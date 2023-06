Rat, klima, crkva

Teme su na ulici – ponekad se i zalijepe za nju. Riječ je o klimatskoj krizi, o ratu u Ukrajini, ali i o crkvi koja sve više gubi članove. Promatrano izvana uopće se nije mnogo toga promijenilo. Dan crkve još uvijek tvrdi da je logorska vatra nacije.

Velike teme, velika imena pojavljuju se u Nürnbergu. Kancelar Olaf Scholz, vicekancelar Robert Habeck, čelnik CDU-a Friedrich Merz - svi oni dolaze. Na početku se očekuje savezni predsjednik Frank-Walter Steinmeier. Tu su i koncerti i mise. Za svakog ponešto, i za pobožne i za kritičare.

Debata premijernog karaktera

Predsjednik Dana crkve, Thomas De Maizière, želi promjene. U Nürnbergu generalni inspektor njemačkih oružanih snaga Carsten Breuer diskutira o etici mira s povjerenikom za mir Evangeličke crkve (EKD) Friedrichom Kramerom. Kramer je protiv isporuke njemačkog oružja Ukrajini. Bivši ministar odbrane de Maizière se raduje raspravi premijernog karaktera. Prvi put je generalni inspektor Bundeswehra pozvan na Dan crkve. "Dan crkve bi trebao biti ovakav: živahan i pun rasprava", kaže političar CDU-a, De Maizière.

Rat i mir

Crkveni dani nekoć su bili utakmica na domaćem terenu mirovnog pokreta - a sada dolazi osoba s najvišim činom Bundeswehra. Što se tiče rata i mira, evangelička crkva je u najmanju ruku rastrgana kao i društvo; ona mora ponovno napisati svoju etiku mira. Koliko daleko može ići vojna podrška Ukrajini?

Bavarski biskup Heinrich Bedford-Strohm uvjeren je da postoji zajednička osnova za razgovore u Nürnbergu: "Svi ljudi koji tamo raspravljaju žele prevladati nasilje. I na toj osnovi raspravljamo o pitanju jesu li isporuke oružja moguće i legitimne", kaže on. Bedford-Strohm zauzima drugačiji stav od mirovnog časnika EKD-a i zagovara vojnu potporu od početka napada na Ukrajinu.

Dijalog između "Posljednje generacije" i Habecka

Slično kontroverzno je u evenglestičkoj crkvi i slijedeće pitanje: Koliko daleko može ići prosvjed klimatskih aktivista? Dan crkve se oslanja na dijalog i na podijum dovodi pokret "Posljednja generacija". Klimatska aktivistica Carla Hinrichs raspravlja o "odgovornosti i krivnji u klimatskoj krizi" s ministrom privrede Habeckom.

Anna-Nicole Heinrich, predsjednica Sinode Evangeličke crkve, ne želi samo razgovarati. Ona smatra da i crkva mora dati primjer u Nürnbergu. "Nadam se da će svi izaći nakon Dana crkve i reći: Let's make it!" Samoopredjeljenje crkve da postane klimatski neutralna do 2030. moglo bi poslati signal, kaže Heinrich. “Ako crkva to može, ni svi drugi neće imati isprike", kaže on.

Znakovi života iz Nürnberga

Ali kakvu snagu crkva trpi od potrošnje? Kriza u crkvi će također biti tema na ovom crkvenom kongresu. Riječ je o velikom broju ljudi koji napuštaju crkvu, optužbama za seksualno nasilje.

Domaćin, bavarski evangelički biskup Bedford-Strohm, želi poslati znak života iz Nürnberga. U vrijeme kada se Crkva napada ili proglašava nevažnom, važno je osjećati: "Veliki broj kršćana pomaže u oblikovanju Njemačke".

Takav osjećaj zajedništva mogao bi se pojaviti odmah navečer: nakon sevet misije kojom se otvara kongres biti će ograniziran ulični festival u starom gradu Nürnberga. Na ovoj "Večeri susreta" očekuje se do 200.000 ljudi.

