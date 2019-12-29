 وجهة نظر: عرش السلطان أردوغان يهتز | سياسة واقتصاد | DW | 01.01.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

وجهة نظر: عرش السلطان أردوغان يهتز

تمكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من توسيع سلطته وباستمرار على مدى 16 عاماً من حكمه. واليوم يذكّر حكم أدروغان بسلطان في عصر الحداثة. لكن نهايته تلوح في الأفق، إذ هبت رياح التغيير، كما يرى دانيل ديريا بيلوت في تعليقه.

أردوغان وحراسه الشخصيين خلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس مطلع عام 2015

الرئيس أردوغان تمكن على مدار 16 عاماً من جمع كل سلطات الدولة بيده واصبح سلطان تركيا الأوحد دون منازع

عندما وصل رجب طيب أردوغان إلى السلطة في عام 2003 كان يوصف آنذاك بأنه إصلاحي ليبرالي يسعى لإلحاق تركيا بالركب الأوروبي. لكن منتقدينه حذروا حتى في ذلك الوقت من أن اردوغان ليس سوى "ذئب في جلد شاة". وقالوا في حينه إن اردوغان لا يركب "قطار الديمقراطية" إلا ليغادره في الوقت المناسب.

مختارات

رأى مرشح المعارضة لرئاسة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في فوزه "بداية جديدة" لتركيا. كما عبر عن رغبته في العمل مع الرئيس أردوغان بعد إقرار منافسه بن علي يلدريم بهزيمته. أردوغان هنأ إمام أغلو ما يعني قبوله بالنتيجة. (23.06.2019)

شكلت خسارة انتخابات إسطنبول للمرة الثانية، حرجاً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه. وطرحت معها أسئلة عديدة: فهل سيُفتح بعد هذه الانتخابات فصل جديد في السياسة التركية؟ وهل تشكل هذه الخسارة تهديداً لأردوغان وحزبه؟ (24.06.2019)

وكان المتشككون به على حق: أردوغان نزل من هذا القطار فعلاً ـ بعد أن تمكن من نزع السلطة من خصومه العلمانيين في الجيش وفي القضاء. ومنذ ذلك الوقت يجد أردوغان نفسه في الطريق صوب إقامة سلطنته الخاصة في تركيا، ولتبدأ رحلة العودة إلى الماضي العثماني.

أردوغان يدير عجلة الزمن إلى الوراء

في السنوات التالية لتوليه السلطة، لم يتمكن أحد من إيقاف رحلة أردوغان ـ فقد تمكن بكل قدرة وثقة بالنفس من إزاحة العقبة تلو الأخرى: احتجاجات منتزه غيزي ومن بعدها فضيحة الفساد المالي، كما تمكن أيضاً من النجاة من محاولة انقلاب دون جهد يُذكر. وفي حزيران/ يونيو 2018 دشن اردوغان نظامه الرئاسي في البلاد الذي يمنحه كرئيس للدولة الكثير من السلطات والصلاحيات، ليولد "نظام الرجل الواحد" في تركيا.

ويجلس "السلطان اردوغان" اليوم على عرشه في قصر جديد بـ 1000 غرفة في العاصمة أنقرة، حالماً بأن يعلن في عام 2023 ـ تماماً بعد 100 عام على تأسيس دولة تركيا الحديثة ـ عن عصر عثماني جديد. ولكن قبل بلوغ الهدف بمسافة قصيرة، بدأ عرشه يهتز، فقد شهد 2019 منعطفاً، بات يهدد حلمه بالتلاشي.

الأزمة الاقتصادية وبداية النهاية

سلطة أردوغان بدأت بالتزعزع في صيف 2018، عندما بدأت تأثيرات السياسة الاقتصادية الخاطئة تفعل فعلها. ومن أجل الحفاظ على سياسة المحسوبية والمنسوبية في الاقتصاد، استثمر أردوغان كثيراً في قطاع البناء وبشكل أحادي الجانب. ولهذا أصبح الاقتصاد التركي أقل إنتاجية وبات حالياً في أزمة خانقة بالتزامن مع اضطرابات شديدة في سعر العملة الوطنية. وارتفعت نسبة البطالة، خصوصاً بين الشباب، إلى أرقام قياسية. وساهم ارتفاع الأسعار بشكل خاص على المنتجات الغذائية الأساسية والفواكه والخضروات في انتشار الاستياء بين صفوف السكان على نطاق واسع.

وجاءت فاتورة هذه السياسة على شكل نتائج الانتخابات البلدية في أذار/ مارس، حيث خسر أردوغان أمام معارضيه أهم المدن الكبيرة في البلاد. وكانت خسارة إسطنبول مؤلمة للغاية، إذ تشكل المدينة العملاقة المركز الاقتصادي الأول في البلاد بخزينة بلدية هي الأكبر دون منازع. مال يحتاجه أردوغان للحفاظ على سلطته.

دانيل ديريا بيلوت محرر سياسي في مؤسسة دويتشه فيله

يعتقد المحرر السياسي دانيل جيريا بيلوت أن عرش السلطان أردوغان يهتز

" من يخسر اسطنبول، يخسر تركيا كلها"

ولهذا لم يرغب أدروغان في تسليم السلطة مهما كلف ذلك من ثمن، حيث مارس ضغوطاً شديدة على هيئة الانتخابات وأجبرها على إعادة الانتخابات دون تحقيق النجاح. فقد ظهر نجم سياسي جديد على المسرح السياسي التركي: أكرم إمام أوغلو.

السياسي الاشتراكي الديمقراطي حافظ على هدوئه وواجه حملة الكراهية للحزب الحاكم بلطافة غير معهودة. إمام أوغلو فاز في الجولة الثانية من الانتخابات في إسطنبول على منافسه من معسكر أردوغان، بن علي يلديريم، وبفارق واضح للغاية. ولم يكن ذلك المقلب الأخير: فالوجه الجديد إمام أوغلو يتمتع بشعبية واسعة. ويقال إن له حظوظ كبيرة للمنافسة على منصب الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ضغط من الداخل والخارج

هزيمة أدروغان المؤلمة جاءت كنتيجة منطقية لسياسة الاستقطاب التي مارسها والتي انتقمت منه أخيراً. لقد توحدت مختلف القوى السياسية في تركيا، قوى إسلامية وقوميون واشتراكيون ديمقراطيون ويساريون ليبراليون، كل هذه القوى توحد بوجه العدو المشترك أردوغان رغم كل الاختلافات التي تفصل بعضهم عن البعض.

من جانب آخر، تنهار سلطة أردوغان حتى داخل معسكره، فقد قدم قرابة مليون عضو من حزب أردوغان، حزب العدالة والتنمية، استقالته من الحزب. كما بدأ رفاق دربه السابقون ـ مثل رئيس الوزراء السابق أحمد داووأوغلو ووزير المالية الأسبق علي باباجان والرئيس السابق للبلاد عبدالله غول ـ بتأسيس أحزاب سياسية مستقلة عن أردوغان. هؤلاء سيحصدون أصواتاً كثيرة من المعسكر المحافظ التي كانت لحد الآن تذهب لحساب أردوغان وحزبه.

لقد تمكن أردوغان بطاقته على المقاومة وإرادة قوية من أن يتحول إلى سلطان لتركيا. وبدا بسلطاته الواسعة التي تشبه النظام الملكي المطلق، وكأنه يجلس على عرشه دون منازع. لكن عام 2019 حمل رياح التغيير وبدأت الأمور تسير ضد السلطان. ففي عام 2023 سيحتفل الأتراك بالذكرى المئوية لتأسيس دولة تركيا الحديثة وهو نفس اليوم الذي تم فيه إلغاء نظام السلطنة في البلاد.

دانييل ديريا بيلوت

  • USA New York Trump trifft Erdogan (picture-alliance/AP/E. Vucci)

    من سيء إلى الأسوأ.. علاقات واشنطن بتركيا منذ انتخاب أردوغان

    أبرز نقاط الخلاف بين الولايات المتحدة وتركيا هي طريقة التعاطي مع الملف السوري، كذلك رفض واشنطن تسليم أنقرة الداعية الإسلامي التركي فتح الله غولن لمحاكمته بشأن دوره المزعوم في المحاولة الانقلابية الفاشلة في تموز/يوليو 2016، إلا أن النقطة الأكثر وضوحًا كانت احتجاز أنقرة القس الأمريكي أندرو برانسون.

  • Wahlen Türkei - Erdogan erklärt sich zum Sieger (picture-alliance/AA/K. Ozer)

    من سيء إلى الأسوأ.. علاقات واشنطن بتركيا منذ انتخاب أردوغان

    في 24 حزيران/يونيو 2018، فاز أردوغان في الانتخابات الرئاسية وتوسعت صلاحياته، حيث انتقلت البلاد من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي وباتت السلطة التنفيذية تتركز في يد الرئيس، وقتها علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة "تشجع تركيا على اتخاذ خطوات لتعزيز الديموقراطية".

  • Türkei | US-Pastor Brunson in Hausarrest entlassen (Reuters/Dha/Demiroren News Agency)

    من سيء إلى الأسوأ.. علاقات واشنطن بتركيا منذ انتخاب أردوغان

    في 18 تموز/يوليو اتخذت العلاقات بين البلدين منحى بإتجاه الأسوأ عندما أمرت محكمة تركية بالابقاء على القس اندرو برانسون في السجن بعد عامين من اعتقاله بتهم الإرهاب، ودعا ترامب أردوغان على تويتر إلى الإفراج عن القس، واصفاً الاستمرار في احتجازه بأنه "عار كبير"

  • Türkei | US-Pastor Brunson in Hausarrest entlassen (picture-alliance/dpa/AP Photo/E. Tazegul)

    من سيء إلى الأسوأ.. علاقات واشنطن بتركيا منذ انتخاب أردوغان

    في 20 تموز/يوليو، رفضت واشنطن اقتراحًا بتبادل غولن مع القس برانسون، وذلك قبل خمسة أيام من نقله للإقامة الجبرية، رحبت أمريكا بالخطوة لكنها لم تكن كافية، إذ طالب ترامب في وقتٍ لاحق تركيا بالإفراج عن القس "فورًا"، محذرا من أن الولايات المتحدة مستعدة لفرض "عقوبات هائلة" على تركيا. أخذ الأمر أيام مع اردوغان ليرد بأن ترامب يفكر بعقلية "صهيونية تبشيرية".

  • Demonstranten verbrennen eine Amerikanische Flagge (Getty Images/C.Turkel)

    من سيء إلى الأسوأ.. علاقات واشنطن بتركيا منذ انتخاب أردوغان

    في الأول من آب/ أغسطس، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين، بعد اتهامهما بلعب دور رئيسي في اعتقال واحتجاز القس، وبعد ثلاثة أيام رد أردوغان بأن أنقرة ستجمد أصول وزيري "العدل والداخلية" الأميركيين في تركيا دون أن يوضح من يقصد تحديدًا.

  • Türkei Istanbul - Menschen tauschen ihr Geld um (Reuters/M. Sezer)

    من سيء إلى الأسوأ.. علاقات واشنطن بتركيا منذ انتخاب أردوغان

    في العاشر من آب/ أغسطس، أعلن ترامب مضاعفة الرسوم على واردات بلاده من الفولاذ والألمنيوم التركيين لتصل إلى 50 بالمائة للفولاذ و20 بالمائة للألمنيوم، وكتب على تويتر "علاقاتنا مع تركيا ليست جيدة في هذا الوقت"، بنفس اليوم هبط سعر صرف الليرة التركية وخسرت 16 بالمائة من قيمتها مقابل الدولار، اعتبر أردوغان ما حدث "حربًا اقتصادية"، ودعا الأتراك لتبديل العملات الأجنبية بالليرة التركية.

  • Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kommt am NATO-Gipfel an (Reuters/C. Hartmann)

    من سيء إلى الأسوأ.. علاقات واشنطن بتركيا منذ انتخاب أردوغان

    في 11 آب/أغسطس، حذر أردوغان من أن تركيا ستبحث عن "أصدقاء وحلفاء جدد .. إلا إذا بدأت واشنطن في احترام سيادة تركيا"، وقال "عار عليك، عار عليك.. أن تستبدل شريكاً استراتيجياً في حلف شمال الاطلسي بقس".

  • Türkei, Präsident Recep Tayyip Erdogan in Ankara (picture-alliance/AP Photo/B. Ozbilici)

    من سيء إلى الأسوأ.. علاقات واشنطن بتركيا منذ انتخاب أردوغان

    في 12 آب/أغسطس، قال أردوغان إن انهيار الليرة هو بسبب "مؤامرة سياسية" وفي اليوم التالي اتهم أردوغان الولايات المتحدة بأنها تسعى لـ"طعن تركيا بالظهر".

  • Türkische Zentralbank (Imago/Zuma Press)

    من سيء إلى الأسوأ.. علاقات واشنطن بتركيا منذ انتخاب أردوغان

    في الرابع عشر من آب/أغسطس، أعلن أردوغان مقاطعة المعدات الالكترونية الأمريكية، وصعّدت في اليوم التالي بزيادة كبيرة على التعريفات الجمركية على العديد من البضائع القادمة من الولايات المتحدة مثل السيارات والتبغ، البيت الأبيض اعتبر هذه الخطوة أنها "خاطئة ومؤسفة"، بينما رفضت محكمة تركية في اليوم نفسه طلبًا جديدًا للإفراج عن القس برانسون.


مختارات

من سيء إلى الأسوأ.. علاقات واشنطن بتركيا منذ انتخاب أردوغان

تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا توتراً منذ نحو سنتين، إلا أن الأمر تفاقم كثيرا بعيد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في حزيران/يونيو 2018 لعدة أسباب، فكيف تطور ولماذا؟ (17.08.2018)  

مواضيع ذات صلة

Türkei Gipfeltreffen in Istanbul mit Merkel, Putin, Erdogan und Macron

مباحثات هاتفية بين ميركل وبوتين وأردوغان في عدد من الملفات 29.12.2019

اتصالات هاتفية أجرتها المستشارة أنغيلا ميركل مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان تناولت ملفات شائكة متعددة، مثل الصراع في ليبيا والحرب في سوريا وأزمة خط الغاز الممتد إلى أوروبا.

Libyen Tripoli | Streitkräfte Libyens

رئيس برلمان طبرق ينتقد تدخل تركيا وأنقرة تحذر من سوريا ثانية 28.12.2019

يتعقد المشهد الليبي يوما بعد آخر إثر تعدد الجهات المتورطة في أزمته، حيث تستعد تركيا لإرسال قوات لدعم حكومة طرابلس، فيما ينتقد برلمان طبرق التدخل العسكري التركي معتبرا إياه بأنه يزعزع "الاستقرار" في ليبيا وفي المنطقة.

Libyen Kämpfe | Zerstörung nach Luftangriff

تركيا تسابق الزمن وسط احتدام المعارك على طرابلس 28.12.2019

في ظل ارتفاع وتيرة المعارك بين قوات خليفة حفتر وحكومة الوفاق في طرابلس الغرب، تواردت أنباء عن احتمال طرح مقترح إرسال قوات في البرلمان التركي قبل الموعد الذي حدد له سابقاً.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  