توني كروس من الحجر الصحي: مع ثلاثة أبناء ليس هناك ملل

يتواجد لاعبو ريال مدريد منذ الأسبوع الماضي في الحجر الصحي بعد اختلاطهم بأحد لاعبي كرة السلة بالنادي، كانت الفحوصات الطبية قد أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد. فكيف يقضي نجوم النادي الملكي هذه العطلة الإجبارية؟ وهم الذين تعودوا على قضاء وقت بالملاعب الرياضية أكثر مما يقضونه في بيوتهم.

صانع ألعاب ريال مدريد والمنتخب الألماني توني كروس(30 عاماً) أكد في حوار،عبر فيس تايم، لقناة "Pro7" الألمانية أن وضعه ووضع عائلته جيد، موضحا: "تواجد نجوم ريال مدريد في الحجر الصحي قد يبدو أمرًا فظيعا، لكننا ببساطة نتواجد ببيوتنا".

ويبدو أن التوقف شبه الكامل للحياة في مدريد وتعذر القيام بالأنشطة المعتادة لا يزعج كثيرا الدولي الألماني ويقول بهذا الخصوص: "عندما تنظر يمينًا وشمالًا وترى ما يحصل، فإن الأهم هو أننا في حالة جيدة".

الحجر الصحي بالبيت شكل لكروس أيضا مناسبة لقضاء وقت أطول مع عائلته وأبنائه الثلاثة كما يوضح "ليس هناك ملل مع وجود ثلاثة أبناء في البيت. نقوم بأشياء مختلفة. لكن غالبا ما نلجأ لألعاب الفيديو".

وكان كروس قد رزق بابنه ليون في عام 2013، ثم ابنته أميلي في 2016 وأخيرا بابنه فين عام 2019.

وبخصوص توقف النشاط الكروي وتأجيل بطولة أمم أوروبا فإن هذا الأمر لا يشكل أولوية، بالنسبة لتوني كروس في الوقت الراهن وقال بهذا الخصوص "المهم هو كيفية تجاوز هذا العدو غير المرئي (فيروس كورونا) والعودة للحياة العادية. الكثيرون لديهم مشاكل أكبر من العودة إلى مشاهدة مباريات كرة القدم".

وقام مجموعة من لاعبي ريال مدريد في الفترة الأخيرة بمشاركة محبيهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبعض من أنشطتهم اليومية خلال فترة الحجر الصحي من بينهم قائد الفريق سيرجيو رامو الذي نشر على انستغرام صورة له وهو يسبح بحوض السباحة بمنزله مع أسرته. كما نشر كريم بنزيمة فيديو يتدرب فيه في صالة للرياضة بمنزله وفيديو آخر وهو يشرب الشاي الأخضر، وأرفق المنشور بعبارات مثل "الحجر الصحي مجنون، أنا هنا في حديقتي، لا شيء أفعله".

هـ.د/ص.ش