 الفلبين- هل تنصف الجنائية الدولية أسر ضحايا الحرب على المخدرات؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 23.06.2021

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سياسة واقتصاد

الفلبين- هل تنصف الجنائية الدولية أسر ضحايا الحرب على المخدرات؟

رحبت الأسر التي فقدت ذويها في الحرب التي تشنها حكومة الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي ضد المخدرات باعتزام المحكمة الجنائية الدولية فتح التحقيق في هذه الحرب رغم إعلان دوتيرتي عدم التعاون مع المحكمة.

عائلات ضحايا القتل خارج نطاق القانون المفترض بجوار صور لأقاربهم.

منذ انتخاب دوتيرتي رئيسا للفلبين في 2016، قتل أكثر من 27 ألف شخص لاتهامهم بتجارة المخدرات.

انفجرت كاثرين باوتيستا باكيةً، عندما علمت بقرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق كامل في الحرب التي تشنها حكومة الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي ضد المخدرات، التي أسفرت عن مقتل الآلاف في المناطق الفقيرة؛ بسبب اشتباه الحكومة في تورطهم في تجارة المخدرات.

مختارات

"تحيطمها بدلاً من بيعها" - هذه هي السياسية الجديدة التي اتخذها رئيس الفلبين، رودريغو دوتيرتي، في محاولة للقضاء على ظاهرة تهريب السيارات غير القانونية.

بعد قيام السلطات الفلبينية بحملة تفتيش في أحد السجون، وجدت مقتنيات فاخرة مهربة لأباطرة المخدرات وعتاة الإجرام المتواجدين في السجن. وتعد هذه ثاني حملة تفتيش تقوم بها سلطات البلاد خلال أسبوع.

أعلنت الفلبين فرض ضريبة جديدة وفريدة من نوعها على نوع معين من المشروبات. الهدف هو خفض الوفيات الناجمة عن شرب تلك المشروبات. فما هي التفاصيل ولماذا تحاول دول أوروبية استيراد تلك التجربة أيضاً؟

ويبدو أن رد فعل باوتيستا منطقي، إذ قالت إنها عثرت على جثة ابن زوجها وكانت بها خمس طلقات نارية، مضيفة أن "الأمر يعد بمثابة نضال لجميع الأسر التي فقدت ذويها في هذه الحرب ضد المخدرات خاصة بالنسبة لمن لم يتم توثيق وفاتهم".

وقتل ابن زوجها ويدعى جون ديفيد خلال عملية للشرطة استهدفت عصابات المخدرات في عام 2017.

وفي مقابلة مع DW قالت باوتيستا: "ننتظر هذا الأمر منذ سنوات طويلة. في كثير من المرات كنا نشعر بالتعب واليأس لكننا قررنا المضي قدما في الأمر".

وتعد باوتيستا واحدة من الأشخاص الذين تقدموا بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، مضيفة "إذا لم نواصل النضال من أجل العدالة، فإن موت أحبائنا سيضيع هباءً".

دوتيرتي ينتقد التحقيق

وعزت المحكمة الجنائية الدولية قرارها إلى ما خلصت إليه من شهادات لشهود عيان وتقارير صحافية.

وفي تقرير مؤلف من 57 صفحة، ذكرت المحكمة "استنادا إلى ذلك، فإن هناك أساسا منطقيا ومقبولا للاعتقاد بأنه تم  ارتكاب جرائم قتل ضد الإنسانية. وأن الشرطة ومسؤولين حكوميين خططوا وأمروا، وفي بعض الأحيان أمروا بشكل مباشر بتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القانون".

وعلى إثر ذلك، قالت المحكمة إنها تعتزم إجراء تحقيق كامل في هذه الحرب.

يشار إلى أنه في عام 2018، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا أوليا في جرائم ضد الإنسانية في الفلبين، فيما قرر  دوتيرتي الإنسحاب من المحكمة. ورغم ذلك، فإن الاختصاص القضائي للمحكمة للتحقيق في هذه الجرائم لا يزال ساريا إذ أن هذه الجرائم ارتكبت في الفلبين عندما كانت مانيلا عضوا في المحكمة.

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حرب الفليبين على المخدرات

ورحبت منظمة العفو الدولية بقرار الجنائية الدولية بالتحقيق في الحرب ضد المخدرات في الفلبين. وفي ذلك، قالت أغنيس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، في بيان، "هذه الخطوة طال انتظارها لوضع نهاية للتحريض على القتل الذي يقوم به دوتيرتي وحكومته".

وفي رد فعله على القرار، قالت حكومة دوتيرتي إنها لن تتعاون في التحقيق الذي تعتزم الجنائية الدولية إجراؤه.

وقال المتحدث باسم الرئاسة هاري روك "إننا لسنا في حاجة إلى الأجانب لإجراء تحقيق في أعمال القتل التي حدثت خلال الحرب على المخدرات؛ لأن نظامنا القانوني يمارس عمله في الفلبين".

محنة أسرة فلبينية

تسرد كاثرين باوتيستا قصة فقدان ابن زوجها، الذي كان عمره واحدا وعشرين عاما عندما قُتل في عام 2017، وتقول إن ديفيد لم يرجع إلى المنزل بعد العمل في ذاك الوقت، مضيفة أن غيابه دفعها وزوجها إلى البحث عنه ليتم العثور على جثته في مشرحة وكانت على جثته آثار خمس طلقات نارية.

وعلى إثر ذلك، رفعت عائلة باوتيستا دعوى ضد الشرطة وقررت الاختفاء خوفا من تداعيات الأمر.

أهالي ضحايا ما تعرف بالحرب على المخدرات يقومون باحتجاج في يوليو/ تموز 2019

أهالي ضحايا ما تعرف "بالحرب على المخدرات" يقومون باحتجاج في يوليو/ تموز 2019، داعين المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، للتحقيق في أعمال القتل في الفلبين.

وبحسب تقديرات الحكومة، فإن أكثر من ستة آلاف شخص قتلوا خلال عمليات الشرطة، فيما تقول منظمات حقوقية إن العدد الحقيقي للضحايا أعلى بكثير من الحصيلة التي أعلنتها الحكومة، خاصة وأن العديد من الأسر تخشى رفع دعاوي بسبب الخوف من الحكومة.

وتشير باوتيستا إلى أن "الأمر ليس معركة الأسر التي رفعت دعاوي وإنما معركة جميع الأسر التي فقدت ذويها في الحرب على المخدرات، خاصة الذين لم يتم توثيق وفاتهم".

فشل في تطبيق العدالة

وكانت وزارة العدل في الفلبين قد أعلنت في مايو / أيار اعتزامها إجراء تحقيق في المسؤولية الجنائية لعناصر الشرطة التي تورطت في 61 حالة من عمليات مكافحة المخدرات.

ولاقى هذا القرار إدانة من كريستينا كونتي، وهي محامية تمثل بعض الأسر التي فقدت ذويها في الحرب ضد المخدرات في الفلبين.

ووصفت كونتي قرار وزارة العدل بأنه مجرد حيلة من الحكومة إذ شككت في نهج التحقيق، مضيفة "قدمت وزارة العدل النتائج الأولية (للتحقيق) إلى دوتيرتي والشرطة الوطنية. وهؤلاء هم من شنوا الحرب على المخدرات؛ لذا فإن القرار بات في أيديهم فهل سيحاكمون أنفسهم؟ وهذا يعني منطقيا فشل نظام العدالة الجنائية" في الفلبين. 

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الفلبين: أخر فرصة للعيش بترك المخدرات

قصص أخرى

أسرة باوتيستا ليست هي الوحيدة التي فقدت أحد ذويها  في الحرب على المخدرات، فقد قُتل زوج ماري آن دومينغو وابنها أيضا على يد الشرطة خلال الحرب على المخدرات في سبتمبر / أيلول 2016.

وتقول ماري آن دومينغو إنها رفعت دعاوى تتهم الشرطة بقتل زوجها وابنها عمدا. وفي الأسبوع الماضي، جرى اتهام أربعة من رجال الشرطة بقتل زوج ماري وابنها.

وفيما يتعلق بالتحقيق الذي ستجريه الجنائية الدولية، لا تعلق ماري الكثير من الآمال حيال الأمر.

وفي مقابلة مع DW قالت "أنا ممزقة فمن جهة أرى أن قرار الجنائية الدولية اعتراف بخسارتنا وبالطريقة القاسية التي قتلوا بها رجالنا وكأنه بسبب فقرنا ليس لنا قدرة على الشعور بالألم".

وتضيف قائلة" لقد مرت خمس سنوات على وقوع هذه الكارثة التي قلبت حياتنا رأسا على عقب. لقد ولد حفيدي لكنه لم يرى والده. أين العدالة في ذلك؟"

رسالة قوية

ويرى مراقبون أن قرار الجنائية الدولية سيكون له تداعيات إيجابية إذ يؤكد كارلوس كوندي، الباحث في منظمة هيومن رايتس ووتش، على أن القرار سيبعث برسالة قوية مفادها أن ثقافة الإفلات من العقاب السائدة لن تمر دون عقاب.

وأضاف "يحدوني الأمل في أن يؤدي ذلك إلى ردع الحكومات عن ارتكاب مثل هذه الجرائم في المستقبل واتخاذ خطوات لضمان عدم تكرارها  وهذا أيضا أمر بالغ الأهمية".

الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي وقائد الشرطة رونالد ديلا روزا (يناير/ كانون الثاني 2017)

الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي وقائد الشرطة رونالد ديلا روزا. دوتيرتي شجع في إحدى المناسبات الشرطة على قتل من يشتبه في تورطهم في تجارة المخدرات، وتعهد بحماية رجال الشرطة من سلطة القانون.

تشوية سمعة الضحايا

وفقدت سارة سيليز اثنين من أبنائها في الحرب على المخدرات خلال عام 2017.

وتقول سيليز إنها وزوجها يقومان الآن برعاية 12 حفيدا، لكن معاناة الأسرة لم تتوقف عند واقعة القتل.

وفي ذلك، تشير سيليز إلى أن أحد أحفادها تعرض لمضايقة في المدرسة إذ قال له أحد زملائه إن والده مجرم، وقبل بضعة أشهر مات أحد أحفادها جراء الإصابة بالحصبة.

أما زوجها، فباتت حالته النفسية سيئة وأصبح بائسا منذ وفاة أبنائه الاثنين.

وتقول سيليز إن زوجها بدت عليه بعض ملامح الفرح عندما علم بالتحقيق الذي ستجريه الجنائية الدولية، وتضيف: "لكني لا أعرف؟ فقد تكبدنا الكثير ليس فقط مقتل اثنين من ابنائي، إذ أصبح أحفادي أيتاما وسلبوا حياة زوجي منه رغم أنه مازال على قيد الحياة".

تشجيع على قتل المشتبه بهم

ومنذ انتخاب دوتيرتي رئيسا للفلبين في 2016، قُتل أكثر من 27 ألف شخص لاتهامهم بتجارة المخدرات في عمليات تقوم بها الشرطة ولجان أمن أهلية، فيما قتل أيضا 250 ناشطا حقوقيا بينهم صحافيون ومحامون ونقابيون.

وفي إحدى المناسبات، برر دوتيرتي الحرب التي تشنها حكومته على المخدرات، بل شجع أيضا الشرطة على قتل من يشتبه في تورطهم في تجارة المخدرات، متعهدا بحماية رجال الشرطة من سلطة القانون.

عضو بوكالة مكافحة المخدرات الفلبينية يرافق مشتبها بهم خلال مداهمة بمقبرة عامة في مانيلا (16 مارس/ آذار 2017)

عضو بوكالة مكافحة المخدرات الفلبينية يرافق عددا من المشتبه بهم خلال مداهمة منطقة غير قانونية داخل مقبرة عامة في مانيلا (16 مارس/ آذار 2017)

وقد نشر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريرا في  يونيو / حزيران 2020 أشار فيه إلى انتهاكات واسعة النطاق ضد حقوق الإنسان فضلا عن استمرار الإفلات من العقاب وذلك استنادا على سجلات الشرطة ومحاكم في الفلبين فضلا عن مقابلات مع شهود عيان وضحايا.

وقال التقرير إن استخدام الحكومة للقوة المفرطة في محاربة المخدرات أدى إلى أعمال قتل كبيرة واعتقالات تعسفية وقمع المعارضة.

آنا ب.سانتوس  / م ع/ ص.ش

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  • Thamkrabok monastery Thailand (Photo: Paula Bronstein /Getty Images)

    من السجن إلى الترفيه.. طرق العلاج من الإدمان حول العالم

    فترة العلاج في المعبد البوذي يجب أن لا تقل عن عشرة أيام، وبإمكان المشاركين البقاء أكثر ولغاية تأقلمهم مع حياتهم الجديدة. وعلى المرضى تناول شراب خاص يجعلهم يتقيؤون مباشرة ولعدة مرات في اليوم، وقبل الخروج عليهم أداء القسم بأنهم لن يعودوا لتعاطي المخدرات مجددا.

  • Peruvian Priest (Photo: AP Photo/Felipe Dana)

    من السجن إلى الترفيه.. طرق العلاج من الإدمان حول العالم

    العلاج في بيرو.. المئات يذهبون إلى مركز "اياهواسكا" للنقاهة في بيرو لأغراض العلاج من الأمراض النفسية والهلوسة والإدمان، وذلك عن طريق إتباع طرق روحية في العلاج. لكن الأطباء الغربيين يحذرون من طريقة "اياهواسكا" العلاجية لأنها قد تؤدي إلى نتائج عكسية.

  • Former drug users during a morning prayer at the God's Love rehabilitation center in Rio de Janeiro, Brazil (Photo: AP Photo/Felipe Dana)

    من السجن إلى الترفيه.. طرق العلاج من الإدمان حول العالم

    في البرازيل يفضل المدمنون طرق العلاج الدينية والروحية وينطلقون في الصباح الباكر عبر شوارع مدنهم، وبشكل حلقات بشرية، مرددين الصلوات. هذه الطريقة تدعمها الكنائس في المدن الكبيرة، كمدينة ري ودي جانيرو وتوفر للمدمنين أماكن للسكن والطعام والشراب.

  • Amanullah, a drug addict, is chained to a wall during his 40-day incarceration at the Mia Ali Baba shrine in Jalalabad, Afghanistan (Photo: AP Photo/Rahmat Gul, File)

    من السجن إلى الترفيه.. طرق العلاج من الإدمان حول العالم

    الطريقة الأفغانية.. أمان الله هو أحد مدمني المخدرات في أفغانستان وعوقب بالحبس لمدة 40 يوما، وتم ربط أيديه بالحديد من أجل إجباره على الابتعاد عن المخدرات. وفي شرق أفغانستان يعتقد الناس أن إتباع الحمية التي تتضمن شرب الماء وأكل الخبز والفلفل الأسود تساعد على الشفاء.

  • A drug addict is chained (Photo: AP Photo/Rahmat Gul)

    من السجن إلى الترفيه.. طرق العلاج من الإدمان حول العالم

    علي بابا هو أحد ضحايا الإدمان والمجتمع في أفغانستان. قيدت يداه وقدماه ورُبطت بأحد جدران منزله. ربط المدمنين بالسلاسل طريقة شائعة في عدة دول في آسيا، لأن الإدمان في هذه المناطق يرتبط غالبا بالجريمة.

  • Exercise hour at a compulsory drug rehabilitation clinic in Lanzhou, Gansu Province China (Photo: Jiang Shenglian UPPA/Photoshot)

    من السجن إلى الترفيه.. طرق العلاج من الإدمان حول العالم

    العلاج في الصين يتم بإرسال المدمنين إلى معتقلات عمل أقيمت خصيصا لهم للنقاهة. وفي هذه المعتقلات يجب عليهم أداء تمارين إجبارية خاصة. منظمات حقوق الإنسان تتهم الصين بسوء معاملة المدمنين في المعتقلات.

  • Kyrgyzstan countryside (Photo: picture alliance/Robert Harding World Imagery)

    من السجن إلى الترفيه.. طرق العلاج من الإدمان حول العالم

    تجربة الموت هي إحدى طرق العلاج في قرغيزستان. وبهذه الطريقة يُحقن المريض بمادة خاصة ترسله في غيبوبة تستمر لعدة ساعات، أملا في أن يصحو المريض دون أعراض الإدمان. لا توجد بحوث ودراسات علمية تفيد بصحة أو نجاح هذه الطريقة.

  • Musician Pete Doherty smoking a cigarette (Photo: EPA/ANDY RAIN)

    من السجن إلى الترفيه.. طرق العلاج من الإدمان حول العالم

    في بعض مراكز النقاهة في الولايات المتحدة يُرسل المدمنون إلى منتجعات فاخرة تتوفر فيها مختلف أنواع العلاج وعدد كبير من الأطباء المختصين. هذا النوع من العلاج الفاخر يفضله المشاهير والفنانون، كالمطرب بيت دوهيرتي (الظاهر في الصورة).

  • Junkie (Photo: picture alliance/JOKER)

    من السجن إلى الترفيه.. طرق العلاج من الإدمان حول العالم

    إدمان المخدرات هو أحد أمراض العصر الحديث، وتفتقر أغلب دول العالم إلى مراكز نقاهة متخصصة للعلاج. في الولايات المتحدة لا يحصل سوى 10 بالمائة من المدمنين على علاج مناسب، في حين تنعدم وسائل العلاج في الكثير من دول العالم الثالث.

    الكاتب: وصلات حسرات ناظمي/ زمن البدري


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