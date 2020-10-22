ميغان ماركل "تطوي صفحة البروتوكول الملكي" بتسريحة غريبة!

تفاعلت مجلات الموضة والجمال ومختلف المواقع الإخبارية الأوروبية مع الإطلالة الجديدة للممثلة ميغان ماركل زوجة الأمير هاري. فقد أبهرت بتسريحة وصفت بالأطول على الإطلاق بين كل إطلالاتها، متتبعيها بالإضافة لوسائل الإعلام العالمية.

وتطرقت مجلة "فيمينا" الفرنسية للشكل الجديد الذي ظهرت به ميغان، ووصفت الأمر بالتحرر من بروتوكولات القصر الملكي بالمملكة المتحدة، مشيرة إلى أنها بدأت تطلق العنان لنفسها وتتحرر من الإطلالات الرسمية في ظهورها إلى جانب الأمير هاري، خاصة ضمن آخرها حيث بدا شعرها مماثلاً لشعر حوريات البحر، حسب وصف المجلة.

وتضيف المجلة الفرنسية في مقالها أن المناسبة الأولى التي لفتت خلالها ميغان ماركل الانتباه لتغيير تسريحاتها كانت مناسبة قمة نظمتها مؤسسة "Girl Up"، حيث ظهرت في مقطع فيديو مسجل تخاطب "الشابات الحاملات لأفكار لتغيير العالم"، بتسريحة طويلة وشعر منسدل، عكس الشكل الذي دأبت على الظهور به حين حملها لقب الدوقة.

صورة للعائلة الملكية البريطانية احتفاءا بولادة ميغان

من جهتها، تناولت مجلة "إييل" الموضوع بتسليط الضوء على مراحل تطور أسلوب ميغان منذ التزامها بالبروتوكول الملكي بعد حملها لقب دوقة وانضمامها رسمياً إلى العائلة المالكة وصولا إلى اليوم. إذ اعتبرت المجلة أن أزياء ميغان شهدت تحولاً جذرياً بين فترة عملها كممثلة وبين فترة تواجدها بين جدران القصر الملكي، ثم في الفترة التي تلت تخليها برفقة الأمير هاري عن حياة القصور.

ميغان رفقة الأمير هاري وابنتهما

وأشارت المجلة إلى العديد من التغيرات التي طرأت على إطلالات ميغان، إذ عددت الاختلافات في أحجام الحقائب في كل فترة، بالإضافة إلى ارتداء ملابس بأكمام وبدونها، وبطول مختلف. كما تم لفت الانتباه لطريقة ارتدائها للمجوهرات التي اختلفت كثيراً، كما تضيف المجلة.

م.ب