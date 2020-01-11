سعد لمجرد ومحمد رمضان يعلنان عن بطولتهما لفيلم جديد

بعد نجاح أغنيتهما "انساي" التي حققت انتشارا كبيرا خلال العام الماضي، أعلن الممثل المصري محمد رمضان والمطرب المغربي سعد لمجرد عن البدء في تنفيذ عمل درامي مشترك يجمعهما.
فمن على خشبة مسرح مركز دبي التجاري، حيث أحيا النجمان أمس الجمعة (10 يناير/كانون الثاني) حفلا موسيقيا ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق في دورته الـ 25، قال رمضان ولمجرد إن مشروعهما الجديد سيكون فيلم يلعبان فيه دور البطولة.
وبإنتاج هذا الفيلم يدخل المطرب المغربي عالم السينما لأول مرة، بينما يواصل النجم المصري تجربة الغناء التي أضافت الكثير لما حققه من شعبية في عالم الدراما التليفزيونية حتى اليوم.
وقال محمد رمضان، والذي ارتدى بالحفل مجموعة من الملابس والإكسسوارات الغريبة التي اشتهر بها: "سعد لمجرد نموذج للفنان المبدع والمحب لفنه ولو هناك فنانون آخرون يتمتعون بطيبة قلبه لصنعنا ألف أغنية ناجحة مثل انساي".
كما لفت رمضان الأنظار بدخوله للمسرح مستخدما سيارات فارهة وأخرى كلاسيكية، تتماشى مع مشاهد الفيديو كليب التي قدمها عبر أغنياته.
د.ب / هـ.د (د ب أ)
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رامي مالك ـ مشوار ابن المهاجر المصري الذي تُوج بالأوسكار
حصاد وافر
حصل الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي مالك على جائزة أوسكار أفضل ممثل عن تجسيده لدور فريدي ميركوري المغني الرئيسي الراحل في فريق كوين في فيلم "الملحمة البوهيمية" (بوهيميان رابسودي). وكان الفيلم أكبر صائد لجوائز الأوسكار هذا العام، إذ حصد في الإجمال أربع جوائز.
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رامي مالك ـ مشوار ابن المهاجر المصري الذي تُوج بالأوسكار
جوائز سابقة
"إنه أكبر تحد واجهته على الإطلاق"، هكذا وصف مالك (37 عاماً) مشاركته في "الملحمة البوهيمية". وكان الممثل الشاب قد فاز من قبل عن نفس الدور بجائزة "غولدن غلوب" الأمريكية، متفوقاً على برادلي كوبر، الذي رشح أيضاً لنفس الجائزة عن دوره في فيلم "إيه ستار إيز بورن". كما نال جائزة "بافتا" البريطانية عن الفيلم ذاته.
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رامي مالك ـ مشوار ابن المهاجر المصري الذي تُوج بالأوسكار
تدريب شاق
اضطر مالك للخضوع لتدريب شاق لأداء هذا الدور، حيث قال في تصريحات صحفية إنه درس فيديوهات ميركوري حتى يتمكن من تجسيد الشخصية على نحو متطابق، وأضاف: "لم أر نفسى كمغن مطلقاً. لم ألمس البيانو مطلقاً من قبل... لقد كان طريقاً وعراً بالنسبة لي، واضطررت لأخذ دروس وتعلم كل شيء".
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رامي مالك ـ مشوار ابن المهاجر المصري الذي تُوج بالأوسكار
ابن مهاجرين مصريين
ولد مالك عام 1981في لوس إنجليس لأبوين مصريين هما سعيد مالك ونيللي عبد الملك. وتربى مالك وسط عائلته القبطية الأرثوذكسية وتحدث اللغة العربية في المنزل حتى سن الرابعة. لدى مالك شقيق توأم اسمه سامي وهو أصغر سنا بأربع دقائق ويعمل معلماً.
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رامي مالك ـ مشوار ابن المهاجر المصري الذي تُوج بالأوسكار
دوره الأول
كانت أول الأعمال السينمائية التي شارك فيها مالك الفيلم الكوميدي "ليلة في المتحف"، الذي قام ببطولته النجم الأمريكي بن ستيلر، كما شارك في فيلم "ملحمة الشفق: بزوغ الفجر 2 " وفيلم الدراما "أولدبوي".
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رامي مالك ـ مشوار ابن المهاجر المصري الذي تُوج بالأوسكار
أدوار مساعدة
ولد رامي وترعرع في لوس إنجليس بكاليفورنيا، والتحق بجامعة إيفانسفيل في إنديانا، وتخرج منها بشهادة بكالوريوس في المسرح. عمل في سلسلة من الأدوار المساعدة في السينما والتلفزيون، بما في ذلك ثلاثية "ليلة في المتحف" ومسلسل "الهادئ" (2010).
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رامي مالك ـ مشوار ابن المهاجر المصري الذي تُوج بالأوسكار
مستر روبوت
لكنه انطلق إلى عالم النجومية بعد تجسيده لشخصية خبير تكنولوجيا المعلومات الذي يعاني من اكتئاب واضطراب في الهوية إليوت ألديرسون في المسلسل التلفزيوني "مستر روبوت". وحصل عن دوره في المسلسل على جائزة إيمي عام 2016.
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رامي مالك ـ مشوار ابن المهاجر المصري الذي تُوج بالأوسكار
قبلة بطعم النجاح
على المستوى الشخصي أيضاً فاز مالك بقلب الممثلة البريطانية الحسناء لوسي بوينتون من خلال عملهما في "الملحمة البوهيمية" بعد أن جسدت دور صديقة ميركوري ماري أوستين في الفيلم. في الصورة يقبل رامي صديقته البريطانية بعد إعلان فوزه بالجائزة.
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رامي مالك ـ مشوار ابن المهاجر المصري الذي تُوج بالأوسكار
الوقوع في حب مدينة الضباب
لكن الممثل المصري من أصول مصرية لم يقع في حب الحسناء لوسي فقط، بل وفي مدينة لندن أيضاً أثناء تصوير مشاهد الفيلم هناك. وذكر تقرير إخباري منتصف الشهر الجاري أنه بات يفكر في الانتقال للعيش في عاصمة الضباب.