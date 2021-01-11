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مايك بومبيو

يتولى مايك بومبيو منصب وزير الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية منذ أبريل/ نيسان 2018. وينتمي بومبيو إلى فئة المتشددين أو "الصقور" داخل النخبة الأمريكية. ويُعد ملفي كوريا الشمالية وإيران وسوريا في مقدمة اهتماماته.

تولى بومبيو منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية/ سي اي ايه قبل وصوله إلى منصب وزير الخارجية في حكومة الرئيس دونالد ترامب خلفا للوزير السابق ريكس تيلرسون. ويُعرف عنه الانضباط والحنكة السياسية كعضو في مجلس النواب الأمريكي. وهو من الشخصيات التي يتطابق أو يتقارب موقفها من مواقف ترامب في قضايا السياسة الخارجية وقضايا أخرى.

Tribesmen loyal to Houthi rebels hold their weapons as they attend a gathering against the agreement to establish diplomatic relations between Israel and the United Arab Emirates in Sanaa, Yemen, Saturday, Aug. 22, 2020. (AP Photo/Hani Mohammed) |

رغم المخاوف الإنسانية.. واشنطن تصنف الحوثيين جماعة "إرهابية" 11.01.2021

قبل أيام من نهاية ولاية ترامب تنوي واشنطن إضافة الحوثين على قائمة الجماعات الإرهابية واعتبار ثلاثة من قادتها إرهابيين دوليين. وحذرت منظمات من أن ذلك قد يشلّ إيصال المساعدات الإنسانية لبلد يعاني أسوأ أزمة إنسانية بالعالم.
18.11.2020, Israel, Tel Aviv: Mike Pompeo, Außenminister der USA, und seine Frau Susan werden an amerikanischen und israelischen Flaggen vorbeigeführt, als sie auf dem Ben-Gurion-Flughafen aus einem Flugzeug steigen. Foto: Patrick Semansky/AP POOL/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

جولة بومبيو ـ أربكت الفرنسيين وأغضبت الأتراك والفلسطينيين! 23.11.2020

أثارت جولة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التي استمرت عشرة أيام عبر أوروبا والشرق الأوسط انتقادات لاذعة. جولة غريبة اختلفت التأويلات فيها بين من يرى فيها فخا لإدارة بايدن ومن يعتبرها محاولة تلميع صورة بومبيو.
U.S. Secretary of State Mike Pompeo and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu make joint statements to the press after their meeting, in Jerusalem, Monday, Aug. 24, 2020. (Debbie Hill/Pool via AP) |

صحف ألمانية: زيارة بومبيو إلى إسرائيل "هدية وداع" 17.11.2020

اهتمت الصحف الألمانية بالزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لإسرائيل، وبالأخص نيته زيارة مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية، ووصفتها صحيفة بـ"هدية وداع" فيما رأت وسيلة إعلام أخرى أن له خططا في المستقبل.

(COMBO) This combination of pictures created on October 23, 2020 shows (L to R) an Israeli flag during a rally in the coastal city of Tel Aviv on September 19, 2020; and a Sudanese flag during a gathering east of the capital Khartoum on June 3, 2020. - Sudan and Israel agreed on Otober 23 to normalise relations, in a US-brokered deal to end decades of hostility that was widely welcomed but stirred Palestinian anger. The announcement makes Sudan, technically at war with Israel since its 1948 foundation, the fifth Arab country to forge diplomatic relations with the Jewish state. (Photos by JACK GUEZ and ASHRAF SHAZLY / AFP) (Photo by JACK GUEZ,ASHRAF SHAZLY/AFP via Getty Images)

التطبيع مع إسرائيل.. أي ثمن يدفعه السودان مقابل رفع العقوبات؟ 26.10.2020

للوهلة الأولى يبدو أن جميع المشاركين في اتفاق السلام السوداني الإسرائيلي يستفيدون منه بما في ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كعراب للصفقة. لكن بالنسبة للسودان فإن هناك مخاطر وتحديات أيضاً نتيجة الصفقة.
LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 18: Julian Assange supporters demonstrate outside of the Westminster Magistrates Court on November 18, 2019 in London, England. (Photo by Hollie Adams/Getty Images)

أسانج "قرصان" بنظر واشنطن و"بطل" في نظر مناصريه 07.09.2020

175 عاما سجنا تتهدد مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج في حال تسليمه إلى الولايات المتحدة التي تنوي محاكمته كقرصان. خبراء قانونيون دوليون يرون "إنها ليست إلا خطوة صغيرة للانتقال من دولة القانون إلى الطغيان".
November 16, 2019 - United Arab Emirates - U.S. Air Force F-35A Lightning II from Hill Air Force Base returned to Al Dhafra Air Base, United Arab Emirates, to rejoin the 380th Air Expeditionary Wing on Nov. 16, 2019 for their second combat deployment. The F-35 is a stealth, 5th generation fighter, multirole combat aircraft designed for ground attack and air superiority missions. (Credit Image: © U.S. Air Force/ZUMA Wire/ZUMAPRESS.com |

طائرات اف-35.. هل ترضي واشنطن الإمارات على حساب إسرائيل؟ 28.08.2020

بعد الاحتفالات والإشادات، يواجه الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي عقبة بيع طائرات "اف-35" الأميركية لأبوظبي، ما قد يؤثر على تفوق إسرائيل التكنولوجي. ما أسباب "الفيتو" الإسرائيلي على الصفقة وهل من سبيل لإرضاء الطرفين؟
US Secretary of State, Mike Pompeo meets with Bahrain Foreign Minister Abdullatif bin Rashid Al Zayani during his visit to Manama, Bahrain, August 25, 2020. Picture taken August 25,2020. Bahrain News Agency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

لماذا خالفت البحرين التوقعات بخصوص مسار التطبيع مع إسرائيل؟ 27.08.2020

بعد اتفاق التطبيع التاريخي بين الإمارات وإسرائيل، اتجهت الأنظار إلى البحرين وتوقع كثيرون أن تكون أول الملتحقين بالإمارات، لكن موقف المملكة خلال زيارة بومبيو إليها جاء مخالفا للتوقعات، فما الذي تغير؟
Bundesaussenminister Heiko Maas L, SPD, trifft General Chalifa Haftar. Bengasi, 16.01.2020. Bengasi Libya *** Federal Foreign Minister Heiko Maas L , SPD, meets General Chalifa Haftar Bengasi, 16 01 2020 Bengasi Libya PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xXanderxHeinl/photothek.netx

"مؤتمر برلين".. مصالح ألمانيا وأوراقها لحلحلة الأزمة الليبية 18.01.2020

ساعات قليلة تفصلنا عن "مؤتمر برلين"، رؤساء دول مؤثرة يؤكدون حضورهم، وعتب من البعض على استبعاده. لكن يبقى السؤال: لماذا تسعى ألمانيا لحلحلة الأزمة الليبية؟ وما الأوراق التي بيدها لتحقيق تلك الغاية؟
dpatopbilder - 31.12.2019, Irak, Bagdad: Demonstranten haben auf dem Gelände der US-Botschaft ein Feuer gelegt. Mehrere hundert Demonstranten haben die US-Botschaft in der Hauptstadt Bagdad attackiert. Foto: Khalid Mohammed/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

تحليل: تصاعد نفوذ "الحشد الشعبي" الموالي لإيران يهدد بعزلة العراق 02.01.2020

يحذر مراقبون من أن الهجوم على السفارة الأميركية في بغداد، سيترك تداعيات طويلة الأمد على العراق وعلاقاته الدبلوماسية وقد يدخله في عزلة طويلة. فالهجوم كشف مدى قوة الحشد الشعبي الموالي لإيران وتغلغله في مفاصل الدولة.

Israeli flags fly in front of new Jewish housing in the Efrat Settlement, West Bank, September 7, 2014. Last week Israel published tenders to build 283 homes in a West Bank settlement days after announcing it s biggest land grab on Palestinian land in three decades. The move drew international condemnation as settlement building is seen as a major obstacle to peace with the Palestinians. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY JER2014090718 Israeli Flags Fly in Front of New Jewish Housing in The Efrat Settlement WEST Bank September 7 2014 Load Week Israel published Tenders to BUILD 283 Homes in a WEST Bank Settlement Days After announcing IT S Biggest Country Grave ON PALESTINIAN Country in Three Decades The Move Drew International condemnation As Settlement Building IS Lakes As a Major obstacle to Peace With The PALESTINIANS PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY JER2014090718

وجهة نظر: القوة تسبق القانون لا سيما في سياسة الشرق الأوسط 20.11.2019

الولايات المتحدة الأمريكية تفكك أسس سياسة الشرق الأوسط التي تستند إلى القانون الدولي. والتعليل الأخير لبناء المستوطنات الاسرائيلية ما هو إلا خطوة إضافية. والأوروبيون ينظرون عاجزين، كما جاء في تعليق باربارا فيزل.
RYAZAN REGION, RUSSIA - AUGUST 8, 2018: Kazakh Air Force Sukhoi Su-35 fighter jet during the Engagement of Ground Targets stage of the Aviadarts contest at Dyagilevo Airfield at the 2018 International Army Games. Marina Lystseva/TASS Foto: Marina Lystseva/TASS/dpa |

صفقة المقاتلات الروسية لمصر.. لماذا كل هذا الغضب الأمريكي؟ 19.11.2019

تهديد أمريكي قوي تسلمته مصر إن هي استمرت في مساعيها للحصول على المقاتلة الروسية المتطورة سوخوي سو-35. لكن القاهرة اعتمدت منذ سنوات استراتيجية تنويع مصادر السلاح. فلماذا كل هذا الغضب الأمريكي الآن؟
Israeli flags fly in front of new Jewish housing in the Efrat Settlement, West Bank, September 7, 2014. Last week Israel published tenders to build 283 homes in a West Bank settlement days after announcing it s biggest land grab on Palestinian land in three decades. The move drew international condemnation as settlement building is seen as a major obstacle to peace with the Palestinians. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY JER2014090718 Israeli Flags Fly in Front of New Jewish Housing in The Efrat Settlement WEST Bank September 7 2014 Load Week Israel published Tenders to BUILD 283 Homes in a WEST Bank Settlement Days After announcing IT S Biggest Country Grave ON PALESTINIAN Country in Three Decades The Move Drew International condemnation As Settlement Building IS Lakes As a Major obstacle to Peace With The PALESTINIANS PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY JER2014090718

ردود فعل دولية منددة بقرار واشنطن بشأن الاستيطان والعفو الدولية تعتبره "جريمة حرب" 19.11.2019

يعتبر الاستيطان من القضايا التي أدت لتوقف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين منذ 2014. وبعد ترحيب إسرائيل بقرار أمريكا عدم اعتبار المستوطنات مخالفة للقانون الدولي، توالت الانتقادات الدولية والعربية للقرار الأمريكي.
ARCHIV - 09.03.2017, Bayern, Illesheim: US-Soldaten stehen während einer militärischen Zeremonie in den Storck-Barracks vor einer Flagge der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Bundesregierung hat die US-Truppen in Deutschland in den vergangenen sieben Jahren mit 243 Millionen Euro unterstützt. (zu dpa Bundesregierung gibt Hunderte Millionen für US-Truppen aus) Foto: Nicolas Armer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

الجندي السابق بومبيو وتواجد القوات الأمريكية في ألمانيا 08.11.2019

مشاركة وزير الخارجية الأمريكي في الاحتفالات بذكرى سقوط جدار برلين تعد رحلة شخصية له أيضا، فبومبيو كان جنديا في ألمانيا. واليوم توجد شكوك حول ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية ستتمسك بوجودها العسكري في ألمانيا.
Smoke is seen following a fire at Aramco facility in the eastern city of Abqaiq, Saudi Arabia, September 14, 2019. REUTERS/Stringer

بعد الهجمات على منشآت النفط - هل سيختار ترامب الحل العسكري؟ 16.09.2019

بعيد القصف الذي استهدف السعودية السبت سارع وزير الخارجية مايك بومبيو الى اتهام إيران بشكل مباشر، في حين أكد ترامب ان الولايات المتحدة "مستعدة للرد"، وبعد تأكيد السعودية أن الأسلحة إيرانية، فكيف سيكون موقف واشنطن؟

13.05.2019, Belgien, Brüssel: Federica Mogherini (l-r), EU-Außenbeauftragte, steht mit Jean-Yves Le Drian, Außenminister von Frankreich, Heiko Maas, Außenminister von Deutschland und Jeremy Hunt, Außenminister aus Großbritannien, während eines Treffens der EU-Außenminister zusammen. Foto: Francois Lenoir/Reuters Pool/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

تصعيد أميركي إيراني جديد ـ ماذا بوسع أوروبا أن تفعل؟ 13.05.2019

تبدو الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني في حيرة من أمرها في ظل التوتر الجديد. فهي من جهة لا تستطيع أن تجاري حليفها الأميركي، كما أنها ترفض في الوقت نفسه الخضوع لمهلة إيران. فما خيارات أوروبا؟
Titel: Marine Bildbeschreibung: iranische Marine hält Manöver im Persischen Golf. Bild: 2 Mulla beobachten „Welajat“ Marinemanöver im Persischen Golf. Stichwörter: Iran, Persischen Golf, Militär, Marine, Mulla Quelle: FARS Lizenz: Frei

طبول الحرب تقرع في الخليج - نقاط مفاتيح لفهم الأزمة 12.05.2019

أعلنت إيران التخلي عن بعض فصول الاتفاقية النووية مع الغرب وهددت بإغلاق الممرات من وإلى حقول النفط في الخليج. والأمريكيون بعثوا بحاملة طائرات إلى المنطقة، يحرسها أسطول مصغر، فهل ستنشب قريبا حرب؟
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