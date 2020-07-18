هاشتاغ "سعد لمجرد مُغتصب" يوصد أبواب المسرح في وجهه بمصر

يبدو أن اتهامات التحرش والاغتصاب التي تلاحق الفنان المغربي الشاب، سعد لمجرد، منذ فترة وقادته إلى السجن في فرنسا، تحاصره أيضا في قاعات المسرح.

إعلان الفنان المغربي الذي اشتهر بأعلى نسب المتابعة على يوتيوب، عن إقامة أولى حفلاته الفنية بعد طول غياب، قوبل بموجة رفض كبيرة في مصر. شنها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، داعين إلى إلغائها ومطالبين الجمهور المصري بمقاطعتها.

وقد استجاب مسرح "كايرو شو" المنظم للحفل بمناسبة عيد تأسيسه الثاني، لمطالب المصريين الرافضين لتواجد لمجرد بـمصر. إذ قام المنظمون بحذف كافة الملصقات التي نُشرت للدعاية لحفل المغني المغربي. وكان الحفل الفني مبرمجا في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في القاهرة لاحياء ذكرى تأسيس المسرح.

من جهته علق الفنان المغربي سعد لمجرد على إلغاء حفله بالقاهرة، بنشر صورة له مبتسما عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، معلقا "لا شيء يهز القلب المبتسم"، مرفقا كلامه بعلم مصر والمغرب.

وتواصلت الحملة الرافضة لبرمجة حفل سعد لمجرد تحت وسم #سعد_لمجرد_مُغتصب ووسم آخر #مش_عايزين _مجرد _في_مصر . لتلاحق الفنان المغربي الشاب تهم توبع بها في كل من المغرب وفرنسا والولايات المتحدة. ووجهت له من خلالها تهم التحرش والاغتصاب بفتيات تقدمن بشكايات ضده. وهو ما وقف في طريق عودته لإحياء سهرات كانت تجذب الآلاف من المعجبين في كل ربوع العالم العربي وخارجه.

ومن بين المعلقين على الموضوع، شاب مصري يدعى "محمد إبراهيم"، أوضح من خلال منشوره أن "قرار إدراج اسم لمجرد في حفل داخل مصر في هذه الظرفية يعتبر غباء وترويجا للإجرام".

تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي الرافضة لحفل المجرد أدانت تواجده بالبلد، باعتباره يواجه اتهامات بالتحرش لم تتم تبرئته منها. بل وتجاوز الرفض الفنان لمجرد ليطال المنظمين أيضا، إذ تم اتهامهم بدعم التحرش الجنسي والاغتصاب. وفي هذا الصدد، نشرت روزانا ناجح منشورا على حسابها بفيسبوك، تذكرمن خلاله بالقضايا الثلاث التي اتهم بها الفنان، داعية لعدم السماح له بإحياء حفل في بلدها.

ولم تعلن إدارة المسرح عن إلغاء الحفل بشكل رسمي. لكن خطوة إزالة الملصقات الدعائية اعتبرت من قبل مهاجمي الحفل انتصارا. كما تم حذف إعلانات الشركة على منصّات التواصل الإجتماعي، وألغي توزيع تذاكر الحفل بعد انتشار الهاشتاغ بشكل كبير.

م.ب