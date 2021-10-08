 نوبل للسلام 2021 لصحفيين.. الفلبينية ماريا ريسا والروسي دميتري موراتوف | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.10.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

نوبل للسلام 2021 لصحفيين.. الفلبينية ماريا ريسا والروسي دميتري موراتوف

فازت الصحفية الفلبينية ماريا ريسا والصحفي الروسي دميتري موراتوف بجائزة نوبل للسلام 2021 على "كفاحهما الشجاع من أجل حرية التعبير" في بلديهما، كما أعلنت لجنة نوبل. وهذه أول مرة يحصل فيها صحفيون على الجائزة منذ 1935.

الصحفي الروسي دميتري موراتوف (على اليمين) والصحفية الفلبينية ماريا ريسا (على اليسار) فازا بجائزة نوبل للسلام 2021

الصحفي الروسي دميتري موراتوف (على اليمين) والصحفية الفلبينية ماريا ريسا (على اليسار) فازا بجائزة نوبل للسلام 2021

أعلنت لجنة نوبل النرويجية اليوم الجمعة (الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2021) منح جائزة نوبل للسلام للصحفية الفلبينية الأمريكية ماريا ريسا والصحفي الروسي دميتري موراتوف مكافأة لهما على "كفاحهما الشجاع من أجل حرية التعبير" في بلديهما.

وأضافت رئيسة اللجنة بيريت ريس-أندرسن في أوسلو أن ماريا ريسا ودميتري موراتوف "يمثلان جميع الصحافيين المدافعين عن هذا المثل الأعلى في عالم تواجه فيه الديمقراطية وحرية الصحافة ظروفاً غير مواتية بشكل متزايد". وأضافت "تعمل الصحافة الحرة المستقلة القائمة على الحقائق على الحماية من إساءة استخدام السلطة والأكاذيب والدعاية للحرب".


وفي أول رد فعل لها على منحها الجائزة، قالت الصحفية الفلبينية ماريا ريسا إن نبأ فوزها جعلها في حالة ذهول. وقالت في حديث على الهواء مباشرة مع موقع رابلر الإخباري الذي شاركت في تأسيسه: "أنا في ذهول". وأسست ماريا ريسا موقع الصحافة الاستقصائي "رابلر" على الإنترنت، وركزت معظم أعمالها على الحملة العنيفة المثيرة للجدل التي شنها الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي على المخدرات في بلاده.

أما موراتوف، فقد شغل، منذ عام 1995، عدة مرات منصب رئيس تحرير صحيفة نوفايا غازيتا التي شارك في تأسيسها الزعيم السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشوف في عام 1993، وهي اليوم من المنصات الصحفية المستقلة القليلة في روسيا التي تنتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقد تعرض ستة من الصحفيين العاملين بالصحيفة للقتل منذ عام 200، بمن فيهم الصحافية الاستقصائية الأبرز  آنا بوليتكوفسكايا ، التي كانت من أشد المنتقدين لبوتين وحروب الكرملين في الشيشان وقُتلت بالرصاص في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2006، في مدخل مبنى شقتها في وسط موسكو، وكانت تبلغ من العمر 48 عامًا.

وهنأ الكرملين موراتوف بفوزه بالجائزة، على الرغم من أن صحيفته كثيراً ما تنتقد السلطات الروسية. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين "يمكننا أن نهنئ دميتري موراتوف". وأضاف "إنه يعمل باستمرار وفقا لمُثُله العليا، وهو مخلص لها، وهو موهوب وشجاع".
 



وهذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها صحفيون على الجائزة منذ أن فاز بها الألماني كارل فون أوسيتسكي عام 1935 لكشفه عن برنامج بلاده السري لإعادة التسلح بعد الحرب. 

وهنأ مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الفايزيين، وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المكتب في إفادة للصحفيين في جنيف "على مر الأعوام شهدنا زيادة في الهجمات التي تستهدف الصحفيين وخلال الإغلاق المرتبط بكوفيد-19 أيضا". وأضافت "اعتقد أنني اتحدث نيابة عن المفوضة السامية ميشيل باشيليت عندما أهنيء كل الصحفيين الذين يقومون بعملهم كي نستمر في  معرفة ما يحدث حولنا ولتوصيل أصوات الضحايا في كل مكان".

وستمنح جائزة نوبل للسلام في العاشر من كانون الأول/ديسمبر، في ذكرى وفاة رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل الذي أسس الجوائز المرموقة في وصيته عام 1895.

م.ع.ح/ع.ج.م (أ ف ب ، رويترز)

  • default

    جائزة نوبل: أبرز عشر شخصيات فازت بها عبر التاريخ

    ماري كوري كانت أول امرأة تفوز بجائزة نوبل عام 1903، وذلك لأبحاثها في مجال الإشعاع. كما أنها أول من يفوز بالجائزة مرتين، لاكتشافها الراديوم والبولونيوم.

  • default

    جائزة نوبل: أبرز عشر شخصيات فازت بها عبر التاريخ

    كان مارتن لوثر كينغ الابن أصغر شخص يفوز بجائزة نوبل للسلام، (عام 1964)، وكان عمره آنذاك 35 عاماً. مؤسسة نوبل اعترفت بتأثيره الكبير على حركة تحرر السود في الولايات المتحدة.

  • default

    جائزة نوبل: أبرز عشر شخصيات فازت بها عبر التاريخ

    يعتبر ألبرت آينشتاين من ألمع العقول على مستوى العالم، وقد فاز بجائزة نوبل عام 1921 ليس عن نظريته النسبية الشهيرة، ولكن لإسهامه في اكتشاف قانون الظاهرة الكهروضوئية.

  • default

    جائزة نوبل: أبرز عشر شخصيات فازت بها عبر التاريخ

    قد لا يعرف الكثيرون فرانسيس كريك (في الصورة) وجيمس واتسون وموريس ويلكينس، الذين فازوا بجائزة نوبل للطب عام 1962. لكن الجميع يعرفون الشكل اللولبي للحمض النووي، الذي اكتشفه هؤلاء العلماء.

  • default

    جائزة نوبل: أبرز عشر شخصيات فازت بها عبر التاريخ

    يعتبر الفيلسوف والأديب الفرنسي جان بول سارتر أول شخص يرفض استلام جائزة نوبل، وذلك عام 1964. لكن اسمه ما يزال مدرجاً كفائز بهذه الجائزة في مجال الآداب.

  • default

    جائزة نوبل: أبرز عشر شخصيات فازت بها عبر التاريخ

    تقاسم السير ألكساندر فليمينغ مع إرنست تشين والسير هوارد فلوري جائزة نوبل للطب عام 1945 لاكتشافهم (عن طريق الصدفة!) البنسلين وفوائده الطبية في علاج الأمراض المعدية.

  • default

    جائزة نوبل: أبرز عشر شخصيات فازت بها عبر التاريخ

    فاز هيرمان مولر بنفس جائزة السير فليمينغ ولكن بعده بعام، أي في 1946، وذلك لاكتشافه تأثير الأشعة السينية على تحوير الخلايا، ما جعله ناشطاً سياسياً ضد تطوير الأسلحة النووية.

  • default

    جائزة نوبل: أبرز عشر شخصيات فازت بها عبر التاريخ

    فاز الروائي الروسي ألكساندر سولجينتسن عام 1970 بجائزة نوبل للآداب، وذلك لروايته التي فضحت ممارسات الاتحاد السوفييتي آنذاك في معسكرات العمل القسري، التي أمضى وقتاً بها.

  • default

    جائزة نوبل: أبرز عشر شخصيات فازت بها عبر التاريخ

    رغم أنها ليست شخصية منفردة، إلا أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر فازت بثلاث جوائز نوبل، وهي بذلك أكثر من فاز بهذه الجائزة، وجميعها في مجال السلام.

  • default

    جائزة نوبل: أبرز عشر شخصيات فازت بها عبر التاريخ

    أحدث شخصية مؤثرة تفوز بجائزة نوبل هو السير كلايف غرينجر من ويلز عام 2003، وذلك عن أبحاثه في طرق تحليل الإحصاءات الاقتصادية، ما سبب ثورة في عالم البيانات المالية. الكاتب: ياسر أبو معيلق


مختارات

عدد قياسي للصحفيين السجناء على مستوى العالم في 2020  

الفلبين- هل تنصف الجنائية الدولية أسر ضحايا الحرب على المخدرات؟  

الإنترنت.. وسيلة للقمع أم أداة للتحرر منه؟

كيف يمكن لشبكة الإنترنت أن تُستخدم للقمع وأن تكون في آن واحد منصة للتحرر والأصوات الناقدة؟ الصحفيتان ماريا ريسا من الفلبين ولينا عطالله من مصر تحدثتا إلى DW حول أهمية الفضاء الرقمي في مواجهة القمع.  

برلين تنفي صلتها بحجب موقع قناة "آر تي" وروسيا تهدد بالانتقام

هددت روسيا بحجب يوتيوب واتخاذ اجراءات انتقامية ضد وسائل إعلام ألمانية وذلك بعد حجب يوتيوب لقناة "آر تي" الحكومية، فيما نفت الحكومة الألمانية أي صلة لها بقرار يوتيوب، ذاكرة أن تلك التهديدات لا تحترم حرية الصحافة.  

أوربان ومحمد بن سلمان ضمن قائمة "أعداء حرية الصحافة"

أدرجت مراسلون بلا حدود لأول مرة رئيس حكومة دولة من الاتحاد الأوروبي في قائمتها لـ "أعداء حرية الصحافة"، وهو رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان. وتضم القائمة أيضا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس السوري بشار الأسد.  