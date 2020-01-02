أيهما أكثر فائدة للجسم: الاستحمام ليلاً أو نهاراً؟

الاستحمام يومياً من الأمور التي يقوم بها ملايين الناس حول العالم، إذ أن نسق الحياة المطرد وطبيعة مشاغل الناس (العمل، الدراسة...) جعلت الاستحمام كل يوم من الأشياء الضرورية للغاية.
إلاّ أن توقيت الاستحمام يختلف من شخص إلى آخر، وهو ما يطرح عدة تساؤلات عن أفضل توقيت للاستفادة من الاستحمام. وفي هذا الشأن، يشير موقع "تي أونلاين" الألماني إلى أن الاستحمام مساءً أو صباحاً وتحقيق الاستفادة من ذلك من بين الأمور التي تختلف من شخص إلى آخر، حيث إن لكل توقيت استحمام إيجابياته وسلبياته أيضاً.
الاستحمام ليلاً
يرى الموقع الألماني أن الأشخاص الذين يستحمون بماء ساخن لفترة زمنية طويلة عليهم الاستحمام في الليل، لأن الماء الساخن يُخفض ضغط الدم بسبب اتساع الأوعية الدموية، بالإضافة إلى إراحة عضلات الجسم. كما أن الاستحمام ليلاً يجعل الشخص يشعر بالتعب في وقت سريع للغاية، ويساعده بالتالي على النوم بشكل أفضل، لاسيما بعد يوم مرهق.
ولا تتوقف مزايا الاستحمام ليلاً عند هذا الحد، إذ أن حمام المساء يساعد على إفراز هرمون النوم المعروف بـ"ميلاتونين". أيضاً أصحاب البشرة الجافة يستفيدون بشكل كبير من الاستحمام في الليل، وذلك لأن طبقة الجلد تجدد نفسها بسهولة كبيرة في هذه الفترة من اليوم.
الاستحمام صباحاً
في المقابل، أفاد نفس المصدر أن الأشخاص الذين يتعرقون مراراً وتكراراً في الليل يستحسن أن يأخذوا حماماً في الصباح، من أجل التخلص من العرق، الذي قد يضع الشخص في موقف محرج للغاية. كذلك، يساعد الحمام الصباحي أصحاب الشعر الذهني في التخلص من رواسب إفرازات الغدد الدهنية، حيث تتجمع هذه الأخيرة في فروة الرأس ليلاً.
زيادة على ذلك، الاستحمام صباحاً يُنشط الدورة الدموية، فالماء (يفضل أن يكون بارداً نوعاً ما) يُنشط الجسم والعقل، وربما يساعد الاستحمام صباحاً على الخروج بأفكار أفضل، وذلك قبل بدء العمل أو أي نشاط آخر، حسب نفس المصدر.
يشار إلى أن الاستفادة الأمثل من الاستحمام اليومي لا تنحصر فقط في الحمام ذاته، بل تمتد أيضاً إلى بعض أدواته، مثل المناشف. فقد توصلت دراسة سابقة صادرة عن جامعة "أريزونا" الأمريكية إلى ضرورة تغيير مناشف الاستحمام على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع، لأن مناخ الهواء الرطب في الحمام قد يساعد على انتشار البكتيريا، حسب ما أشارت إليه مجلة "فوكوس" الألمانية.
ر.م/ ي.أ
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أشياء بسيطة لكنها فعالة لحماية البيئة
اغلق الصنبور من فضلك!
سواء لدى تنظيف أسناننا أو غسل أيدينا أو غسل الأواني، عادة ما نترك الصنبور مفتوحا بدلا من إغلاقه أثناء القيام بذلك. وحسب دراسة لجامعة أولدنبورغ الألمانية، فإننا نهدر حوالي 12 لترا من ماء الشرب أثناء تنظيف أسنانا حين نترك الصنبور مفتوحا.
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أشياء بسيطة لكنها فعالة لحماية البيئة
الاستحمام تحت الدش
من يستحم مستلقيا في الحوض، يستهلك حوالي 140 لترا من المياه. لذا ينصح بالاستحمام سريعا تحت الدش وتوفير كمية كبيرة من الماء والطاقة. وحسب الرابطة الألمانية لحماية البيئة والطبيعة، فإن عائلة مؤلفة من أربعة أشخاص ستوفر أكثر من 300 يورو سنويا مما تدفعه ثمنا لاستهلاك الماء والكهرباء، إذا استغنت عن الاستحمام في الحوض.
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أشياء بسيطة لكنها فعالة لحماية البيئة
فتح النافذة تماما عند التهوية
بدلا من فتح جزء من النافذة لساعات طويلة في الشتاء، علينا بفتح كامل النافذة عدة مرات في اليوم لتهوية الغرفة وتجديد الهواء تماما خلال دقائق قليلة. فحسب الصندوق العالمي للطبيعة (WWF) يمكننا من خلال تجنب فتح النافذة جزئيا لساعات طويلة في الأيام الباردة، توفير 300 كيلوغرام من غاز ثاني أوكسيد الكربون الضار بالبيئة، وتوفير نحو 70 يورو سنويا من نفقات التدفئة.
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أشياء بسيطة لكنها فعالة لحماية البيئة
تجنب استخدام البطاريات
تنصح المؤسسة الاتحادية للبيئة في ألمانيا، بتجنب استخدام البطاريات التقليدية والعودة إلى استخدام الأجهزة التي تشغل بالكهرباء بدون الحاجة للبطاريات. إذ يستهلك انتاج البطارية التي لا يمكن إعادة شحنها طاقة تتراواح بين 40 و500 ضعف ما تنتجه لدى استخدامها، كما أن الطاقة الكهربائية التي نحصل عليها أرخص بـ 300 مرة من الطاقة التي تنتجها البطارية العادية.
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أشياء بسيطة لكنها فعالة لحماية البيئة
إطفاء الأجهزة الكهربائية تماما
لا يكفي أن نطفئ الأجهزة الكهربائية بواسطة جهاز التحكم فقط، وإنما يجب إطفاؤها وقطع الكهرباء عنها تماما. إذ أن الأجهزة الكهربائية تستهلك الطاقة رغم إطفائها مادام هناك ضوء أو إشارة مضيئة في الجهاز.
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أشياء بسيطة لكنها فعالة لحماية البيئة
لكل قِدر غطاء
ينصح الصندوق العالمي للبيئة باستخدام غطاء القدر لدى الطبخ، لأنه بذلك يمكن أن نوفر نحو 65 بالمائة من الطاقة الكهربائية أو الغاز المستهلك عند الطهي بدون تغطية القِدر، كما ينصح باستخدام القدر ذي الحجم المناسب.
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أشياء بسيطة لكنها فعالة لحماية البيئة
استخدام غلاية الماء
لدى حاجتنا لماء ساخن، علينا استخدام الغلاية بدل الموقد. إذ أن الماء يغلي خلال دقائق قليلة وبسرعة أكبر مقارنة مع غليه على الموقد. فعلى سبيل المثال إذا كنا نغلي كل يوم لترا واحدا من الماء، فإننا سنوفر 40 يورو سنويا و90 كيلوغراما من غاز ثاني أوكسيد الكربون، حسب الصندوق العالمي للطبيعة.
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أشياء بسيطة لكنها فعالة لحماية البيئة
تجنب استخدام مجفف الشعر
يعتبر مجفف الشعر (سيشوار) من الأجهزة التي تستهلك كمية كبيرة من الطاقة، لذا ينصح بتجنب استخدامه وتجفيف الشعر بالمنشفة والمنديل.
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أشياء بسيطة لكنها فعالة لحماية البيئة
الاستخدام المتكرر لكأس القهوة
عشاق القهوة يحبون شربها حتى وهم يسيرون في الشارع أوعلى الطريق إلى العمل مثلا، وعادة ما يستخدمون أكواب بلاستيكية أو من الكرتون لمرة واحدة. لكن تزايد استهلاك هذه الأكواب يعتبر مشكلة بيئية، إذ يساهم في زيادة كمية القمامة وتلوث البئية. لذا ينصخ باستخدام الأكواب الحافظة للحرارة التي يمكن غسلها واستخدامها بشكل متكرر.
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أشياء بسيطة لكنها فعالة لحماية البيئة
سلة القش والكيس القماشي
استخدام أكياس بلاستيكية لمرة واحدة ورميها فيما بعد، يزيد من تلوث البيئة. لذلك ينصح برميها ضمن القمامة التي يعاد تدويرها للاستفادة منها ثانية، أو بدل الكيس البلاستيكي استخدام كيس قماشي أو سلة قش لدى الذهاب لشراء الحاجات اليومية. إعداد: أنابيلا لينكه/ ع.ج