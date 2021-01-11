يتولى مايك بومبيو منصب وزير الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية منذ أبريل/ نيسان 2018. وينتمي بومبيو إلى فئة المتشددين أو "الصقور" داخل النخبة الأمريكية. ويُعد ملفي كوريا الشمالية وإيران وسوريا في مقدمة اهتماماته.

تولى بومبيو منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية/ سي اي ايه قبل وصوله إلى منصب وزير الخارجية في حكومة الرئيس دونالد ترامب خلفا للوزير السابق ريكس تيلرسون. ويُعرف عنه الانضباط والحنكة السياسية كعضو في مجلس النواب الأمريكي. وهو من الشخصيات التي يتطابق أو يتقارب موقفها من مواقف ترامب في قضايا السياسة الخارجية وقضايا أخرى.