توني كروس من الحجر الصحي: مع ثلاثة أبناء ليس هناك ملل

يتواجد لاعبو ريال مدريد منذ الأسبوع الماضي في الحجر الصحي بعد اختلاطهم بأحد لاعبي كرة السلة بالنادي، كانت الفحوصات الطبية قد أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد. فكيف يقضي نجوم النادي الملكي هذه العطلة الإجبارية؟ وهم الذين تعودوا على قضاء وقت بالملاعب الرياضية أكثر مما يقضونه في بيوتهم.
صانع ألعاب ريال مدريد والمنتخب الألماني توني كروس(30 عاماً) أكد في حوار،عبر فيس تايم، لقناة "Pro7" الألمانية أن وضعه ووضع عائلته جيد، موضحا: "تواجد نجوم ريال مدريد في الحجر الصحي قد يبدو أمرًا فظيعا، لكننا ببساطة نتواجد ببيوتنا".
ويبدو أن التوقف شبه الكامل للحياة في مدريد وتعذر القيام بالأنشطة المعتادة لا يزعج كثيرا الدولي الألماني ويقول بهذا الخصوص: "عندما تنظر يمينًا وشمالًا وترى ما يحصل، فإن الأهم هو أننا في حالة جيدة".
الحجر الصحي بالبيت شكل لكروس أيضا مناسبة لقضاء وقت أطول مع عائلته وأبنائه الثلاثة كما يوضح "ليس هناك ملل مع وجود ثلاثة أبناء في البيت. نقوم بأشياء مختلفة. لكن غالبا ما نلجأ لألعاب الفيديو".
وكان كروس قد رزق بابنه ليون في عام 2013، ثم ابنته أميلي في 2016 وأخيرا بابنه فين عام 2019.
وبخصوص توقف النشاط الكروي وتأجيل بطولة أمم أوروبا فإن هذا الأمر لا يشكل أولوية، بالنسبة لتوني كروس في الوقت الراهن وقال بهذا الخصوص "المهم هو كيفية تجاوز هذا العدو غير المرئي (فيروس كورونا) والعودة للحياة العادية. الكثيرون لديهم مشاكل أكبر من العودة إلى مشاهدة مباريات كرة القدم".
وقام مجموعة من لاعبي ريال مدريد في الفترة الأخيرة بمشاركة محبيهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبعض من أنشطتهم اليومية خلال فترة الحجر الصحي من بينهم قائد الفريق سيرجيو رامو الذي نشر على انستغرام صورة له وهو يسبح بحوض السباحة بمنزله مع أسرته. كما نشر كريم بنزيمة فيديو يتدرب فيه في صالة للرياضة بمنزله وفيديو آخر وهو يشرب الشاي الأخضر، وأرفق المنشور بعبارات مثل "الحجر الصحي مجنون، أنا هنا في حديقتي، لا شيء أفعله".
هـ.د/ص.ش
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أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا
إشتر حيوان "الهامستر"
قد تبدو هذه النصيحة غريبة، لكنها وسيلة تسلية فعالة: فحيوان الهامستر لا يحتاج للكثير من العناية، وقد يكون أنيساً في فترة العزل الصحي، بل ويمكن التحدث اليه في حالة الإصابة بالملل. وإذا كانت هذه الأسباب غير مقنعة، يوجد سبب عملي أيضاً: فبالإمكان إنتاج الكهرباء عن طريق توصيل مولد كهربائي بعجلة الهامستر.
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أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا
تحكم في انتشار وباء عالمي إفتراضي
خبر سعيد لعشاق ألعاب الفيديو غير التقليدية: إذا شعرت بالملل، تستطيع تحميل لعبة ".Plague Inc" التي تمكن اللاعب من محاكاة إنتشار وباء عالمي يقضي على البشرية. رغم صدور اللعبة قبل ثماني سنوات، إلا إنها صارت على رأس قائمة اللعب الأكثر تحميلاً بفضل إنتشار فيروس كورونا. و أثارت هذه اللعبة الجدل في الصين حيث تم منعها هناك مؤخراً رغم توضيح الشركة المُصنعة على أن "اللعبة لا تتبع منهجاً علمياً".
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أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا
هل خزانة ملابسك "تُشعرك بالسعادة"؟
لا يحب أغلبنا ترتيب الثياب، لكن يمكن إستغلال فترة العزل الصحي في ترتيب خزانة الملابس والتخلص من الأشياء الزائدة التى "لا تثير السعادة لدينا"- بإستثناء شريك الحياة بالطبع. هذه الطريقة في الإحتفاظ فقط بالأشياء التي تُشعر الفرد بالسعادة إبتدعتها خبيرة الترتيب اليابانية ماري كوندو، التي يمكن مشاهدة محاولاتها في مساعدة الناس على تنظيم بيوتهم من خلال خدمة االبث الترفيهي "نتفليكس".
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أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا
فرصة للصيام المتقطع
قد يتسبب المكوث بالمنزل لفترات طويلة في عادات أكل غير صحية. في هذ الحالة يمكن تجربة الصيام المتقطع عن طريق صيام 16 ساعة في اليوم. يساعد ذلك على فقدان الوزن الزائد والحماية من الأمراض وفي مقدمتها مرض السكري. بالطبع يمكن إختيار عدد ساعات الصيام على حسب أسلوب حياة وتفضيل كل شخص. ونظراً لعدم السماح بمغادرة المنزل لشراء الغذاء خلال فترة العزل، قد يصير الصيام لدى البعض إجبارياً.
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أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا
فرصة للتعرف على الجيران
لا يعرف معظمنا جيرانه بصفة شخصية، فقد نلقي عليهم التحية إذا قابلناهم. لكن العزل الصحي فرصة ممتازة للتعرف على جيرانكم، فقط حاولوا ألا تثيروا ذعرهم بالوقوف أمام باب شقتهم مرتدين الكمامة وحاملين الكعك. الطريقة الأفضل هنا هي الإتفاق على إستخدام شفرة مورس بالدق على سقف وأرضية المنزل لتبادل الرسائل. أما الطريقة الأقل غرابة فهي تبادل أرقام الهواتف.
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أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا
لا تبحث عن أعراض المرض على شبكة الإنترنت!
إذا وقعت تحت إشتباه الإصابة بكورونا، سيكون الأطباء هم الفيصل. لذلك إترك الأمر للخبراء، ولا تنساق وراء المعلومات المغلوطة المنتشرة على شبكة الإنترنت. من الأفضل ألا تسأل في المنتديات الإلكترونية عما إذا كانت البقع الحمراء حول فمك أعراض مرض الكورونا، فقد تكون بقايا مربى الكرز التي أكلتها في الصباح!
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أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا
نصف الكوب الممتلئ
اذا لم تنجح هذه الأفكار في إعطائك بعض الأنشطة المسلية لقضاء الوقت في المنزل، فقد يجعلك التأثير البيئي الإيجابي الذي يسببه عزلك المؤقت تشعر بالقليل من الفخر. ففي الأيام العادية ستقود سيارتك، أو ستذهب للتسوق، أو ستستهلك مكيف الهواء في مكان عملك. بدلاً من ذلك تجلس خلال فترة العزل في منزلك وتحمي البيئة دون الحاجة لبذل أي مجهود. مريم بينكه/ س.ح