„Mirovna misija“ Viktora Orbana u Kini

Kineski državni mediji su ovog ponedjeljka izvijestili o dolasku mađarskog premijera Viktora Orbana u Peking. A on sam je na platformi X objavio „Mirovna misija 3.0 #Beijing" uz fotografiju s Hua Chunying, zamjenicom kineskog ministra vanjskih poslova, koja ga je dočekala na zračnoj luci. Kasnije je objavio i fotografiju susreta s kineskim šefom partije i države Xijem Jinpingom okićenu hashtagovima #HU24EU i #peacemission, uz poruku da je „Kina ključna sila za stvaranje uvjeta za mir u ratu između Rusije i Ukrajine".

Kineska novinska agencija Xinhua objavila je da se Orban sastao s kineskim šefom države i partije te da je glavna tema bio ruski rat protiv Ukrajine. Kineski mediji su također javili da se Xi Jinping izjasnio za prekid vatre u Ukrajini i nakon toga mirovne pregovore. To bi koristilo interesima svih strana, prenosi agencija Reuters tvrdnje kineskih državnih medija.

Međunarodna zajednica mora stvoriti uvjete da Rusija i Ukrajina mogu stupiti i izravni dijalog, rekao je prema tim izvorima Xi Jinping, te da je za to potrebna „pozitivna energije". Kako bi se to trebalo dogoditi i koji akteri su za to važni, Xi nije rekao.

Uz Orbana je u Kinu otišao i mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto, što je i on sam objavio na Facebooku. Prvotno se Szijjarto trebao sastati s njemačkom ministricom vanjskih poslova Annalenom Baerbock u Budimpešti, ali je susret kratkoročno otkazan. Mađarsko ministarstvo vanjskih poslova je to obrazložilo „nepredvidivom promjenom" u Szijjartovom kalendaru termina.

Njemačko ministarstvo vanjskih poslova je s tim u vezi priopćilo da bi „ozbiljan i iskren osobni razgovor između dvoje ministara vanjskih poslova bio važan s obzirom na iznenadni odlazak premijera Orbana u Moskvu, koji nije bio koordiniran s partnerima".

Uloga Kine

Kina je najvažniji saveznik Rusije. Narodna Republika ima prisne gospodarske i političke odnose s Moskvom. Zato se smatra da Peking može utjecati na Rusiju glede rata u Ukrajini. Kina se u vezi s tim ratom rado predstavlja kao neutralna. Ali, zapadne zemlje su joj u više navrata predbacivale da izvozom važne tehnologije i opreme podupire rusku industriju oružja, a time i rat u Ukrajini.

Peking je otkazao sudjelovanje na nedavnoj mirovnoj konferenciji o ratu u Ukrajini održanoj u Švicarskoj navodeći da nisu postojali uvjeti za sudjelovanje Kine te da će kineska vlada sama raditi na postizanju mirovnog rješenja. Stručnjaci pretpostavljaju da je glavni razlog kineskog otkazivanja sudjelovanja na konferenciji činjenica da Rusije nije na njoj sudjelovala.

Nakon što je Mađarska prvog srpnja preuzela predsjedanje Vijećem Europske unije mađarski premijer je iznenada otputovao u Kijev, prvi put od početka ruske agresije na tu zemlju. Nakon toga je Orban također iznenada otputovao i u Moskvu gdje se sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Brojni vodeći političari EU-a kritizirali su taj posjet.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da Orbanovu solo-akciju vidi kao opasnost za vjerodostojnost Europske unije. Njemački savezni kancelar Olaf Scholz jasno je dao do znanja da je Orban u Moskvu putovao kao mađarski premijer, a ne kao vanjskopolitički predstavnik Europske unije.

Dobri odnosi Kine i Mađarske

Xi Jinping je u svibnju na svom putovanju po Europi posjetio Francusku, potom Srbiju i Mađarsku. Budimpešta i Peking imaju veo odavno dobre odnose. Orban je u listopadu bio jedan od rijetkih europskih predstavnika i jedini predsjednik vlade jedne članice EU-a koji je sudjelovao na kineskom forumu „Novi put svile". Mađarska je jedna od brojnih zemalja diljem svijeta u kojima Kina investira u infrastrukturne projekte i tako jača svoj utjecaj u svijetu.

Trenutak Orbanovog posjeta Kini je važan i zato što se on događa neposredno pred summit NATO-a (9. do 11. 7. u Washingtonu) na kojem bi se trebalo odlučivati o daljnjoj pomoći Ukrajini. Orban je u više navrata blokirao pomoć EU-a Ukrajini, a priznao je da za svoju najnoviju „mirovnu misiju" nema mandat Europske unije. Ali je naglasio da se mir ne može postići „iz udobne fotelje u Bruxellesu".

