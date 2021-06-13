هولندا وبلجيكا تلحقان بإيطاليا إلى ثمن نهائي أمم أوروبا

بات المنتخب الهولندي ثالث المتأهلين لدور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020)،بعد منتخبي إيطاليا وبلجيكا، عقب فوزه 2/صفر على ضيفه منتخب النمسا اليوم الخميس (17 حزيران/يونيو 2021) في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة للمسابقة القارية، التي شهدت أيضاً فوز أوكرانيا 2/ 1 على مقدونيا الشمالية في وقت سابق.



وعززت هولندا، التي توجت باللقب عام 1988، صدارتها للمجموعة بست نقاط، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيها أوكرانيا والنمسا، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، فيما قبعت مقدونيا في المؤخرة بلا نقاط.



بهذا الفوز، حجزت هولندا تذكرة العبور للأدوار الإقصائية دون انتظار نتيجة لقائها الأخير في المجموعة أمام مقدونيا الشمالية يوم الإثنين المقبل، فيما يسعى منتخبا النمسا وأوكرانيا للحاق بها في الدور المقبل عندما يلتقيان في الجولة الأخيرة بنفس اليوم.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في المجموعات الست بالدور الأول للأدوار الإقصائية للبطولة، بالإضافة لأفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

وعلى ملعب (يوهان كرويف) بالعاصمة الهولندية أمستردام، افتتح ممفيس ديباي التسجيل في الدقيقة 11 من ركلة جزاء، فيما أضاف دينزل دومفريس الهدف الثاني في الدقيقة 67، ليحرز هدفه الثاني في النسخة الحالية للبطولة.



دي بروين يقود بلجيكا إلى دور الـ16

وفي مباراة أخرى اليوم، أحرز النجم البلجيكي كيفن دي بروين هدفاً وصنع آخر، ليقود منتخب بلاده للصعود لدور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعدما قلب تأخره صفر/1 أمام مضيفه منتخب الدنمارك لفوز ثمين 2/1 في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية بمرحلة المجموعات للمسابقة القارية.



دي بروين قاد بلجيكا إلى دور الـ16 بتسجيل هدف وصنع آخر

وارتفع رصيد بلجيكا إلى ست نقاط، لتتربع على الصدارة محققة العلامة الكاملة، عقب فوزها 3 / صفر على روسيا في الجولة الأولى.

في المقابل، ظلت الدنمارك بلا رصيد من النقاط، لتبقى في ذيل الترتيب، بفارق ثلاث نقاط خلف منتخبي روسيا وفنلندا، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، ليتأزم موقفها بشدة في محاولتها لتجنب الخروج المبكر من البطولة. وبات يتعين عليها تحقيق انتصار كبير على روسيا في الجولة الأخيرة، للصعود للدور المقبل ضمن أفضل ثوالث.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في المجموعات الست بالدور الأول للأدوار الإقصائية للبطولة، بالإضافة لأفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث. وبات منتخب بلجيكا، الذي يحلم بالحصول على اللقب للمرة الأولى في تاريخه، ثاني المتأهلين لدور الستة عشر بعد المنتخب الإيطالي.

وتوقف اللعب في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة لتحية الجماهير وأفراد المنتخبين وحكم المباراة للنجم الدنماركي كريستيان إريكسن، الذي تعرض لأزمة قلبية خلال مباراة منتخب بلاده ضد فنلندا في الجولة الأولى للمجموعة.



أوكرانيا تفوز على مقدونيا الشمالية

وفي مباراة أخرى ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة بكأس أمم أوروبا لكرة القدم، فاز منتخب أوكرانيا على مقدونيا الشمالية 2/1.

أندريه يارمولينكو سجل الهدف الأول لأوكرانيا

وتقدم المنتخب الأوكراني في الدقيقة 29 عن طريق أندريه يارمولينكو، قبل أن يضيف زميله رومان ياريمتشوك الهدف الثاني في الدقيقة 34. وفي الدقيقة 57 سجل إزجان إليوسكي هدف مقدونيا الشمالية الوحيد. وشهدت المباراة إهدار روسلان مالينوفسكي لاعب المنتخب الأوكراني لضربة جزاء في الدقيقة 84.

وحصل المنتخب الأوكراني على أول ثلاث نقاط في المجموعة ليحتل المركز الثالث، حيث كان قد خسر بنتيجة 3/2 أمام هولندا. من جهة أخرى، يتذيل منتخب مقدونيا الشمالية ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط، عقب تلقيه الهزيمة الثانية على التوالي، حيث خسر المباراة الأولى أمام النمسا 1/3. ونجح منتخب أوكرانيا في تحقيق أول فوز له في بطولة أمم أوروبا، منذ فوزه في نسخة عام 2012 على المنتخب السويدي بنتيجة 2/1.



م.ع.ح/أ.ح (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)