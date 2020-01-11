 دراسة: هذا الشاي يحميك من أمراض الدورة الدموية! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 12.01.2020

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صحة

دراسة: هذا الشاي يحميك من أمراض الدورة الدموية!

طعم طيب وشعور بالدفء..الشاي هو الصديق الدائم في مختلف فصول العام. دراسة حديثة ربطت بين تناول الشاي وتراجع الإصابة بأمراض القلب. فوائد عديدة رصدها باحثون صينيون في هذا النوع من الشاي تحديدا.

Sprüche über Arbeit und ErholungSchwarzer Tee (picture alliance/dpa/K.-J- Hildenbrand)

علاوة على منحه الشعور بالدفء وطعمه الطيب، فائدة صحية جديدة رصدها الباحثون للشاي

أظهرت دراسة طويلة الأمد أن شرب الشاي بانتظام، وتحديدا الشاي الأخضر، يقلل من مخاطر أمراض القلب والدورة الدموية. عشرات الآلاف شاركوا في الدراسة التي أجراها باحثون صينيون ونشرت نتائجها في دورية "European Journal of Preventive Cardiology".

راقب القائمون على الدراسة، أكثر من 100 ألف شخص على مدار سبعة أعوام ورصدوا تطورات حالتهم الصحية ومعدل شربهم للشاي، بالإضافة إلى عاداتهم الغذائية والصحية الأخرى. وخلال سنوات الدراسة، أصيب نحو 3700 شخص بأمراض القلب والدورة الدموية، وتوفى نحو 1500 شخص نتيجة أمراض القلب و 5500 توفوا لأسباب أخرى.

قسم الباحثون، المشاركين في الدراسة لقسمين، أولهما كانوا يشربون الشاي ثلاث مرات على الأقل أسبوعيا. أما المجموعة الثانية فشملت الفئة التي لا تتناول الشاي مطلقا أو تتناوله بشكل متقطع. وأظهرت النتيجة أن مخاطر الإصابة بأمراض القلب في المجموعة الأولى، جاءت أقل بنسبة 20 بالمئة مقارنة بالمجموعة الثانية، كما أن مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية، تراجعت بنسبة 22 بالمئة في المجموعة الأولى مقارنة بالمجموعة الثانية.

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لم تتوقف الدراسة عند هذا الحد، إذ تواصل الباحثون مع أكثر من 14 ألف من المشاركين في الدراسة، بعد ثمانية أعوام أخرى وراجعوا مجددا حالتهم الصحية ومعدل شربهم للشاي. النتائج هذه المرة أكدت بوضوح أكبر أن: مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية تتراجع بنسبة 39 بالمئة لدى الأشخاص الذين يتناولون الشاي بانتظام.

الشاي الأخضر أم الأسود؟

ومع كثرة أنواع الشاي، أوضح الخبراء أن النسبة الأكبر ممن شاركوا في الدراسة، كانوا يشربون الشاي الأخضر، مقابل نسبة قليلة (ثمانية بالمئة) كانوا يشربون الشاي الأسود. ووفقا للقائمين على الدراسة فإن هذه النسبة الضئيلة لا تسمح بتقييم صحيح لآثار الشاي الأسود على الصحة. ومن النتائج الملفتة للنظر في الدراسة، أن التأثيرات الإيجابية لتناول الشاي على الصحة، كانت أكثر وضوحا بين الرجال مقارنة بالنساء، أمر أرجعه الباحثون إلى أن معدلات الإصابة بالسكتات الدماغية وأمراض القلب عموما أقل لدى النساء من الرجال.

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ردود فعل عالمية

أثارت نتائج الدراسة العديد من ردود الفعل في الأوساط العلمية، إذ قال هانز هاونر، مدير معهد الطب الغذائي بجامعة ميونيخ التقنية (غير مشاركة في الدراسة)، في تصريحات نقلها موقع "إن تي في" الألماني، إن النتائج وبيانات الدراسة قوية بدرجة تجعلها تؤكد التأثير الوقائي للشاي من أمراض الدورة الدموية.

باحثون في جامعة بيروجا في إيطاليا، أكدوا في نفس الدورية العلمية، أن نتائج الدراسة تبدو منطقية خاصة فيما يتعلق بتناول الشاي الأخضر. وبالرغم من أن دراسات سابقة حول تناول الشاي في دول غربية، أظهرت نتائج متضاربة، إلا أن التأثيرات الإيجابية يمكن تعميمها على قطاعات مختلفة، نظرا لانتشار ثقافة الشاي على مستوى العالم.

الخبير الألماني هاونر، أرجع التأثير الإيجابي للشاي الأخضر على كفاءة الشرايين، إلى مادة الكاتيشين الموجودة بالشاي الأخضر والتي تؤثر بشكل إيجابي على حرق الدهون. وأضاف الخبير: "الخبر الجيد هو أن الإنسان يستفيد من التأثير الإيجابي للشاي حتى لو استهلك كميات قليلة منه".

ا.ف/ ط.أ

  • A tea sampling at an East Frisian tea house (picture-alliance/dpa/H. Lossie)

    عادات وطقوس إعداد وشرب الشاي في ألمانيا!

    بينما تحتل ألمانيا المرتبة الـ 84 في قائمة البلدان المستهلكة للشاي، حيث يقدر استهلاك الفرد للشاي سنويا بـ 30 لترا. ويشرب سكان شرق فريزيا في شمال غربي ألمانيا، الشاي أكثر من أي منطقة أخرى في العالم، حيث يبلغ استهلاك الشاي السنوي حوالي 300 لتراً للفرد – في حين يعتبر استهلاك 100 لتر أكثر من معدل الاستهلاك في المملكة المتحدة.

  • East Frisian tea culture (Imago/Imagebroker)

    عادات وطقوس إعداد وشرب الشاي في ألمانيا!

    في شرق فريزيا على ساحل بحر الشمال بألمانيا، تطورت طقوس الشاي على مر السنين لمقاومة برد الشتاء اللقارس. حيث يتم إعداد مزيج أسود قوي يتكون من أوراق (شاي أسام)، الذي يخمر في وعاء ويقدم في أكواب الخزف مع قطعة من السكر، والقليل من الكريمة لإضافة نكهة الحليب- انتبه، لا تقم بتحريك المزيج!

  • Tea and waffles at the Lüttje Teehus on Juist (picture alliance/DUMONT Bildarchiv/M. Kirchner)

    عادات وطقوس إعداد وشرب الشاي في ألمانيا!

    يمكن أن تشمل طقوس يوم الأحد للاستمتاع بمحادثة شيقة واحتساء القهوة والكعك،على إبريق من الشاي الساخن والفطائر أيضا. ومع الشاي المشروب الأكثر رواجاً في العالم، لا عجب أن القهوة ليست على القائمة للجميع. في شرق فريزيا حيث طقوس الشاي معروفة، يقال أنه بداعي الأدب واحترام مضيفك، يجب ألا تغادر قبل احتساء أقل من 3 أكواب من الشاي على الأقل!

  • Tea sampling at the Bünting Teemuseum in Leer (picture alliance/DUMONT Bildarchiv/M. Kirchner)

    عادات وطقوس إعداد وشرب الشاي في ألمانيا!

    تقوم جمعية الشاي الألمانية في هامبورغ، بتشكيل فريق سنوي لتذوق الشاي وتقييم العينات وفقاً لخصائصها والتحقق من مطابقتها للمواصفات الموجودة على الملصقات من حيث المنشأ والجودة. في حال لم تكن من المجموعة، يمكنك حجز عينات الشاي الخاصة بك في متحف الشاي في بلدة ليير الألمانية.

  • Glass mug with teabags (Colourbox)

    عادات وطقوس إعداد وشرب الشاي في ألمانيا!

    أكثر المشروبات شعبية في العالم، تفوق حتى على القهوة! إذ بلغ استهلاك الشاي مستويات قياسية عام 2016، متضمناً ألمانيا. وفقا لجمعية الشاي يميل الألمان لتفضيل الشاي الأسود إلى الأخضر. وتختلف الآراء حول الأفضل، الشاي المغلف أم غير المغلف، حيث أن 60 في المئة من الأشخاص يفضلون الشاي غير المغلف.

  • Cornish cream tea (Imago/UIG)

    عادات وطقوس إعداد وشرب الشاي في ألمانيا!

    بينما يأخذ البريطانيون وقت الشاي والكعك على محمل الجد ويلتزمون به، لا يحبذ الألمان إضافة الكريمة إلى الشاي، بل يفضلون احتساء الشاي الأسود مع قليل من السكر.

  • Cup, peppermint tea (picture-alliance/Arco Images/O. Diez)

    عادات وطقوس إعداد وشرب الشاي في ألمانيا!

    تشمل قوائم الطلبات في المقاهي في جميع أنحاء ألمانيا على الزنجبيل الطازج، وأوراق النعناع الطازجة- وهو مشروب ساخن محبب لدى الكثيرين. غير أن جمعية الشاي الألمانية لا تصنفه كنوع من أنواع الشاي. ولاعتبار المشروب الساخن (شاي)، يجب أن يحتوي على أوراق الشاي الأسود أو الأخضر.

  • Teacup with cinnamon sticks, anise, lemon (Colourbox)

    عادات وطقوس إعداد وشرب الشاي في ألمانيا!

    علاج لما يزعجك. تخصص السوبر ماركت رفوفا فقط للعديد من أنواع الشاي العلاجية. في حين أن البعض يفضلون أن يشيروا إلى تلك المشروبات حسب مكوناتها، مثل القرفة. والتسويق الحديث لأنواع الشاي يأتي وفقاً لأنواع العلاجات المختلفة، مثل الشاي الذي يساعد على النوم، أو الهضم وغير ذلك. كونتري تينز/ ريم ضوا.


مختارات

عادات وطقوس إعداد وشرب الشاي في ألمانيا!

في حين يعتبر موعد شرب الشاي مهما جدا لدى البريطانيين ويلتزمون به، لدى الألمان عاداتهم وطقوسهم الخاصة فيما يتعلق بالشاي وطريقة إعداده وشربه. في هذه الجولة المصورة، نتعرف على بعض الأمور المتعلقة بالشاي. (23.12.2017)  

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