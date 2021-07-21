واشنطن تفتح تحقيقاً حول زجاجة ويسكي أهدتها اليابان لبومبيو!

أظهرت وثيقة أمريكية كُشف النقاب عنها يوم الأربعاء (الرابع من آب/أغسطس 2021) أن وزارة الخارجية تبحث عن زجاجة ويسكي ثمنها 5800 دولار أهدتها الحكومة اليابانية للوزير السابق مايك بومبيو.
وذكر إشعار لمكتب رئيس المراسم بوزارة الخارجية بتاريخ 22 تموز/يوليو ويشمل الهدايا المقدمة لموظفين اتحاديين أمريكيين من حكومات أجنبية في 2019 أن حكومة اليابان أهدت بومبيو زجاجة الويسكي في 24 حزيران/يونيو 2019. وفي الإشعار المقرر نشره في السجل الاتحادي اليوم الخميس، أُدرجت الهدية على أن "مصيرها غير معروف". وجاء في هامش أن "الوزارة تتحرى الأمر وفتحت تحقيقاً فيه".
وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من أورد نبأ التحقيق، مشيرة إلى أن المسؤولين الأمريكيين مسموح لهم بالاحتفاظ بهدايا دون 390 دولاراً، وإلا فعليهم شراء التي تزيد قيمتها عن ذلك إذا أرادوا الاحتفاظ بها.
"لا يتذكر.. لا يعلم"
وطُلب من وليام بيرك محامي بومبيو التعليق فقال: "السيد بومبيو لا يتذكر حصوله على زجاجة الويسكي وليس لديه أي علم بما حدث لها. وهو لا يعلم أيضاً بأي تحقيق في مكان وجودها. لا فكرة لديه عن مصير زجاجة الويسكي هذه". ولم ترد وزارة الخارجية على طلب لمزيد من التفاصيل.
ونقلت نيويورك تايمز عن شخصين لم تسمهما على دراية بالأمر القول إن الحكومة الأمريكية لم تدفع مطلقاً ثمن الزجاجة وإن وزارة الخارجية طلبت من مفتشها العام تحديد ما حدث لها. وقال تقرير الصحيفة إنه لم يتضح بعد ما إذا كان بومبيو قد حصل على الهدية من الأساس، إذ كان متوجها للسعودية يوم 24 حزيران/يونيو 2019، عندما قدمها المسؤولون اليابانيون لوزارة الخارجية.
ليس أول اتهام
وفي نيسان/أبريل، واجه بومبيو الذي عمل في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب اتهاماً في تقرير هيئة رقابة حكومية بانتهاك القواعد الأخلاقية الاتحادية التي تحكم استخدام الموارد الممولة من دافعي الضرائب عندما طلب هو وزوجته من موظفين بالخارجية تنفيذ مهام شخصية أكثر من 100 مرة.
ونفى بومبيو التقرير، قائلاً إن وراءه دوافع سياسية ومليء بالمغالطات. وعمل بومبيو حتى 20 كانون الثاني/يناير، عندما ترك الجمهوري ترامب منصبه بعد هزيمته أمام الديمقراطي جو بايدن في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر. ويُنظر إلى بومبيو على أنه من بين حفنة من الجمهوريين الذين لديهم طموحات رئاسية في انتخابات 2024، وإن كان لم يؤكد ذلك.
م.ع.ح/و.ب (رويترز)
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البيرة في ألمانيا.. تعددت المذاقات والعشق واحد
تشتهر البيرة الألمانية بمبدأ "راينهايتسغيبوت"، وتعني "نقاوة" البيرة، والذي ينص على صنع البيرة من مواد الماء والجنجل والملت (حبوب الشعير) والخميرة فقط، وعدم دمج مواد أخرى معها. ومبدأ "نقاوة البيرة" ساريا في ألمانيا منذ 500 عام وتلتزم به لغاية اليوم أغلب مصانع البيرة في ألمانيا، على الرغم من أنه غير ملزم لها حسب القانون الأوروبي الصادر سنة 1987.
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البيرة في ألمانيا.. تعددت المذاقات والعشق واحد
بدأت بعض مصانع البيرة في الآونة الأخيرة بإنتاج نوعيات جديدة من البيرة التي تسمى "كرافت بيير"، والتي لا تعتمد على مبدأ "نقاوة البيرة" المتوارث منذ 500 عاما. وجاء الكثير من هذه الأنواع الجديدة من خارج ألمانيا.
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البيرة في ألمانيا.. تعددت المذاقات والعشق واحد
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البيرة في ألمانيا.. تعددت المذاقات والعشق واحد
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البيرة في ألمانيا.. تعددت المذاقات والعشق واحد
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البيرة في ألمانيا.. تعددت المذاقات والعشق واحد
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البيرة في ألمانيا.. تعددت المذاقات والعشق واحد
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البيرة في ألمانيا.. تعددت المذاقات والعشق واحد
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البيرة في ألمانيا.. تعددت المذاقات والعشق واحد
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البيرة في ألمانيا.. تعددت المذاقات والعشق واحد
تُفرض على الكثير من قناني وعلبات البيرة تأمينات تصل إلى 8 سنتات على القناني الزجاجية و 25 سنتا على القناني البلاستيكية، وذلك من أجل الحفاظ على نظافة البيئة في البلد، ويعاد المبلغ عند إعادة القنينية الفارغة إلى المحلات.
الكاتب: كاتي موسر/ زمن البدري