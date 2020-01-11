سعد لمجرد ومحمد رمضان يعلنان عن بطولتهما لفيلم جديد

بعد نجاح أغنيتهما "انساي" التي حققت انتشارا كبيرا خلال العام الماضي، أعلن الممثل المصري محمد رمضان والمطرب المغربي سعد لمجرد عن البدء في تنفيذ عمل درامي مشترك يجمعهما.

فمن على خشبة مسرح مركز دبي التجاري، حيث أحيا النجمان أمس الجمعة (10 يناير/كانون الثاني) حفلا موسيقيا ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق في دورته الـ 25، قال رمضان ولمجرد إن مشروعهما الجديد سيكون فيلم يلعبان فيه دور البطولة.

وبإنتاج هذا الفيلم يدخل المطرب المغربي عالم السينما لأول مرة، بينما يواصل النجم المصري تجربة الغناء التي أضافت الكثير لما حققه من شعبية في عالم الدراما التليفزيونية حتى اليوم.

وقال محمد رمضان، والذي ارتدى بالحفل مجموعة من الملابس والإكسسوارات الغريبة التي اشتهر بها: "سعد لمجرد نموذج للفنان المبدع والمحب لفنه ولو هناك فنانون آخرون يتمتعون بطيبة قلبه لصنعنا ألف أغنية ناجحة مثل انساي".

كما لفت رمضان الأنظار بدخوله للمسرح مستخدما سيارات فارهة وأخرى كلاسيكية، تتماشى مع مشاهد الفيديو كليب التي قدمها عبر أغنياته.

د.ب / هـ.د (د ب أ)