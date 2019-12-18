 مأزق تركيا ـ بين ثمن إرضاء موسكو والخوف من عقوبات واشنطن! | سياسة واقتصاد | DW | 20.12.2019

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سياسة واقتصاد

مأزق تركيا ـ بين ثمن إرضاء موسكو والخوف من عقوبات واشنطن!

بسبب تقاربها مع روسيا وشراء أسلحة منها أغضبت تركيا الحليف الأمريكي في حلف الناتو، الذي يفرض عقوبات متزايدة على أنقرة بسبب ذلك، فيما قد تعرضها محاولة الابتعاد عن موسكو لغضب الدب الروسي. فهل فقدت تركيا حرية الاختيار؟

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أغضب شراء أنقرة نظام الدفاع الصاروخي الروسي اس 400 والهجوم العسكري في شمال سوريا العديد من النواب الأمريكيين. وطوال أشهر، هدد الكونغرس الأمريكي بفرض عقوبات على الشريك في حلف الناتو لمعاقبة الحكومة التركية على عنادها. وأخذ التصعيد بين أنقرة وواشنطن مجراه في نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول، حينما أصدر مجلس النواب الأمريكي قراراً بغالبية الأصوات يصف المذابح بحق الأرمن بأنها "إبادة جماعية".

من جانبه هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأمريكيين بإغلاق قاعدة إنجرليك الجوية ومحطة الرادار في كوريجيك "إذا استدعت الضرورة"، وذلك في حالة ما إذا دخلت العقوبات التي طالب بها بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، حيز التنفيذ.

ميزانية الإنفاق العسكري الأمريكي على حساب أنقرة

منذ فترة طويلة ظل يدور الحديث عنها فقط والآن من المفترض أن تدخل العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ فعياً. تم إصدار قانون ترخيص الدفاع الوطني (NDAA)، الذي يحدد ميزانية الإنفاق العسكري مع إضفاء تغيير واحد. فبسبب شراء تركيا نظام الدفاع الصاروخي الروسي اس 400 من روسيا خصم الناتو، ألغت واشنطن تسليم الطائرة المقاتلة الشبح من طراز F-35 الحديثة إلى تركيا. بالإضافة إلى ذلك، سيتم فرض عقوبات على الشركات المشاركة في مشروع خط أنابيب الغاز التركي "السيل التركي"، في المقابل سيتم رفع حظر الأسلحة الأمريكي المفروض على الجزء اليوناني من قبرص. ويذكر أن تركيا في صراع مع جمهورية قبرص منذ عام 1974 على ملكية الجزيرة المقسمة سياسياً.

مختارات

قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها لا تعتبر عمليات القتل الجماعية للأرمن في عام 1915 "عملية إبادة"، وذلك في مسعى لاسترضاء تركيا التي أغضبها اعتراف الكونغرس الأمريكي بمجلسيه بذلك. (17.12.2019)

قبل أيام من القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي ترامب ونظيره التركي أردوغان، هددت واشنطن بفرض عقوبات على تركيا بسبب اقتنائها منظمومة صواريخ دفاعية روسية الصنع. مستشار ترامب قال: لا مكان في الناتو لمنظومة إس 400 الروسية. (10.11.2019)

ماكس هوفمان من مركز الأبحاث ThinkTank في واشنطن يرى: " أن دخول العقوبات حيز التنفيذ، سينهي بشكل لا رجعة فيه مشاركة تركيا في برنامج مقاتلات F-35"، على الرغم من أن البيت الأبيض حاول منع مجلس الشيوخ من فرض عقوبات".

"لا وجود لأصدقاء من خارج البيت الأبيض"

يبقى للرئيس الأمريكي الكلمة الأخيرة قبل أن تدخل العقوبات حيز التنفيذ، إذ عليه أن يقر مشروع قانون مجلس الشيوخ. يفترض أن الرئيس الأمريكي يتمتع بعلاقة جيدة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ومع ذلك، يعتقد الخبير التركي، من مؤسسة مارشال الألماني (GMF)، أوزغور أونلوهيسارشكلي أن العقوبات الأمريكية على تركيا باتت في حكم المحسومة.

طائرة أف 35 المقاتلة

إلغاء تسليم طائرة الشبح طراز F-35 إلى تركيا

قانون مكافحة خصوم أمريكا يعاقب تركيا

ستنفذ العقوبات المحتملة على تركيا بموجب قانون مكافحة خصوم أمريكا عبر العقوبات وهو قانون يعرف اختصارا باسم CAATSA وفرض هذا القانون حتى الآن عقوبات على إيران وكوريا الشمالية وروسيا. والآن تم إدراج تركيا إلى قائمة البلدان التي ستتم معاقبتها بموجب هذا القانون.

هذه الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى عدد من العقوبات الاقتصادية، إذ سيتم حرمان تركيا من الوصول إلى الدعم المالي من المؤسسات المالية الدولية. كما سيتم حظر الأسلحة أيضاً، مثل الأسلحة والذخيرة، المستخدمة في سياق العملية العسكرية التركية في شمال سوريا. الدول من خارج الاتحاد الأوروبي التي تبيع الأسلحة لتركيا ستطالها العقوبات أيضاً وبعض المؤسسات المالية مثل بنك هالك الحكومي التركي، المتهم بدعم الهجوم العسكري التركي في شمال سوريا. وبالتالي ستدفع الحكومة التركية ثمنا باهظاً على اتخاذها قرار شراء نظام صواريخ روسية اس 400.

من جانبه يفسر الخبير التركي، أونلوهيسارشكلي، دوافع اتخاذ تركيا هذا القرار الباهظ الثمن بالقول: "منذ فترة طويلة حاولت تركيا شراء نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي المضاد للصواريخ "باتريوت"، لكن الصفقة فشلت دون أن تكتمل. وهناك سبب آخر لفشلها والذي يتمثل في تخوف أردوغان من أن الأمريكيين يريدون الحد من سلطته. وبعد الـ 15 من يوليو/ تموز عام 2016 تاريخ المحاولة الانقلابية الفاشلة)، تعززت مخاوفه هذا بشكل ملموس، وهذا هو سبب التقارب مع روسيا وتشكيل تحالف ".

بين سندان واشنطن ومطرقة موسكو

تجد تركيا نفسها الآن في مأزق، لو رضخت البلاد من أجل تجنب العقوبات الأمريكية عليها، فستغضب الحكومة التركية القيادة في موسكو. و يمكن للحكومة الروسية فرض عقوبات اقتصادية أيضاً، تمامًا كما فعلت في عام 2015 بعد إسقاط طائرة مقاتلة روسية في المجال الجوي التركي. بغض النظر عن مصلحته التي سيقررها أردوغان، فسوف يزعج في كلا الحالتين إحدى القوتين العظميين.

ديغر أكال/ إ.م/ع.ج.م

  • Erdogan and Trump USA (Reuters/K.Lamarque)

    الولايات المتحدة وتركيا - حلفاء في الناتو ولكن...

    ايماءات ودية تعوم على بحرٍ من خلافات

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  • Members of Turkish President Recep Tayyip Erdogan’s security detail are shown violently reacting to peaceful protesters during Erdogan's trip last month to Washington.

    الولايات المتحدة وتركيا - حلفاء في الناتو ولكن...

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  • President of Turkey Recep Tayyip Erdogan and his wife Emine Erdogan

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    الذكرى السنوية الأولى لمحاولة الانقلاب

    15 تموز/ يوليو. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (في الوسط) وزوجته أمينة (على اليسار) ورئيس البرلمان التركي إسماعيل كهرمان (على اليمين) يتذكرون محاولة الانقلاب الفاشلة التي اسفرت عن مقتل نحو 250 شخصا بمن فيهم إرول إلكوك مدير حملة أردوغان. وشهدت تركيا بعد الانقلاب حملة اعتقالات طالت نحو 50 الف شخص بتهمة ارتباطهم برجل الدين التركي المستقر في امريكا فتح الله غولن.

  • Erdogan and Mattis

    الولايات المتحدة وتركيا - حلفاء في الناتو ولكن...

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    23 آب/ أغسطس. زار وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أنقرة في الوقت الذي يؤكد فيه البنتاغون على التزام الولايات المتحدة بالعلاقات الثنائية و"الحوار الصادق" بين البلدين. وأعلن أردوغان لوسائل الإعلام التركية بأن أنقرة ستحبط أي محاولة تقوم بها وحدات حماية الشعب الكردية لإقامة "ممر إرهابي" في شمال سوريا وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط.

  • Screenshot EPC Initiative Pastor Andrew Brunson

    الولايات المتحدة وتركيا - حلفاء في الناتو ولكن...

    القس الأمريكي لايزال معتقلا

    24 آب/ أغسطس. أصدرت تركيا أمرا جديدا بتجديد اعتقال القس الأمريكي أندرو برونسون المقيم في تركيا والمحتجز منذ أواخر عام 2016. وتقول صحيفة "صباح" الموالية للحكومة إن برونسون يواجه اتهامات بمحاولة الإطاحة بالبرلمان والتجسس. وفي 29 أيلول/ سبتمبر، قدم أردوغان عرض مقايضة برونسون بغولن. لترد عليه وزارة الخارجية الأمريكية مرة أخرى بدعوتها لإطلاق سراح القس.

  • US consulate in Istanbul

    الولايات المتحدة وتركيا - حلفاء في الناتو ولكن...

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    4 تشرين الأول/ أكتوبر. اعتقلت السلطات التركية أحد موظفي القنصلية الأمريكية في إسطنبول، وهو التركي متين طبوز، المتهم بتورطه في دعم تنظيم الداعية والمعارض التركي فتح الله غولن، الذي تعتبره أنقرة مدبرا أساسيا لمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في منتصف يوليو عام 2016. الولايات المتحدة ابدت استياءها البالغ لاعتقال الموظف المذكور وهو الاعتقال الثاني لموظف في السفارة منذ آذار/ مارس المنصرم.

  • Bildkombo Türkischer und US Pass (picture-alliance/dpa,AP)

    الولايات المتحدة وتركيا - حلفاء في الناتو ولكن...

    الولايات المتحدة وتركيا تعلقان خدمات منح التأشيرات بينهما

    8 - 9 تشرين الأول/ أكتوبر. قررت السفارة الأمريكية في أنقرة، تعليق إصدار التأشيرات لمواطني تركيا، احتجاجا على اعتقال موظف تركي بالقنصلية الأمريكية في إسطنبول الأسبوع الماضي. في المقابل أعلنت السفارة التركية بواشنطن تعليقها إجراءات منح التأشيرات للأمريكيين من جميع البعثات الدبلوماسية التركية في الولايات المتحدة.DW


مختارات

الولايات المتحدة وتركيا - حلفاء في الناتو ولكن...

تدهورت العلاقات التركية الأمريكية رغم استضافة الرئيس الأمريكي ترامب "صديقه" الرئيس التركي أردوغان بواشنطن في أيار/ مايو الماضي. ملف صور يسلط الضوء على تفاصيل تدهور العلاقات بين البلدين، في تطورٍهو الأسوأ خلال خمسة عقود. (10.10.2017)  

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مسائيةDW : قرار ترامب رفع العقوبات عن تركيا.. ما دلالاته؟  

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