norte, un láser registró una ola de casi 26 metros de altura. Según los modelos de olas utilizados entonces, era una ola imposible. Este descubrimiento casual cambió para siempre la investigación en este campo.

Pero, ¿cómo se originan las olas monstruo? Los investigadores barajan tres teorías. La primera fue la del modelo de corrientes: debido a corrientes opuestas, la longitud de las olas disminuye y estas se comprimen y se agrupan formando una ola gigante. Sin embargo, en regiones sin fuertes corrientes también se forman olas gigantes.

Por eso la ciencia cree que se suma un segundo efecto: la superposición. En este proceso lineal, las olas más rápidas y largas alcanzan a las más cortas y lentas. Se superponen y forman así las olas monstruo. Pero en algunos lugares se generan olas gigantes con más frecuencia de lo que puede explicar la teoría lineal de la superposición.

Por ello, desde hace algunos años se debate una tercera teoría: en la inestabilidad de la modulación no lineal, una ola crece hasta convertirse en una ola gigante a través de un "robo" de energía altamente complejo. La cuestión a debate es si son los efectos lineales o los no lineales los que provocan el desarrollo de olas monstruo en mar abierto. Una cuestión fundamental para la navegación, pues cuanto más no lineal sea la situación en el mar, más grandes y peligrosas son las olas monstruo.



