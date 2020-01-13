ميغان في قفص الاتهام والقصر الملكي قلق .. فما السبب؟

لا حديث الآن في بريطانيا سوى عن قرار الأمير هاري وزوجته دوقة ساسكس ميغان ماركل الخروج من القصر البريطاني والتنازل عن مهامهما الملكية. وُصف الأمر بأنه أزمة وعاصفة في العائلة الملكية حتى أن الموضوع الذي بات يطلق عليه "ميغسيت" سرق الأضواء من "البريكسيت"، أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي يفترض أن يتم نهاية هذا الشهر بعد تأجيله أكثر من مرة.

وسائل الإعلام والمحللون والمهتمون بالشأن الملكي البريطاني شرعوا في تحليل دوافع الثنائي الذي لطالما شكل مادة دسمة للإعلام، والآن ينصب التركيز على خطط هاري وميغان للمستقبل. القرار المفاجئ أثار غضبا في العائلة، فما الذي يثير قلق البلاط الملكي البريطاني؟ ولماذا حظيت ميغان ماركل بنصيب الأسد من الانتقادات التي وجهت للقرار؟

ثنائي مثير للجدل

قصة الحب التي جمعت أميرا بامرأة لم يكن ليقبلها القصر في عهد بريطانيا العظمى سابقا بدا منذ بداياتها الأولى أنها ستكون قصة استثنائية. ومنذ الإعلان الرسمي لدخول الأمير في علاقة حب مع الممثلة الأمريكية والصحافة البريطانية تلاحقها. ولم تكن تجربة ميغان مع الصحافة بالسهلة، فقد وصلت بعض التعليقات حولها لحد ممارسة التمييز ضدها على أساس العرق والجنس، حتى أنها صُورت أحيانا على أنها وصولية وانتهازية وأنها اختارت الزواج بهاري والتضحية بمسيرتها الفنية فقط في سبيل الانضمام لحياة القصر.

بعد الزواج الأسطوري بدأت الشائعات تتناول وجود خلافات بين دوقة ساسكس وكيت ميدلتون دوقة كامبريدج ومالت الكفة للأخيرة في تغطيات الإعلام. حتى أن اانتقال الثنائي الجديد من قصر كينسينغتون للعيش في كوخ فروغمور في مدينة ويندسور فُسِر على أنه نتيجة توتر بين هاري وشقيقه وليام تفاقم بسبب الخلافات بين زوجتيهما. وقد أدى تتبع أخبار الثنائي الوافد على القصر إلى توتر بينه وبين الصحافة. ويقول الصحافي الخبير في الشؤون البريطانية يونس آيت مالك في حوار مع DW عربية إن تتبع الصحافة بشكل كبير لحياة الثنائي جعل هاري "يصب جام غضبه على صحافة التابلويد في بريطانيا حتى أن ميغان رفعت دعوى قضائية على صحيفة الدايلي مايل بعد نشرها رسالة أرسلتها لوالدها".

علاقة ميغان ماركل بالصحافة البريطانية ليست في أفضل حالاتها منذ انضمام الممثلة الأمريكية للقصر.

ميغان ماركل في قفص الاتهام

والآن مجددا تقف ميغان في وجه المدفعية وتوصف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بأنها "المحرض" على القرار الذي لم يفاجئ الرأي العام المحلي والعالمي فحسب بل حتى العائلة نفسها لم تكن تعلم به. تتهم ميغان من قبل البعض بالوقوف وراء القرار المثير للجدل، رغم أن الأمير هاري سبق أن صرح في مناسبات سابقة لزواجه منها برغبته في الخروج من القصر، حتى أنه اعتبر ذات مرة أن فترة خدمته العسكرية التي دامت 10 سنوات كانت "أفضل هروب له على الإطلاق".

وعن أسباب هذا الهجوم على ميغان، يعزو آيت مالك ذلك بالدرجة الأولى إلى علاقتها المتوترة مع الصحافة البريطانية وثانيا "لكونها حديثة الانتماء للعائلة المالكة كما أنها في النهاية تعتبر دخيلة، فهي ليست بريطانية ولا تنتمي إلى عائلة ارستقراطية كبيرة، كما أنها لها ماض نبشت الصحافة البريطانية في كل تفاصيله".

وميغان ماركل ليست فقط "دخيلة" على العائلة والبلد، وإنما سيدة مطلقة وتكبر الأمير في السن وتنتمي لعائلة بسيطة مختلطة العرق كما أنها ممثلة. شخصية بتركيبة بعيدة عن تقاليد القصر شكل انضمامها إليه حدثا غير اعتيادي وهو ما عزز اهتمام وسائل الإعلام أكثر بحياة الثنائي الملكي. من جهتها لم تكن مهمة التأقلم مع هاد العالم الجديد الصارم بالأمر السهل على شابة بسيطة عاشت حياة متحررة، خاصة أن المحيط الجديد لم يتقبلها بسهولة وعاشت ضغوطا بسبب تناول الإعلام لكل تحركاتها.

هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر حياة حرة استراحتهما المؤقتة خلال فترة نهاية السنة التي تكون عادة مليئة بمواعيد القصر الرسمية شكلت في حد ذاتها أمرا غير اعتيادي. فسحة من الوقت للتفكير، ولقضاء حياة خاصة هادئة مع العائلة في كندا. قرار الانسحاب المدروس بعناية، على ما يبدو، أعلن على إنستغرام، في خطوة تتماشى مع "دورهما التقدمي" كما أعلن الثنائي.

هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر زفاف الأحلام التقى الأمير هاري بميغان وهي ممثلة أمريكية لأول مرة في يوليو/ تموز 2016 وتعرفا على بعضهما البعض عن طريق أصدقاء مشتركين. وبعدها بسنة أصبح الأمر رسميا وأعلنا أنهما في علاقة حب. في 19 ماي أيار 2018 احتفلا بحفل زفافهما في دير وستمنستر في لندن. ويعتبر الأمير هاري السادس في ترتيب ولاية العرش البريطاني.

هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر مولود ذكر في السادس من مايو 2019 حان الوقت أخيرا: ابن ميغان وهاري يرى النور. اسم آرتشي الذي اختير له بقي سريا في البداية، وكذلك صورته التي تم انتظار نشرها رسميا للعلن كما جرت عليه العادة عند ولادة عضو جديد من العائلة. يشار إلى أنه حسب القانون، لن يحظى هذا الطفل بلقب أمير ما لم تمنحه الملكة، استثناء، لقب النبيل.

هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر هاري الصغير لم تكن حياة الأمير الشاب بالسهلة. في عام 1984 ولد هاري أمير ويلز والإبن الأصغر للأمير تشارلز والأميرة الراحلة ديانا. طغى على طفولته طلاق والديه والموت المبكر لوالدته الليدي ديانا. الصورة تظهر الأسرة الملكية وهي ماتزال متماسكة، خلال حضور مناسبة عامة في لندن في أغسطس 1995.

هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر وفاة الأم توفيت الأميرة ديانا في حادث سيارة مروع في باريس عام 1997. لم يكن عمر هاري يتجاوز وقتها الثانية عشر من عمره بينما كان أخوه الأمير ويليام يبلغ الخامسة عشر. الصورة تظهر الأميرين الحزينين خلال تشييع جثمان والدتهما. هذا الحدث المأساوي أثر بشكل عميق على الأمير هاري كما صرح في وقت لاحق خلال مقابلة شخصية.

هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر حزن طويل في بداية العام 2018، كشف الأمير هاري أيضا كيف كافح بقوة طيلة حياته للتغلب على هذه الصدمة القوية. وخلال دعمه لحملة تعنى بالصحة العقلية، صرح هاري في مقابلة مع الديلي تلغراف أنه كان قريبا جدا من الانهيار في عدة مناسبات.

هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر أمير الحفلات! عندما كان أصغر سنا، نادرا ما غاب الأمير هاري عن الحفلات والسهرات، وهو ما كان يغذي فضائح العائلة الملكية. كان هاري يسعى للتقرب من النساء الجميلات، لدرجة أن الصحافة الصفراء دأبت على وصفه بـ "الشاب اللعوب" لفترة طويلة. سبق أن اعترف الأمير لصحيفة نيوزويك أنه يتمنى "الخروج" من العائلة المالكة.

هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر محبوب وواع بالواجبات خدم الأمير هاري القوات البريطانية المسلحة لمدة عشر سنوات. وصرح فيما بعد أن خدمته العسكرية كانت "أفضل هروب له على الإطلاق". بعد مساره العسكري الذي قاده مرتين إلى أفغانستان، تحول هاري إلى واحد من أكثر أفراد العائلة المالكة شعبية ليس داخل بريطانيا وحدها وإنما في جميع أنحاء العالم.

هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر ميغان ماركل قلة من البريطانيين فقط كانت تعرف من هي ميغان ماركل عندما بدأت تظهر على الصفحات الأولى للصحافة عام 2016. ولدت ماركل في لوس أنجليس عام 1981، وأصبحت معروفة بعد أدائها دور محامية في سلسلة “Suits” التلفزيونية الشهيرة. لم تفرش الصحافة البريطانية الورود للوافدة الجديدة على العائلة المالكة، ووصلت بعض التعليقات إلى حد العنصرية والتمييز الجنسي.

هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر التزام اجتماعي كما هو الحال بالنسبة للأمير هاري، انخرطت ميغان في العمل لصالح منظمات اجتماعية مختلفة. ميغان هي أيضا سفيرة للجميعة الخيرية الكندية World Vision Canada التي تعنى بتعزيز فرص التعلم لأطفال البلدان النامية. بالإضافة إلى التزامها بالدفاع عن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين داخل الأمم المتحدة.

هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر بمباركة الملكة "الملكة ودوق إدنبرة سعيدان للزوجين ويتمنيان لهما كل الخير"، هكذا أعلن قصر باكينغهام حفل زفاف هاري وميغان. عندما يدخل ورثة العرش القفص الذهبي، ينبغي أن تبارك الملكة زيجاتهم. يعتبر الزواج بشريك مطلق أمر لم يكن يمكن حتى تصوره في بريطانيا العظمى قديما. ومن غير المعروف كيف تنظر الملكة إليزابيث لخطط حفيدها هاري الجديدة.



ما سر قلق القصر؟

تلى الصدمة التي خلفها القرار المفاجئ اجتماع أزمة عقدته العائلة المالكة وشهد "نقاشات بناءة" كما وصفتها الملكة إليزابيث الثانية، وفي نهاية المطاف وافقت الأخيرة على القرار بشروط معينة مبدية تفهمها لاختيار الثنائي أن يعيشا حياة بعيدة عن التزامات القصر. ولكن هذا لا يعني تلاشي قلق القصر من هذه الخطوة، فكما يقول يونس آيت مالك ما يهم العائلة المالكة بالدرجة الأولى الآن هو طي الموضوع دون مشاكل، ويضيف أن "العائلة تعي جيدا شعبية ابني الأميرة ديانا وسط قطاع واسع من الشعب البريطاني، وخاصة الأمير هاري المتأثر الأكبر بوفاة والدته وهو الذي تحدث مرارا عن معاناته النفسية جراء وفاة والدته، وبالتالي فإن ترك المسألة دون حل سريع قد يؤدي إلى تضرر صورة العائلة".

ويبدو أن توقيت الأزمة أيضا زاد من قلق العائلة. في هذا السياق يقول آيت مالك إنه لم يمض الكثير من الوقت على فضيحة دوق يورك الأمير أندرو الابن الثاني للملكة إليزابيث، بعدما اعترف في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية بعلاقته بالملياردير الأمريكي المنتحر جيفري إبستين، وهو المتهم بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على نساء كثيرات من بينهن قاصرات. وهو الاعتراف الذي أجبره على التخلي عن مهامه الملكية. ويقول آيت مالك إن هذا كان عنصرا إضافيا جعل القصر يتعامل بسرعة مع أزمة هاري وميغان ويقبل بقرارهما.

وبينما فسر متابعون قلق القصر أيضا بالخوف من أن يكون خروج الثنائي من محيط القصر إلى حياة أخرى مفتوحة للجميع قد يكون بداية لتسريب أسرار وكواليس حياة القصر، يخفف آيت مالك من أهمية ذلك قائلا "لا أعتقد ذلك، لأن الكثير من تفاصيل هذه الحياة معروف للعامة. الأمر يرجع أساسا إلى استحالة ضبط حياة ميغان المعتادة على النجومية والفن".

ميغان ماركل انتقدت بشدة واتهمت بأنها السبب في القرار رغم أن هاري عبر سابقا عن رغبته مغادرة القصر

ما خطط الثنائي للمستقبل؟

ويتركز الاهتمام الآن حول خطط ميغان وهاري لحياتهما الجديدة وسط انتشار الحديث عن عودتها قريبا إلى التمثيل، ولم يتضح بعد متى ستبدأ حياتهما الجديدة بعيدا عن القصر. فبينما نشرت تقارير إعلامية أن هاري سينتقل في وقت لاحق من هذا الأسبوع إلى كندا حيث سبق أن أمضيا إجازة لستة أسابيع يفترض أنها كانت وقتا لدراسة قرارهما، نقلت تقارير أخرى أن شرط الملكة الأساسي كان أن تكون هناك "فترة انتقالية يقضي فيها دوق ودوقة ساسيكس وقتهما في كندا وبريطانيا". وأشارت الملكة (93 عاماً) عقب اللقاء الذي تم في مقرها الريفي شرق إنجلترا، إلى ضرورة أتَخاذ المزيد من القرارات بهذا الشأن خلال الأيام المقبلة.

وعن خطط المستقبل يتوقع آيت مالك أن يواصل هاري السير على خطى والدته الراحلة ديانا فيما يتعلق برعاية برامج اجتماعية في بريطانيا ودول الكومنولث إضافة إلى أن باستطاعته إطلاق مشاريع مدرة للدخل خاصة أنه لم يعد مطالبا بالحصول عىل موافقة القصر على أي مشروع يريد إطلاقه كما جرت عليه التقاليد مع أعضاء العائلة.

ويشير آيت مالك إلى أن هاري "سيتخلص من التزامات القصر خاصة فيما يتعلق برغبة زوجته العودة إلى حياتها الفنية السابقة". في هذه السياق خرجت أنباء عن توقع ميغان لعقد مع مؤسسة ديزني وهو ما أثار جدلا داخل القصر. وبينما تتكاثر التكهنات حول ما سيقوم به الثنائي في حياتهما الجديدة وكيف سيمولانها بعد استقلالهما المالي عن العائلة، لم يعلن الثنائي بعد رسميا مشاريعهما في هذا الشأن.

القرار المثير للجدل لم يحظ باهتمام الإعلام فقط بل وبرواد مواقع التواصل الاجتماعي حتى في العالم العربي، وفي هذا السياق انقسمت الآراء بين من اعتبر قرار الأمير وزوجته تمردا ونكرانا للمعروف وتخليا على العائلة لصالح رغبات الزوجة، اعتبر آخرون أن قرارهما شجاع ولا يعني سواهما، بينما رأت بعض المتابعات في القرار دليلا على حب الأمير لزوجته.

سهام أشطو