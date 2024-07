Što želi Viktor Orbán?

Nekoliko dana nakon što je Mađarska preuzela šestomjesečno rotirajuće predsjedavanje Vijećem Europske unije, mađarski premijer Viktor Orban je boravio u Kijevu, Moskvi i Pekingu kao samoimenovani sugovornik i samozvani mirotvorac.

U videu koji je objavio u ponedjeljak na platformi X, Orban je pozdravio Kinu kao jedinu svjetsku silu "jasno posvećenu miru" između Rusije i Ukrajine, a sebe je prikazao kao čovjeka u mirovnoj misiji na završetku sastanka s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom.

"Ovo je važno za Mađarsku i cijelu Europsku uniju", rekao je u istom videu koji je postavio na X-u s piste u Pekingu i dodao, "nastavit ćemo naš rad."

Iako nije eksplicitno rekao da predstavlja Europsku uniju, neki smatraju da je želio ostaviti takav dojam.

Kaja Kallas, slijedeća visoka predstavnica EU za vanjsku politiku, ranije je rekla da Orban "iskorištava" mađarsko predsjedavanje Vijećem i pokušava "posijati zbrku" kada je riječ o politici EU prema Ukrajini.

Viktor Orban s kineskim predsjednikom Xi-Jinpingom u Pekingu Foto: China Daily via REUTERS

U ranijem postu, objavljenom na X-u, 5. jula, Orban je priznao da nije imao mandat za pregovore u ime EU-a. Međutim, poslao je pomiješane signale kada je dodao, "ne možemo sjediti prekriženih ruku i čekati da rat čudesno završi. Mi ćemo poslužiti kao važan alat u pravljenju prvih koraka prema miru."

EU ga je najstrože ukorila nakon sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i rekla da "ne predstavlja EU ni u kojem obliku".

Njemački vicekancelar Robert Habeck rekao je da Orbanove sastanke treba promatrati kao bilateralnu stvar, a ne kao službeni angažman EU-a.

Međutim, Orban se još jednom pokazao kao enfant terrible u bloku od 27 članica. Stručnjaci kažu da je najnovija Orbanova egzibicija dio dugoročnog plana da se prikaže kao vođa krajnje desnice u Europi te da računa na povratak američkog republikanskog kandidata Donalda Trumpa na vlast.

Koji su Orbanovi politički ciljevi?

Nema ništa novo u podršci mađarskog premijera Orbana Rusiji ili koketiranju s Kinom. Tokom posljednje dvije godine postojano se protivio sankcijama Europske unije protiv Moskve i pokušao je blokirati pomoć Ukrajini.

Viktor Orban s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi Foto: Valeriy Sharifulin/SNA/IMAGO

I, u vrijeme kada EU pokušava preinačiti trgovinu Kine i smanjiti rizike kritičnih opskrbnih lanaca, Budimpešta je poboljšala trgovinu s Pekingom i ušla u sveobuhvatno strateško partnerstvo u maju ove godine.

Julien Hoez, politički savjetnik i stručnjak za pitanja EU-a, rekao je da su Orbanove najnoviji trikovi usmjereni na postizanje poena kod kuće nakon što je njegova stranka Fidesz prošlog mjeseca zabilježila svoj najlošiji izborni rezultat u istoriji na izborima za EU u Mađarskoj.

Iako su Orbanova stranka i saveznici dobili 44% glasova, izgubili su od Petera Magyara, insajdera koji je postao suparnik kojeg naširoko opisuju kao prijetnju Orbanu.

No, to je samo jedna od stvari koje Orban želi postići. On se također želi predstaviti kao vođa rastuće krajnje desnice u Europi i izgraditi "neliberalnu osovinu" od SAD-a do Europe, rekao je Hoez.

“On se pokušava pozicionirati kao vođa onih u Europi koji su euroskeptični, više zainteresirani za odnose s Kinom ili Rusijom, ili ne žele biti involvirani i općenito pokazuju izolacionističke tendencije kakve vidimo u SAD-u", kaže Hoez.

U ponedjeljak je Orbanova stranka Fidesz ušla u novu ekstremno desnu grupaciju u Europskom parlamentu, zajedno s francuskom krajnje desničarskom čelnicom Marine Le Pen pod nazivom "Patrioti".

Osim što se pojavio kao vodeća figura krajnje desnog ekosustava u Europi, Orban se također želi prikazati kao srodna duša Donaldu Trumpu.

Mađarski premijer Viktor Orban sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Kijevu Foto: Ukrainian Presidential Press Office/REUTERS

Posrednik za Trumpa u Europi?

Pierre Haroche, izvanredni profesor europske i međunarodne politike i suradnik na Institutu Jacques Delors, rekao je da Orban trenutačno radi "pripremni rad" kako bi imao spreman dogovor za Trumpa ako i kada ponovno zauzme mjesto predsjednika SAD-a.

"Orban radi na dogovoru za koji misli da će ga Trump prihvatiti", rekao je Haroche. "Trump je rekao da želi okončati sukob (rat u Ukrajini) u roku od 24 sata. Orban želi biti u stanju reći, gledajte, već sam razgovarao sa zainteresiranim stranama i učiniti sebe nezamjenjivim posrednikom.''

"Imati utjecaj u EU kroz grupu učinit će ga korisnijim za Trumpa”, dodao je ovaj stručnjak.

Orbanove igrice uzdrmale su Bruxelles. Kasnije ove sedmice, kada se satstanu stalni predstavnici država članica EU, vjerojatno će raspravljati o ulozi rotirajućeg predsjedništva i može li Mađarska biti pošten posrednik.

Stručnjaci kažu da EU ne može učiniti mnogo da kazni Orbana. Iako se o "nuklearnoj opciji" ograničavanja prava Mađarske prema članku 7. Ugovora o Europskoj uniji često šuškalo, malo je vjerojatno da će se ona biti iskorištena.

U međuvremenu, u odgovoru na gore spomenutu Orbanovu objavu na X-u, Trumpov sin Donald Trump junior veličao je mađarskog čelnika kao mirotvorca, "poput mog oca".

Orbanova slijedeća stanica je Washington, a spekulira se hoće li se u SAD-u sastati s Trumpom ili će samo prisustvovati summitu kojim se obilježava 75. obljetnica NATO-a.

Urednik: Wesley Rahn

