بومبيو يبحث مع العاهل السعودي وولي العهد حرب اليمن وقضية خاشقجي

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية مايك بومبيو التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الرياض اليوم الاثنين (14 يناير/ كانون الثاني 2019) لكنه سيقطع جولته في منطقة الشرق الأوسط لحضور جنازة عائلية.

وقال روبرت بالادينو نائب المتحدث باسم الوزارة إن بومبيو سيعود إلى الولايات المتحدة بعد اجتماعات في سلطنة عمان بدلا من السفر للكويت. وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن حالة الوفاة في عائلة زوجة بومبيو التي ترافقه في الجولة وستعود معه. وقال صحفيون يرافقون بومبيو في الجولة إن الوزير اجتمع بالعاهل السعودي لمدة 35 دقيقة وعقد اجتماعا منفصلا مع ولي العهد لمدة 45 دقيقة أخرى.

ونشرت السفارة الأمريكية في الرياض تغريدة قالت فيها إن بومبيو اتفق مع الأمير محمد على الحاجة إلى استمرار التهدئة في اليمن والالتزام ببنود اتفاقيات أبرمت الشهر الماضي خلال محادثات في السويد لإنهاء الصراع اليمني الذي اندلع قبل قرابة أربع سنوات بين الحكومة المدعومة من السعودية والحوثيين المتحالفين مع إيران.

كما بحث وزير الخارجية الأمريكي قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وقال بومبيو للصحفيين إنه أبلغ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اجتماعات صباح اليوم بضرورة محاسبة كل شخص مسؤول عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وأضاف أن كلاهما سلما بضرورة محاسبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي وتحدثا عن التحقيق والإجراءات القضائية.

وألقى تقييم أجرته وكالة المخابرات المركزية الأمريكية باللوم على الأمير محمد في إصدار الأمر بقتل خاشقجي الذي كان ينتقد ولي العهد، لكن مسؤولين سعوديين ينفون أن تكون أوامر القتل صادرة عن الأمير.

وأثارت القضية أسوأ أزمة سياسية تواجهها المملكة منذ عشرات السنين وتسببت في تأزم العلاقات مع حلفاء غربيين من بينهم الولايات المتحدة كما جذبت الانتباه إلى الإجراءات التي تتخذها السعودية ضد المعارضة وكذلك الحرب في اليمن.

ح.زم ع.ج (د.ب.أ / رويترز)