 تركيا تسابق الزمن وسط احتدام المعارك على طرابلس | أخبار | DW | 28.12.2019

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أخبار

تركيا تسابق الزمن وسط احتدام المعارك على طرابلس

في ظل ارتفاع وتيرة المعارك بين قوات خليفة حفتر وحكومة الوفاق في طرابلس الغرب، تواردت أنباء عن احتمال طرح مقترح إرسال قوات في البرلمان التركي قبل الموعد الذي حدد له سابقاً.

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هل يشعل إرسال قوات تركية إلى ليبيا فتيل حرب إقليمية؟

أكد الناطق الرسمي باسم عملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق الوطني، مصطفى المجعي، استعادة السيطرة على معسكر النقلية ومجمع خزانات النفط الواقعين بطريق المطار جنوب العاصمة الليبية. وأوضح المجعي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن ما حدث في المنطقتين "ليس سيطرة من قبل قوات حفتر، بل مجرد محاولة تسلل، سرعان ما قضت عليها قوات الوفاق". وتوقع المجعي حصول تغييرات وصفها بالكبيرة لصالح قوات الوفاق في الأيام القادمة، مرجعاً ذلك لنتائج حالة النفير التي شهدتها المدن في الغرب الليبي. وأضاف "أصبحت التعزيزات من جنود وعتاد تصل الآن لكل المحاور، وسيكون لها أثر ميداني كبير".

مختارات

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية التابعة لخليفة حفتر على لسان المتحدث باسمها، لواء "أحمد المسماري"، سيطرتها على معسكر النقلية ومجمع خزانات النفط في طريق المطار جنوب طرابلس، ضمن الحرب التي تخوضها منذ نيسان/ أبريل الماضي ضد قوات حكومة الوفاق من أجل السيطرة على العاصمة.

كما قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات حفتر إن سلاح الجو قام بغارات جوية مباغتة على عدة تمركزات مهمة لمن أسماهم المليشيات المسلحة، ومنها كتيبة الفاروق بمدينة الزاوية غرب العاصمة، ونجح في تدمير عدة آليات لقوات حكومة الوفاق بالعاصمة طرابلس. ومن جانب آخر نعت قوات حفتر أحد أبرز قياديها وهو العقيد ركن فتحي بلعيد أثناء اشتباكات اليوم جنوب العاصمة.

إلى ذلك طلب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا من المشرعين أن يكونوا مستعدين للنظر في اقتراح سيسمح بإرسال قوات إلى ليبيا، طبقا لما ذكرته قناة "تي.آر.تي" التلفزيونية التركية. ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت عن قناة "تي.آر.تي" قولها إن الاقتراح ربما يتم طرحه في البرلمان في 30 كانون الأول/ديسمبر الجاري، قبل أسبوع من الموعد المقرر وربما يُجرى التصويت في الثاني من كانون الثاني/يناير المقبل. وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد قال في وقت سابق إن البرلمان يمكن أن يصوت على الاقتراح في الثامن أو التاسع من كانون الثاني/يناير.

بيان: وزراء خارجية 4 دول أوروبية يزورون طرابلس

سياسياً، أعلنت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا مساء اليوم الجمعة، عزم وزراء خارجية إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا زيارة ليبيا في السابع من كانون الثاني/ يناير المقبل. وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، في بيان على صفحة الوزارة في "فيسبوك" إن "وزير الخارجية محمد سيالة أجرى اتصالاً هاتفياً مع المسؤول السامي للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تناول تطورات الأوضاع والمجازر التي يرتكبها (خليفة) حفتر ضد المدنيين في مدن الغرب الليبي وفي العاصمة طرابلس". 

وأكد المسؤول الأوروبي وفق البيان "عزمه القيام بزيارة ليبيا في السابع من الشهر المقبل بصحبة وزراء خارجية كل من إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا للتباحث مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وعدد من المسؤولين".

خ.س/ع.ج.م (د ب أ)

  • Sklavenhandel mit Migranten in Libyen (Narciso Contreras, courtesy by Fondation Carmignac)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    مركز لإحتجاز مهاجرين أفارقة في ليبيا. تسيطر جهات متعددة على مراكز اللاجئين، بعضها يعود لسلطة إحدى الحكومات المتنازعة على السلطة في البلاد. وبعضها الآخر يقع تحت نفوذ ميلشيات مسلحة..ويتعرض المهاجرون لضروب من الاستغلال و"تجارة البشر".

  • Sklavenhandel mit Migranten in Libyen (Narciso Contreras, courtesy by Fondation Carmignac)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    صورة تظهر وافدين محتجزين داخل أحد السجون في ليبيا، حيث يباع معظمهم في "أسواق عبيد" حقيقية بحسب ما كشف تقرير منظمة الهجرة العالمية، ومعظم المباعين هم من الأفارقة الذين يعبرون ليبيا بقصد السفر إلى أوروبا بطريقةٍ غير شرعية.

  • Sklavenhandel mit Migranten in Libyen (Narciso Contreras, courtesy by Fondation Carmignac)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    مهاجر إفريقي يبدو محتجاً على وضعه. بحسب تقرير منظمة الهجرة العالمية، فإن المهاجرون يباعون بمبالغ تتراوح بين 200 و500 دولار، حيث يتم شراء مهاجر واستغلاله في العمل، ويكون المُشتري مسؤولاً عن الشخص بشكل كامل، في حين أن بعضهم قد ينجح بالهرب وبعضهم يفشل ليبقى عرضةً للاستغلال.

  • Libyen Migranten Sklaverei (Reuters/L.Gnago)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    بحسب شهادات "صادمة" لمهاجرين لموظفي منظمة الهجرة، فإن مئات الرجال والنساء يتم بيعهم. وتتم عمليات البيع في ساحات عامة أو مستودعات. ووفقاً للشهادات فإن مهاجرون في مدينة سبها جنوب ليبيا، التي تعد أحد المراكز الرئيسة لتهريب المهاجرين، افترشوا الأرض في مرآب وساحات انتظار للسيارات.

  • Gambia freiwillige Rückkehrer aus Libyen auf dem Flughafen in Banjul (Reuters/L. Gnago)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    يدير "سوق العبيد" ليبيون يساعدهم غانيون ونيجيريون يعملون لحساب الليبيين، ويُستخدم أغلب المهاجرين كعمالة يومية في البناء والزراعة. وبعضهم يتقاضى أجرا والبعض الآخر يُكره على العمل دون أجر.

  • Libyen Tripolis Gerettete Migranten (Reuters/H. Amara)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    عدا عن خطر القتل فإن المهاجرين الذين يقعون فريسة مهربين يواجهون سوء تغذية بشكل مستمر وانتهاكات جنسية، بحسب ما أكد محمد عبدي كير مدير العمليات الطارئة في منظمة الهجرة العالمية، الذي وصف الوضع بـ"الكارثي".

  • Migranten in Libyen (Sara Prestiani)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    يتم في هذه الأسواق بيع النساء واللواتي، بحسب التقرير، يتعرضن لسوء معاملة بشكل كبير، كما سجلت شهادات لسيدات تعرضن للاغتصاب أو الإجبار على العمل بالدعارة، كما يتم بيعهن على أساس أنهن "جواري للمتعة".

  • Libyen Flüchtlinge Tripolis (picture-alliance/dpa)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    تعتبر ليبيا البوابة الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا بحراً، حيث سلك أكثر من 150 ألف شخص هذا الطريق في الأعوام الثلاثة الماضية. ومن المعروف أن حوالي 600 شخص توفوا في البحر منذ مطلع عام 2017 وقتل عدد غير معلوم أثناء السفر باتجاه الشمال عبر الصحراء وصولا إلى البحر المتوسط.


مختارات

مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

لا تقف معاناة المهاجرين الأفارقة عند إمكانية إخفاق محاولة وصولهم إلى أوروبا بطريقة غير شرعية عبر المتوسط. ففي حال القبض عليهم في ليبيا يكونون عرضة لعملية "تجارة حقيقية" بالبشر، بحسب تقرير لمنظمة الهجرة العالمية. (13.04.2017)  

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هل يشعل إرسال قوات تركية إلى ليبيا فتيل حرب إقليمية؟  

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