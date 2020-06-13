 وفيات كورونا حوالي نصف مليون وخطر موجة ثانية أصبح ″حقيقياً″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.06.2020

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أخبار

وفيات كورونا حوالي نصف مليون وخطر موجة ثانية أصبح "حقيقياً"

في حين تقترب حصيلة الإصابات بفيروس كورونا عالمياً من عتبة العشرة ملايين إصابة، تضاعف عدد الوفيات في أقل من شهرين ليتجاوز 475 ألف، وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الوفيات والإصابات، ثم البرازيل، وسط تحذيرات من موجة ثانية.

تتصدر الولايات المتحدة قائمة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد

تتصدر الولايات المتحدة قائمة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد

تخطت حصيلة فيروس كورونا المستجد في العالم 475 ألف وفاة، بحسب تعداد وضعته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية في الساعة 6,25  بتوقيت غرينتش الأربعاء (26 حزيران/يونيو 2020).

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وتضاعف عدد الوفيات في العالم في أقل من شهرين ليصل إلى 477,117  وفاة من أصل 9,263,835 إصابة ، فيما تبقى أوروبا القارة الأكثر تضرراً مع بلوغ حصيلتها 193,800 وفاة من أصل 2,557,761 إصابة. ويتسارع تفشي الفيروس في أمريكا اللاتينية حيث سجلت 100,378 وفاة من أصل 2,163,835 إصابة.

وأشار إحصاء لرويترز إلى أن أكثر من 9.26 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 475880  توفوا جراء مرض كوفيد-19 الناجم عنه.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210  دول ومناطق منذ بدء ظهوره في الصين في كانون الأول/ديسمبر عام 2019. وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الوفيات والإصابات مسجلة 121135 وفاة ومليونين و357045 إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني في القائمتين بواقع 52645 حالة وفاة ومليون و145906 إصابات. وفي المركز الثالث من حيث الإصابات، جاءت روسيا بعد تسجيلها 599705، في حين بلغت وفياتها بلغت 8206 حالة. 

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السعودية تسمح لأعداد محدودة بالحج

واحتلت الهند المرتبة الرابعة من حيث الإصابات بواقع 440215، في حين أبلغت عن 14011 وفاة. وفي المركز الخامس في قائمة الإصابات جاءت بريطانيا مسجلة 306210 إصابات، لكنها احتلت المرتبة الثالثة في قائمة الوفيات بواقع 42647 وفاة. وحذر أطباء بارزون الأحزاب
السياسية البريطانية من احتمال تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد وقالوا إن حدوث موجة ثانية أصبح خطراً حقيقياً.

وحلت إسبانيا في المرتبة السادسة بقائمتي الإصابات والوفيات مع تسجيلها 264606 إصابات و28325 وفاة. وجاءت إيطاليا في المركز الرابع بقائمة الوفيات بعد إعلانها عن 34657 حالة، لكنها حلت تاسعة في قائمة الإصابات بواقع 239180.

أما فرنسا فكانت خامس أكبر دولة على قائمة الوفيات، إذ سجلت 29720 حالة، بيد أن ترتيبها جاء الحادي عشر من حيث الإصابات، وذلك بواقع 197674.
وسجلت ألمانيا حصيلة محدودة نسبيا بلغت منذ ظهور فيروس كورونا المستجد حوالى 8895 وفاة من أصل نحو 191 ألف إصابة. لكن وتيرة انتقال العدوى ارتفعت بشكل قوي في الأيام الأخيرة.

م.ع.ح/خ.س (أ ف ب – رويترز)

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    أماكن سياحية في ألمانيا يتوق الألمان لزيارتها بعد كورونا!

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  • شبري فالد

    أماكن سياحية في ألمانيا يتوق الألمان لزيارتها بعد كورونا!

    شبري فالد

    أما فيني موديستو فتقول: “بالنسبة لي يجب علي العودة إلى شبري فالد في أقرب وقت ممكن. المناظر الطبيعية هناك خلابة وأكتشف جوانب جديدة في كل مرة أتواجد فيها هناك سواء قررت استكشاف المنطقة سيراً على الأقدام أو بالدراجة أو على الماء بواسطة الزورق“. وتضيف:“ بالنسبة لي هذه التجربة تحتاج الإقامة لليلة واحدة في المخيم أيضاً".

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    برلين

    في زمن كورونا، قد تصبح مدينتك هي وجتهك التي تحلم بزيارتها، كما هو الحال مع يينس فريتسه:“ أحلم بصيف برلين! لا يزال من الممكن الخروج من المنزل، لكني أفتقد الزحام والضجيج في الشوارع. أفتقد المقاهي وحدائق البيرة المليئة بالناس عندما تخرج أشعة الشمس الأولى، كما كانت الأجواء في منطقة Kollwitzplatz في برلين. مدينتي برلين القريبة البعيدة!“.

  • بحيرة مكلنبورغ

    أماكن سياحية في ألمانيا يتوق الألمان لزيارتها بعد كورونا!

    بحيرة مكلنبورغ

    "الخروج من برلين إلى منطقة بحيرة مكلنبورغ والاستمتاع بالبراح والغابات والمياه والقيام بنزهة على الدراجة عبر المناظر الطبيعية الصيفية وحمل ملابس السباحة داخل الحقيبة للقفز والسباحة في بحيرة من بحيرات المنطقة، وتناول السمك الطازج المدخن باليد، وقضاء الليل في مزرعة“.. هذه كانت خطة آنه ترميشه قبل أزمة كورونا، لكن ستعوضها كما تقول.

  • جزيرة روغن

    أماكن سياحية في ألمانيا يتوق الألمان لزيارتها بعد كورونا!

    جزيرة روغن

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