 نصائح للحوامل للحفاظ على استقرار الدورة الدموية في الصيف | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 29.07.2020

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صحة

نصائح للحوامل للحفاظ على استقرار الدورة الدموية في الصيف

 يأتي الصيف بحرارته المرتفعة ليتسبب بالإزعاج للكثيرين. لكن تعاني النساء الحوامل بشكل خاص، فكيف تحافظن على استقرار الدورة الدموية لديهن؟

الحوامل أكثر تأثرا باارتفاع درجة الحرار بالصيف

الحوامل أكثر تأثرا باارتفاع درجة الحرار بالصيف

تتسبب درجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف بالكثير من المشاكل للبعض مثل التعرق الدائم وضربات الشمس، وتعاني السيدات الحوامل أيضاً من الأيام الحارة وتأثيرها على استقرار الدورة الدموية لديهن. لكن الخبراء ينصحون ببعض الطرق التي يمكنها التخفيف من وطأة الأيام الحارة على الحوامل.

مختارات

تضطر ظروف الحياة العديد من النساء للعمل بشكل طبيعي حتى أسابيع قليلة قبل الوضع. وتزيد الأعمال المكتبية من معاناة المرأة الحامل إذ تتضاعف آلام الظهر خاصة للتي تضطر للجلوس لفترات طويلة أمام المكتب. طرق بسيطة للتخلص من ذلك.

توصلت دراسة دنماركية جديدة إلى أن نوبات العمل الليلي للحوامل قد يكون سبباً في حالات الإجهاض، إذ يمكن أن يؤثر الضوء ليلاً على الساعة البيولوجية للجسم ما يقلل من إفراز هرمون الميلاتونين.

على المرأة الحامل تجنب تناول اللحم النيء أو غير المشوي جيدا والنقانق والسجق واللحم المقدد. ليس هذه اللحوم فقط وإنما هناك أشياء أخرى ينصح بعدم تناولها، لأنها مضرة للجنين، فيما يلي نعرض عشرة أطعمة على الحامل تجنبها.

تقول إيفون شيلداي، وهي قابلة بعيادة "هليوس" ببرلين، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "الحركة الخفيفة قد تساعد في الحفاظ على استقرار الدورة الدموية." فالمشي يشجع على نقل الأوردة للدم بطريقة أفضل للقلب.

وفي هذه الحالة تنصح شيلداي بالحركة في ساعات الصباح أو المساء لتفادي ساعات الذروة للشمس.

وتقول أديلايد ناردون، وهي طبيبة أمراض نساء بمركز صحة المرأة في ولاية رود أيلاند الأمريكية، لموقع ويب إم دي (Web MD) إن المرأة الحامل تكون حرارة جسدها مرتفعة بعض الشئ عن الطبيعي، لذلك تكون حرارة الصيف غير مريحة لها.

وتنصح ناردون السيدات الحوامل بالبقاء بالمنزل في الأيام شديدة الحرارة، وتشغيل مكيف الهواء أو وضع منشفة مبللة على الجبهة أو الرأس.

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الحمل - حديث مع خبيرة

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية يمكن للسيدات الحوامل أيضاً الاستحمام بالمياه الفاترة أو الباردة لترطيب الجسم، وينصح الخبراء بشكل خاص برفع القدمين عند الجلوس، فهذا يحفز أيضاً حركة الدم للقلب.

كما يمكن القيام بحركات تدليك بسيطة للساقين أو تحريكهما في حركات رياضية بسيطة، ويمكن غسل القدمين بالمياه الباردة ثم الدافئة، وهو ما يحفز الدورة الدموية بحسب موقع نافيغاتور ميديتسين (Navigator Medizin).

وبحسب موقع جمعية القلب الأمريكية فإنه من المعتاد أن تدخل بعض السيدات الحوامل إلى المستشفى بسبب مضاعفات من درجة الحرارة المرتفعة. وتقول إليزابيث لانغن، وهي طبيبة أمراض نساء بجامعة ميشيغان الأمريكية: "عند الحمل يعمل الجسم بدأب للحفاظ على صحتك وصحة الجنين، لذلك فإن المجهود الذي يبذله الجسم لتخفيض الحرارة {في الصيف} يجهده فوق الحد".

ويحذر الموقع بشكل خاص من الإصابة بالجفاف، حيث قد يؤدي للشعور بالدوار وقد يتسبب في سقوط الحامل. لذلك ينصح الموقع بالاكثار من شرب السوائل.

س.ح/ع.ج.م

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