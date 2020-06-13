وفيات كورونا حوالي نصف مليون وخطر موجة ثانية أصبح "حقيقياً"

تخطت حصيلة فيروس كورونا المستجد في العالم 475 ألف وفاة، بحسب تعداد وضعته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية في الساعة 6,25 بتوقيت غرينتش الأربعاء (26 حزيران/يونيو 2020).

وتضاعف عدد الوفيات في العالم في أقل من شهرين ليصل إلى 477,117 وفاة من أصل 9,263,835 إصابة ، فيما تبقى أوروبا القارة الأكثر تضرراً مع بلوغ حصيلتها 193,800 وفاة من أصل 2,557,761 إصابة. ويتسارع تفشي الفيروس في أمريكا اللاتينية حيث سجلت 100,378 وفاة من أصل 2,163,835 إصابة.

وأشار إحصاء لرويترز إلى أن أكثر من 9.26 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 475880 توفوا جراء مرض كوفيد-19 الناجم عنه.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ بدء ظهوره في الصين في كانون الأول/ديسمبر عام 2019. وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الوفيات والإصابات مسجلة 121135 وفاة ومليونين و357045 إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني في القائمتين بواقع 52645 حالة وفاة ومليون و145906 إصابات. وفي المركز الثالث من حيث الإصابات، جاءت روسيا بعد تسجيلها 599705، في حين بلغت وفياتها بلغت 8206 حالة.

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واحتلت الهند المرتبة الرابعة من حيث الإصابات بواقع 440215، في حين أبلغت عن 14011 وفاة. وفي المركز الخامس في قائمة الإصابات جاءت بريطانيا مسجلة 306210 إصابات، لكنها احتلت المرتبة الثالثة في قائمة الوفيات بواقع 42647 وفاة. وحذر أطباء بارزون الأحزاب

السياسية البريطانية من احتمال تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد وقالوا إن حدوث موجة ثانية أصبح خطراً حقيقياً.

وحلت إسبانيا في المرتبة السادسة بقائمتي الإصابات والوفيات مع تسجيلها 264606 إصابات و28325 وفاة. وجاءت إيطاليا في المركز الرابع بقائمة الوفيات بعد إعلانها عن 34657 حالة، لكنها حلت تاسعة في قائمة الإصابات بواقع 239180.

أما فرنسا فكانت خامس أكبر دولة على قائمة الوفيات، إذ سجلت 29720 حالة، بيد أن ترتيبها جاء الحادي عشر من حيث الإصابات، وذلك بواقع 197674.

وسجلت ألمانيا حصيلة محدودة نسبيا بلغت منذ ظهور فيروس كورونا المستجد حوالى 8895 وفاة من أصل نحو 191 ألف إصابة. لكن وتيرة انتقال العدوى ارتفعت بشكل قوي في الأيام الأخيرة.

م.ع.ح/خ.س (أ ف ب – رويترز)