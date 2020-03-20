 هكذا غيّر فيروس كورونا الحياة اليومية للاعبي كرة القدم! | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 23.03.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

هكذا غيّر فيروس كورونا الحياة اليومية للاعبي كرة القدم!

بعدما فرض فيروس كورونا شللاً شبه كامل على الرياضة العالمية، وجد الآلاف من لاعبي كرة القدم أنفسهم في العزل الطوعي أو الإلزامي، ما يتطلب منهم بذل جهد إضافي للحفاظ على لياقتهم البدنية وتوقدهم الذهني.

اللاعب الألماني سامي خضيرة لاعب يوفنتوس الإيطالي

الحجر الصحي بسبب كورونا غيّر الروتين اليومي للاعب الألماني سامي خضيرة، فهو يتعلم العزف على البيانو

يمضي الألماني سامي خضيرة لاعب يوفنتوس الإيطالي وقته في تعلم العزف على البيانو، فيما يراجع مواطنه روبن غوزنس لاعب أتالانتا الدروس لامتحانات علم النفس، كما تتنافس الأندية الإسبانية في دورة ألعاب إلكترونية.  كل هذا بسبب العزل الصحي بسبب  فيروس كورونا المستجد الذي فرض آثاره على حياة لاعبي كرة القدم، وبات يهدد بتداعيات على الصعيدين البدني والذهني.

مختارات

ويقول ايمانويل أورهان، المدير الطبي في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، لوكالة فرانس برس: "على الجميع أن يكونوا جاهزين لاستئناف التمارين ما إن تأذن السلطات الصحية" بذلك.

لكن هذا الموعد يبدو علامة الاستفهام الأكبر، إذ إن الفيروس الذي أودى حتى الإثنين بحياة أكثر من 15 ألف شخص في العالم، جمّد النشاطات الرياضية لآجال غير معروفة، ودفع لفرض قيود واسعة على حركة التنقل والسفر، منها إجراءات عزل منزلي تطال نحو مليار شخص حول العالم.

"قضاء الأجازة الصيفية الآن!"
وبالنسبة إلى لاعبي كرة القدم، فإن عدم معرفة موعد العودة الى المستطيل الأخضر يضعهم دائماً في حالة تأهب، فقد تعود عجلة الدوريات إلى الدوران بعد أسابيع، وعلى الأندية أن تكون جاهزة، لاسيما وأن الموسم الكروي وصل قبل تعليقه، الى مراحل قريبة من خط النهاية.

ويقول لاعب نادي برايتون الإنكليزي غلين موراي لوكالة فرانس برس: "قد يحتاج اللاعبون إلى أخذ إجازاتهم الصيفية الآن. قد ننهي موسم 2019-2020 ونبدأ موسم 2020-2021 بشكل فوري دون إجازة على الإطلاق". ورداً على سؤال عما إذا كان اللاعبون سيقبلون ذلك، رأى موراي أنه "ما من خيار آخر أمامنا".

ويتطلب هذا الوضع من مدربي اللياقة البدنية تحضير برامج أسبوعية وتمارين فردية وشرحها للاعبين عبر الإنترنت والتواصل بتقنية الفيديو. ويوضح المدير الطبي لنادي ريال بيتيس الإسباني خوسيه مانويل ألفاريز: "أعطينا كل لاعب من لاعبينا الإرشادات اللازمة"، حتى الغذائية والطبية.

وانقسم لاعبو بيتيس إلى مجموعتين وفقاً لخصائصهم البدنية، ويتولى مدرب الإشراف على كل منهما. كما تم تزويد كل لاعب بجهاز خاص لتسجيل بيانات عن الإرهاق والنوم والألم وحتى الحالة الذهنية، بينما يقدّم اللاعبون تقارير بشأن وزنهم وحراراتهم، وأهداف التمارين الذين تمكنوا من تحقيقها.

مشاهدة الفيديو 01:31

لعنة كورونا تصيب كرة القدم...من هي أكثر الأندية المتضررة؟ #مسائية_DW

وقال ألفاريز: "يدرك اللاعبون أنه إذا لم يقوموا بعملهم، سيجدون أنفسهم في وضع غير مؤاتٍ بالمقارنة مع زملائهم عندما يعاودون التمارين". وليس أمام اللاعبين أيّ عذر للامتناع عن مزاولة التمارين، إذ إن منازل معظمهم تضم صالة مخصصة لذلك. وفي حال لم تكن متوافرة، عمدت إدارات أندية الى توفيرها لهم في هذه الفترة. ويوضح رئيس نادي مرسيليا الفرنسي جاك هنري إيرود، أن اللياقة البدنية للاعبين "دقيقة ومعقدة ومتطورة (...) تتطلب صيانة يومية تقريباً".

حصص تدريبية افتراضية
وعمدت بعض الأندية، ومنها بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في المواسم السبعة الأخيرة، الى إقامة حصص تدريبية افتراضية عبر الإنترنت، يشارك فيها كل اللاعبين عبر الفيديو. وفي فرنسا، طلب نادي ليون من لاعبيه الاستراحة حتى 24 آذار/مارس، بينما لجأ أتلتيكو مدريد الإسباني الى إجراء تدريب تكتيكي من خلال اجتماعات عبر الفيديو بين اللاعبين والمدربين للبقاء في جو اللعبة.

ويبدو نادي العاصمة الإسبانية صارماً في النظام الغذائي أيضاً. وأسوة بغالبية الأندية، يسلّم لاعبيه وجبات معدة خصيصاً، مع منحهم بعض الخيارات. ويتناول كل اللاعبين الغداء والعشاء في الوقت عينه. لكن الانضباط الذاتي ليس سهلاً على الجميع.

ويقول الإنكليزي غوناثان برانت، وكيل الويلزي غاريث بايل لاعب ريال مدريد الاسباني، "بالطبع بعض اللاعبين أفضل من غيرهم في التعامل مع المسألة. اللاعبون هم بشر أيضاً وحالياً يشعرون بالإحباط الشديد".

الظروف الشخصية تحكم على الوضع الراهن. فالعزل المنزلي قد يوفر للاعبين فرصة تمضية وقت أطول مع عائلاتهم، لكن في حالات أخرى، قد يجعل ذلك أمراً بعيد المنال.

FC Bayern München Training (picture-alliance)

نادي بايرن ميونخ يقيم للاعبيه حصصاً تدريبية افتراضية


لاعبون حُرموا من الذهاب لديارهم
وعلى سبيل المثال، حُرم البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر الإيطالي من رؤية والدته كونها تعاني من مرض السكري، نظراً لأن "كوفيد-19" يمثل خطورة أكبر على المسنين والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة. أما الصربي لوكا يوفيتش لاعب ريال مدريد، فخرق قوانين العزل بعد عودته إلى بلاده، وشوهد وهو يحتفل ويتنزه مع صديقته.

ويعلّق غلين موراي لاعب برايتون: "بعض اللاعبين الأجانب حُرموا من فرصة الذهاب إلى ديارهم. إنه أمر صعب جداً بالنسبة لهم".  ويبدي اللاعب البالغ 36 عاماً، وبات على مشارف نهاية مسيرته، أسفه على الوقت الضائع حالياً، مؤكدا أن ما يمر به جعله "أكثر إصراراً على اللعب لأطول فترة ممكنة".

وبالنسبة إلى من جعلوا كرة القدم أسلوب حياة، فإن المرحلة صعبة، لاسيما وأن جدولهم دائماً ما يكون مزدحماً بالمباريات والتمارين ونشاطات أخرى.

ويرى البوسني أسمير بيغوفيتش حارس ميلان الإيطالي أن عدم التمكن من التدرّب "أمر غريب جداً"، ويتابع: "نحاول القيام بأمور أخرى ولكن ما من شيء سوى نتفليكس"، في إشارة إلى الشركة الأميركية لخدمات البث.

ورغم الجهود المبذولة، يرى معنيون باللعبة أن لياقة اللاعبين لن تكون على حالها لدى عودتهم للملاعب، واحتمالات تعرضهم للإصابة ستزداد.

ويوضح الفرنسي فيليب بيات، رئيس النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين "فيفبرو": "يقول الأطباء أن التوقف لـ 15 يوماً يجب أن تتبعه تمارين على مدى 15 يوماً"، ويتابع متسائلاً: "ماذا سيتطلب الأمر في حال راحة لثلاثة أسابيع؟" لقد كانوا واضحين: لا تتفاجأوا اذا وقعت إصابات".

ويؤكد ألفاريز أن "خطر الإصابات هو أمر نتوقعه حقاً. لن يتمكنوا من خوض حصة تدريبية عادية، هذا أمر واضح". ويضيف: "هذا وضع غريب وجديد كلياً بالنسبة إلى الجميع".

م.ع.ح/ص. ش (أ ف ب)

  • حيوان الهامستر نشيط ويحب الجري على العجلة الخاصة به.

    أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

    إشتر حيوان "الهامستر"

    قد تبدو هذه النصيحة غريبة، لكنها وسيلة تسلية فعالة: فحيوان الهامستر لا يحتاج للكثير من العناية، وقد يكون أنيساً في فترة العزل الصحي، بل ويمكن التحدث اليه في حالة الإصابة بالملل. وإذا كانت هذه الأسباب غير مقنعة، يوجد سبب عملي أيضاً: فبالإمكان إنتاج الكهرباء عن طريق توصيل مولد كهربائي بعجلة الهامستر.

  • تُعد لعبة Plague Inc من أنجح ألعاب الفيديو حيث فازت بجائزة لعبة العام أكثر من مرة و حازت على إعجاب النقاد و اللاعبين.

    أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

    تحكم في انتشار وباء عالمي إفتراضي

    خبر سعيد لعشاق ألعاب الفيديو غير التقليدية: إذا شعرت بالملل، تستطيع تحميل لعبة ".Plague Inc" التي تمكن اللاعب من محاكاة إنتشار وباء عالمي يقضي على البشرية. رغم صدور اللعبة قبل ثماني سنوات، إلا إنها صارت على رأس قائمة اللعب الأكثر تحميلاً بفضل إنتشار فيروس كورونا. و أثارت هذه اللعبة الجدل في الصين حيث تم منعها هناك مؤخراً رغم توضيح الشركة المُصنعة على أن "اللعبة لا تتبع منهجاً علمياً".

  • إبتدعت اليابانية ماري كوندو طريقة كون ماري في ترتيب الأشياء و الإحتفاظ فقط بما يُشعر الإنسان يالسعادة. لاقت فلسفتها في التنظيم نجاحاً و شهرةً عالمية دفعت نتفليكس للتعاقد معها لتقديم برنامج عن طريقة الترتيب المثالية.

    أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

    هل خزانة ملابسك "تُشعرك بالسعادة"؟

    لا يحب أغلبنا ترتيب الثياب، لكن يمكن إستغلال فترة العزل الصحي في ترتيب خزانة الملابس والتخلص من الأشياء الزائدة التى "لا تثير السعادة لدينا"- بإستثناء شريك الحياة بالطبع. هذه الطريقة في الإحتفاظ فقط بالأشياء التي تُشعر الفرد بالسعادة إبتدعتها خبيرة الترتيب اليابانية ماري كوندو، التي يمكن مشاهدة محاولاتها في مساعدة الناس على تنظيم بيوتهم من خلال خدمة االبث الترفيهي "نتفليكس".

  • أثبتت دراسات أن الصيام المتقطع قد يحمي من عدة أمراض تسببها السمنة مثل مرض السكري.

    أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

    فرصة للصيام المتقطع

    قد يتسبب المكوث بالمنزل لفترات طويلة في عادات أكل غير صحية. في هذ الحالة يمكن تجربة الصيام المتقطع عن طريق صيام 16 ساعة في اليوم. يساعد ذلك على فقدان الوزن الزائد والحماية من الأمراض وفي مقدمتها مرض السكري. بالطبع يمكن إختيار عدد ساعات الصيام على حسب أسلوب حياة وتفضيل كل شخص. ونظراً لعدم السماح بمغادرة المنزل لشراء الغذاء خلال فترة العزل، قد يصير الصيام لدى البعض إجبارياً.

  • رجل يحمل مشتروات ويقدمها لإمرأة في برلين.

    أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

    فرصة للتعرف على الجيران

    لا يعرف معظمنا جيرانه بصفة شخصية، فقد نلقي عليهم التحية إذا قابلناهم. لكن العزل الصحي فرصة ممتازة للتعرف على جيرانكم، فقط حاولوا ألا تثيروا ذعرهم بالوقوف أمام باب شقتهم مرتدين الكمامة وحاملين الكعك. الطريقة الأفضل هنا هي الإتفاق على إستخدام شفرة مورس بالدق على سقف وأرضية المنزل لتبادل الرسائل. أما الطريقة الأقل غرابة فهي تبادل أرقام الهواتف.

  • سيدة تتصفح صفحة طبية على شبكة الإنترنت. بعض الأشخاص يبحثون عن أعراضهم االمرضية على صفحات غير متخصصة دون الرجوع لطبيب، مما يتسبب بالقلق والخوف لديهم.

    أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

    لا تبحث عن أعراض المرض على شبكة الإنترنت!

    إذا وقعت تحت إشتباه الإصابة بكورونا، سيكون الأطباء هم الفيصل. لذلك إترك الأمر للخبراء، ولا تنساق وراء المعلومات المغلوطة المنتشرة على شبكة الإنترنت. من الأفضل ألا تسأل في المنتديات الإلكترونية عما إذا كانت البقع الحمراء حول فمك أعراض مرض الكورونا، فقد تكون بقايا مربى الكرز التي أكلتها في الصباح!

  • صورة رمزية عن البصمة البيئية التي يتركها كل إنسان عن طريق أنشطته اليومية.

    أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

    نصف الكوب الممتلئ

    اذا لم تنجح هذه الأفكار في إعطائك بعض الأنشطة المسلية لقضاء الوقت في المنزل، فقد يجعلك التأثير البيئي الإيجابي الذي يسببه عزلك المؤقت تشعر بالقليل من الفخر. ففي الأيام العادية ستقود سيارتك، أو ستذهب للتسوق، أو ستستهلك مكيف الهواء في مكان عملك. بدلاً من ذلك تجلس خلال فترة العزل في منزلك وتحمي البيئة دون الحاجة لبذل أي مجهود. مريم بينكه/ س.ح


 

مختارات

أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

تُلزم التعليمات بالعزل الذاتي بالمنزل لمدة أسبوعين في حالة الإحتكاك بشخص مصاب بكورونا. فكيف نقضي على الملل خلالها؟ إليكم بعض النصائح الطريفة التي قد تجعل الوقت يمر سريعاً إذا ما وجدتم أنفسكم في العزل الصحي المنزلي. (15.03.2020)  

مواضيع ذات صلة

Der serbische Fußballspieler Luka Jovic

تحقيق قضائي ضد نجم ريال مدريد بسبب كسره الحجر الصحي 20.03.2020

كنجم شهير كان عليه أن يكون قدورة للآخرين الالتزام بالحجر الصحي، لكن لوكا يوفيتش عوض ذلك شارك في حفلة، والنتيجة متابعة قضائية وتوبيخ من قيادات الدولة، ما أضطره للإعتذار وتوضيح موقفه

2. Bundesliga | Greuther Fürth vs. Hannover 96

بسبب كورونا.. لاعبو فريق ألماني تحت الحجر الصحي ومهددون بالسجن 14.03.2020

تحول كورونا لوباء عالمي شل أيضا قطاع الرياضة لا سيما كرة القدم، فألغيت مسابقات وفرض على لاعبي الكثر من الأندية الحجر الصحي في منازلهم كما في حالة لاعبي فريق هانوفر الألماني، الذين وضعوا جميعهم في الحجر الصحي.

Toni Kroos mit Ehefrau Jessica Farber

توني كروس من الحجر الصحي: مع ثلاثة أبناء ليس هناك ملل 18.03.2020

يقضي توني كروس لاعب منتخب ألمانيا ونادي ريال مدريد فترة الحجر الصحي في بيته مثل كل لاعبي النادي الملكي. فكيف هي الحالة الصحية للدولي الألماني؟ وماهي أولوياته في هذه المرحلة الصعبة التي يجتازها العالم بسبب فيروس كورنا؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

هكذا غيّر فيروس كورونا الحياة اليومية للاعبي كرة القدم!

ريال مدريد يستعد لما بعد كورونا، لكن دون هؤلاء..

خلال أسابيع.. اللجنة الأولمبية الدولية تحدد مصير أولمبياد طوكيو 2020

كورونا يوجه ضربة مالية قوية لرونالدو

نجم سابق لليفربول لا يمانع رحيل صلاح مقابل ضم سانشو

"معاً ضد كورونا".. حملة تبرعات أطلقها نجما بايرن ميونيخ