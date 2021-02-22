ميسي وهالاند يدفعان دي بروين للانتظار

ليس سراً أن كيفين دي بروين واحد من أحسن اللاعبين في عالم الساحرة المستديرة، فنجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي يتمتع بموهبة كبيرة فوق المستطيل الأخضر تساعده على التألق .

وتسعى إدارة "الأزرق السماوي" إلى تجديد عقد الدولي البلجيكي في أقرب وقت ممكن، لاسيما وأنه من الأعمدة الرئيسية في مشروع مدرب الفريق بيب غوارديولا، الذي يرغب في الفوز بكل الألقاب الممكنة مع فريقه مانشستر سيتي.

لكن يبدو أن كيفين دي بروين غير مستعجل بالمرة في مسألة تجديد العقد، خاصة مع إمكانية دخول أطراف أخرى على الخط، فقد ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن دي بروين سينتظر إلى ما بعد الصيف من أجل حسم مستقبله مع الفريق، وأضافت أن الدولي البلجيكي يريد معرفة إن كان مانشستر سيتي سيحسم صفقة الثنائي ليونيل ميسي وإيرلينغ هالاند.

ويعد نجم برشلونة الأول ليونيل ميسي، وهداف بوروسيا دورتموند إيرلاينغ هالاند من اللاعبين، الذين يريد مانشستر سيتي بقيادة بيب غوارديولا التعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت "ديلي ستار" أن دي بروين يرى إمكانية حصوله على عقد بشروط أفضل في حال تعاقد فريقه مع ليونيل ميسي وإيرلينغ هالاند، إذ يتوقع حصولهما على راتب كبير.

وتابع نفس المصدر أن دي بروين يتقاضى حاليا 290 ألف جنيه استرليني كل أسبوع مع إمكانية وصول هذا المبلغ إلى 310 ألف جنيه استرليني بفضل الحوافر، مضيفاً أن مانشستر سيتي يرغب في تخفيض أجر دي بروين في العقد الجديد، والذي ما يزال قيد النقاش.

وكشف المصدر ذاته أنه يتوقع حصول ليونيل ميسي على 500 ألف جنيه استرليني وهالاند على 300 ألف جنيه استرليني في حال انضما لمانشستر سيتي، مضيفاً أن دي بروين سينتظر الآن حتى تتضح الصورة أكبر من أجل الموافقة على تمديد عقده مع متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.