 هكذا تساعد الطبيعة في مكافحة التغيّر المناخي! | بيئة ومناخ | DW | 29.11.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

بيئة ومناخ

هكذا تساعد الطبيعة في مكافحة التغيّر المناخي!

يحاول العلماء حاليا الخروج بتكنولوجيا قد تنقذ الأرض من التغير المناخي، ولكن الحل قد يكون في المحيطات والتربة والنباتات. فكيف بإمكانها المساهمة في إنقاذ البيئة؟

النباتات الميتة في المستنقعات لا تتحلل. بدلا من ذلك تتحول إلى نباتات خازنة لثاني أكسيد الكربون

النباتات الميتة في المستنقعات لا تتحلل. بدلا من ذلك تتحول إلى نباتات خازنة لثاني أكسيد الكربون

وصلت انبعاثات الكربون السنوية مؤخرا إلى نحو 12.000.000.000 طن (12 غيغاطن)، وارتفاع انبعاثات الكربون تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة أيضا.

ونحو نصف هذه الانبعاثات تبقى في الغلاف الجوي، والنصف الآخر تمتصه الطبيعة، من خلال التربة والمحيطات والنباتات، وهذه "البالوعات" الطبيعية للكربون تخفف من حدة التغير المناخي بشكل فعال أكثر من أي تكنولوجيا بشرية.

ومع ذلك، يقول العلماء إن النباتات والمحيطات ستصل قريبا إلى أقصى قدرتها على الاستيعاب. على سبيل المثال، بحلول عام 2050، سوف تشبع أسطح المحيطات بالكامل بثاني أكسيد الكربون.

كما أن البشرية تنتج الآن كميات من الكربون تفوق ما تستطيع الطبيعة معالجته، وبالتالي فإن كمية غازات الدفيئة في الغلاف الجوي ترتفع بسرعة.

"البالوعات" النباتية

تستوعب غابات العالم ما مجموعه 15.6 غيغاطن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، وهذا هو ثلاثة أضعاف الانبعاثات للولايات المتحدةفي السنة. ولكن حوالي نصفه يتسرب مرة أخرى إلى الغلاف الجوي بسبب إزالة الغابات وحرائق الغابات. وفي جميع أنحاء العالم، تسبب إزالة الغابات ما يعادل خمس جميع الغازات التي ينتجها البشر على الإطلاق.

 إنشاء غابات إضافية يساعد على تعزيز بالوعة الكربون النباتية، ولكن هذا ليس الخيار الأفضل، كما يقول جاريد ميسينغر، مدير مبادرة الاستعادة العالمية في منظمة البحوث البيئية لمعهد الموارد العالمية: "الإشراف على البرنامج مكلف للغاية"، وسيكون من الأرخص السماح للغابات بالنمو بشكل طبيعي في المناطق المفتوحة.

مشاهدة الفيديو 07:59

شركات النفط وانبعاثات الكربون

أحواض التربة

التربة لا تمتص ثاني أكسيد الكربون بسرعة، ولكنها تتفوق على الغطاء النباتي في الكمية التي تخزنها. فحوالي نصف التربة في وسط أوروبا، على سبيل المثال، تتكون من الكربون.

وعلى الصعيد العالمي؛ تحتوي التربة على ما يقرب من ضعف ثاني أكسيد الكربون والنباتات الحية والغلاف الجوي مجتمعة. غير أن مدى جودة تخزين الكربون يعتمد على نوع التربة والغطاء النباتي والمناخ.

مختارات

قبل أيام من انطلاق المؤتمر البيئي الدولي "كوب26" في غلاسكو، حذرت الأمم المتحدة من أن التعهّدات الدولية الأخيرة لن تسهم إلا بنسبة ضئيلة في خفض الانبعاثات، وتشير دراسات أن الاحترار العالمي سيزيد بالرغم من التعهدات الدولية.

وتعتبر أراضي الخث (الأنسجة النباتية) والمستنقعات الأفضل كبالوعات الكربون، وتمتص حوالي ثلث إجمالي ثاني أكسيد الكربون الذي تمتصه التربة، على الرغم من أنها لا تشكل سوى 3٪ من مساحة الأرض في العالم.

واستنزافها يعرض الطبقات الموجودة تحتها للأكسجين، مما يؤدي إلى عملية تحلل تطلق ثاني أكسيد الكربون. ويسبب التحلل أيضاً انتاج أكسيد النيتروز، وهو حوالي 300 مرة أكثر ضررا على المناخ من الكربون.

كما حدث في ألمانيا، والتي استنزفت معظم أراضي الخث فيها، وبقي منها فقط بما نسبته 0.02%.

الغبار والمحيطات

الغبار، أو على وجه التحديد غبار البازلت، يمكن أن يحسن قدرات تخزين الكربون في التربة، ونشره لمرة واحدة عبر قطعة أرض صالحة للزراعة بحجم آسيا من شأنه أن يخزن 2.5 غيغاطن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.

وهذا يعادل الانبعاثات السنوية في الهند، ويقدر باحثون آخرون أن المكاسب المناخية يمكن أن تكون ضعف ذلك.

ومع ذلك، لا يمكن للنباتات والتربة أو الغبار مضاهاة الإمكانات الهائلة للمحيطات، فالبحار تخزن ما يصل إلى 80٪ من الكربون في العالم. ومن الناحية النظرية، يمكنها امتصاص 95٪ من غازات الاحتباس الحراري التي يصنعها الإنسان، ولكن هذا سيستغرق وقتا طويلا.

إذ قد يستغرق الأمر قرونا حتى تغرق جزيئات ثاني أكسيد الكربون من السطح وتخزن في أعماق البحار. وفي الوقت نفسه، فإن تركيز الكربون على السطح يخفض امتصاص الانبعاثات الجديدة.

وعلاوة على ذلك، تمتص المياه الباردة ثاني أكسيد الكربون أكثر من المياه الدافئة، ومع ارتفاع درجات الحرارة، تنخفض قدرة المحيطات على امتصاص الانبعاثات.

ميشيل بينك/ م.ش

  • غابات الأمازون المطيرة

    بالصور: "رئات" الأرض تصرخ لحمايتها من عبث الإنسان!

    غابات الأمازون المطيرة

    تعد غابات الأمازون حوضا أو "بالوعة" لامتصاص الكربون إذ توصف بـ"رئة الأرض" وواحدة من أكثر الأماكن تنوعا بيولوجيا في العالم. بيد أن عقودا من القطع الجائر للأشجار على نطاق واسع وتربية الماشية قضى على قرابة مليوني كيلومتر مربع من مساحة غابات الأمازون فيما بقي أقل من نصف المساحة المتبقية تحت الحماية. كشفت دراسة أن بعض أجزاء الغابات أصبحت تصدر في الوقت الحالي كميات من ثاني أكسيد الكربون أكثر مما تمتصه.

  • غابات التايغا

    بالصور: "رئات" الأرض تصرخ لحمايتها من عبث الإنسان!

    غابات التايغا

    تُعرف غابات التايغا بالغابات الشمالية أو الصنوبرية وتتمتع بمناخ شبه قطبي. وتمتد هذه الغابات عبر الدول الاسكندنافية وأجزاء كبيرة من روسيا. تتباين أوجه حماية غابات التايغا من دولة إلى أخرى. فمثلا في شرق سيبيريا وخلال الحقبة السوفيتية وفرت إجراءات صارمة لحماية غابات التايغا فلم يلحقها الضرر، بيد أن الانكماش الاقتصادي في روسيا لاحقا أدى إلى ارتفاع معدل قطع الأشجار إلى مستويات مدمرة.

  • الغابات الشمالية في كندا

    بالصور: "رئات" الأرض تصرخ لحمايتها من عبث الإنسان!

    الغابات الشمالية في كندا

    تعد إحدى أهم الغابات القبطية التي تقع في نصف الكرة الشمالي وتمتد من ألاسكا إلى كيبيك لتغطي ثلث مساحة كندا. تقع قرابة 94 بالمائة من مساحة هذه الغابات داخل كندا التي تعتبرها أراضٍ عامة وخاضعة لإدارة وسيطرة الدولة، بيد أن المنطقة الخاضعة للحماية لا تتجاوز سوى 8 بالمائة منها. وتعد كندا أحد أكبر المصدرين للمنتجات الورقية في العالم لذا يتم قطع 4 آلاف كيلومتر مربع من مساحة هذه الغابات سنويا.

  • الغابة المطيرة الاستوائية في الكونغو

    بالصور: "رئات" الأرض تصرخ لحمايتها من عبث الإنسان!

    الغابة المطيرة الاستوائية في الكونغو

    تعتبر من أقدم الغابات المطيرة وأكثرها كثافة في العالم ويغذيها نهر الكونغو. الغابة المطيرة الاستوائية في الكونغو موطن للحيوانات الإفريقية الأكثر شهرة لا سيما الغوريلا والأفيال وقرود الشمبانزي وهي أيضا غنية بالمعادن النفيسة مثل الذهب والماس. تحولت هذه الثروات من نعمة إلى نقمة فقد أدى التعدين والصيد إلى زيادة عمليات القطع الجائر للأشجار. هناك تحذيرات من أنها ستختفي بحلول عام 2100.

  • غابات بورنيو الاستوائية المطيرة

    بالصور: "رئات" الأرض تصرخ لحمايتها من عبث الإنسان!

    غابات بورنيو الاستوائية المطيرة

    تتميز غابات بورنيو بالتنوع الأحيائي إذ يبلغ عمرها أكثر من 140 مليون سنة وتقع في جزيرة بورنيو وتتقاسمها ماليزيا وإندونيسيا وبروناي. وتوفر المأوى للمئات من الحيوانات المهددة بالانقراض مثل إنسان الغاب السومطري الذي يُعرف بالقرد الأحمر ووحيد القرن السومطري. وعلى مر العصور، تم تدمير مساحات شاسعة من غابات بورنيو للاستفادة من أخشاب الأشجار أو استبدال مساحات منها بمزارع زيت النخيل أو استخراج المعادن.

  • غابة بريموري في روسيا

    بالصور: "رئات" الأرض تصرخ لحمايتها من عبث الإنسان!

    غابة بريموري في روسيا

    تقع غابة بريموري وهي غابة صنوبرية في أقصى شرق روسيا إذ تعد موطنا للنمور السيبيرية النادرة وغيرها من الحيوانات الأخرى المهددة بالانقراض. وبسبب قربها من المحيط الهادئ، تشهد الغابة اختلافا في المناخ فخلال الصيف يصبح الطقس استوائيا وقطبيا خلال فصل الشتاء. بقيت الغابة على حالها دون ضرر بشكل كبير وذلك بسبب موقعها البعيد عن البشر وأيضا تدابير الحماية. تسارعت وتيرة قطع الأشجار ما بات مصدر تهديد لها.

  • غابات فالديفيان المطيرة المعتدلة

    بالصور: "رئات" الأرض تصرخ لحمايتها من عبث الإنسان!

    غابات فالديفيان المطيرة المعتدلة

    تقع غابات فالديفيان في تشيلي والأرجنتين وتغطي شريطا ضيقا من الأرض يمتد من المنحدرات الغربية لجبال الأنديز والمحيط الهادئ. تشتهر غابات فالديفيان بالعديد من النباتات والأشجار كأشجار الزان بطيئة النمو. بيد أن القطع الجائر للأشجار يمثل تهديدا لهذه الأشجار حيث تم استبدالها بأشجار الصنوبر والكافور سريعة النمو لكن هذه الأشجار لا تحافظ على التنوع البيولوجي. إعداد: منير غايدي/م.ع