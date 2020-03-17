بسبب فيروس كورونا.. إرجاء نهائيات كأس أوروبا إلى 2021

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الثلاثاء (17 مارس/ آذار 2020) إرجاء نهائيات كأس أوروبا التي كانت مقررة في حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو المقبلين، إلى العام 2021، وذلك في أعقاب اجتماع طارئ لبحث مصير مسابقاته في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

واقترح الاتحاد في بيان أن تقام البطولة التي تستضيفها 12 مدينة على امتداد القارة، بين 11 حزيران/ يونيو و11 تموز/يوليو 2021، بدلا من موعدها المقرر أساسا بين 12 حزيران/ يونيو و12 تموز/ يوليو 2020، موضحا أن هذا الإرجاء سيتيح للبطولات الوطنية الأوروبية استكمال الموسم، بعدما علقت المنافسات على خلفية تفشي فيروس "كوفيد-19".

وأكد الاتحاد تعليق مسابقتي الأندية، أي دوري الأبطال والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، وكل المباريات القارية الأخرى الرسمية أو الودية، إن كان على صعيد الأندية أو المنتخبات للرجال والسيدات، "حتى إشعار آخر".

أما مباريات الملحق القاري التي كان من المقرر أن تحسم هوية المنتخبات الأربعة المتبقية لكأس أوروبا (من أصل 24)، والتي كانت مقررة في أواخر آذار/ مارس الحالي، فتم تحديد موعد أولي لها خلال فترة التوقف الدولية في حزيران/ يونيو المقبل "لكنه يرتبط بإعادة تقييم الوضع".

ونقل بيان يويفا عن رئيسه السلوفيني ألكسندر تشيفيرين قوله "نحن على رأس رياضة يعيشها ويتنفسها عدد كبير من الناس، لكنها تراجعت في وجه هذا الخصم غير المرئي والسريع التحرك"، في إشارة لفيروس "كوفيد-19" الذي بات مصنفا وباء عالميا، وأودى بحياة أكثر من سبعة آلاف شخص حتى صباح الثلاثاء، وفرض شللا شبه تام على الرياضة حول العالم.

ع.ش/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)