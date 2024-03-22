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سياسةإسرائيل

نتنياهو لبلينكن: سنشن الهجوم على رفح حتى بدون تأييد واشنطن

٢٢ مارس ٢٠٢٤

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن الدولة العبرية تعتزم شنّ عملية عسكرية على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة حتى من دون تأييد الولايات المتحدة.

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رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في لقاء في القدس (أرشيف: 7/2/2024)
نتانياهو يبلغ وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن عزم إسرائيل شن عملية عسكرية في رفح حتى دون موافقة واشنطن.صورة من: GPO/Anadolu/picture alliance

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة (22 مارس/ آذار 2024) إثر لقائه بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "لا سبيل أمامنا لهزيمة حماس دون الدخول إلى رفح والقضاء على كتائبها المتبقية هناك"، مضيفا "أخبرته أنني آمل أن أفعل ذلك بدعم من الولايات المتحدة، لكن إذا لزم الأمر، فسنفعل ذلك بمفردنا".

وأضاف "أخبرته أنني أقدر حقًا حقيقة أننا نقف معًا في الحرب ضد حماس منذ أكثر من خمسة أشهر. وأخبرته أيضًا أننا ندرك ضرورة إجلاء السكان المدنيين من مناطق الحرب وبالطبع تلبية الاحتياجات الإنسانية أيضًا، ونحن نعمل على تحقيق هذه الغاية".

وتضغط الولايات المتحدة على إسرائيل منذ أسابيع للامتناع عن اجتياح رفح التي ارتفع عدد سكانها إلى مليون ونصف مليون شخص، وفق الأمم المتحدة، مع تدفق النازحين إليها من المناطق المدمرة في الشمال والوسط، خشية وقوع كارثة إنسانية.

وقال بلينكن الخميس إنه "من الخطأ" تنفيذ عملية إسرائيلية في رفح، مضيفا "هناك طريقة أفضل للتعامل مع التهديد المستمر الذي تمثله حماس". ويذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

بلينكن يخشى "عزلة أكبر على إسرائيل" 

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن أي هجوم على مدينة رفح بجنوب غزة سيهدد بفرض "عزلة أكبر" على إسرائيل والإضرار بأمنها على المدى الطويل. وأضاف بلينكن للصحفيين في أثناء مغادرته إسرائيل أنه أجرى "محادثات صريحة"، في إشارة إلى اجتماعاته مع مسؤولين من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وذكر أن أي عملية عسكرية برية في رفح "تخاطر بقتل المزيد من المدنيين. كما تثير مخاطر من إحداث دمار أكبر للمساعدات الإنسانية. وتهدد بفرض عزلة أكبر على إسرائيل حول العالم وتعريض أمنها ومكانتها على المدى الطويل للخطر".

كما كررت واشنطن، وهي أبرز داعم لإسرائيل سياسيا وعسكريا منذ اندلاع الحرب، توجيه انتقادات لها بسبب القيود المفروضة على  إدخال المساعدات الإنسانية والحصيلة البشرية الباهظة للمدنيين في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وهو ما أكدته اليوم الجمعة كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي بالقول إنه لا يوجد سبيل أمام المدنيين للهروب من مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، حيث يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إرسال قوات إلى هناك، بينما تضغط واشنطن لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية.

وقالت هاريس للصحفيين لدى مغادرتها في رحلة إلى بورتوريكو وفلوريدا: "لا يوجد مكان يذهب إليه هؤلاء الناس ليكونوا آمنين".

ع.ش/ ص.ش (أ ف ب، رويترز)

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