كريستيان إريكسن يطمئن جمهوره من سريره: أنا بخير

قال لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن، ضحية نوبة قلبية خلال مباراة منتخب بلاده وفنلندا السبت في الجولة الأولى من نهائيات كأس أوروبا في كرة القدم، إنه "بخير رغم الظروف" في رسالة نُشرت على حسابه على إنستغرام الثلاثاء (15 يونيو/ حزيران 2021).

وكتب إريكسن تحت صورة له وهو يبتسم على سريره في المستشفى: "لا يزال يتعين عليّ إجراء بعض الفحوصات في المستشفى لكني أشعر أنني بحالة جيدة". وأضاف اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً والذي شكر جماهيره على كل رسائلهم: "الآن سأدعم لاعبي المنتخب الدنماركي في المباريات القادمة. العبوا من أجل الدنمارك بأسرها".

وسقط إريكسن المتوج مع إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي، فجأة على الأرض عندما كان يستقبل الكرة من رمية تماس قريبة قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق من مباراة منتخب بلاده ونظيره الفنلندي.

ونُقل نجم إنتر ميلان للمستشفى بعد خضوعه لإنعاش قلبي رئوي في الملعب واستكملت المباراة بعد توقف طويل وخسرت الدنمرك 1-صفر.

وكان طبيب المنتخب الدنماركي مورتن بويزين قد قال الأحد إنه "ليس لديه تفسير" لما حصل"، موضحاً "لقد توقف قلبه وقمنا بتدليكه لإنعاشه. لقد كانت سكتة قلبية".

ع.غ/ و.ب (آ ف ب، رويترز)