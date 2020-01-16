رسميا..تحديد تاريخ انسحاب هاري وميغان من الحياة الملكية

سيبدأ الأمير هاري وزوجته ميغان، رسميا حياتهما خارج الالتزامات الرسمية مع العائلة الملكية البريطانية في (31 آذار/ مارس 2020)، حسب ما أعلنه ناطق باسمهما.
واعتبارا من الأول من (نيسان/أبريل)، لن يحظى الزوجان اللذان أحدثا صدمة الشهر الماضي بإعلان تخليهما عن دورهما ضمن العائلة، بمكاتب في قصر باكينغهام حيث تقيم الملكة إليزابيث الثانية، وسيتثملان عبر جمعيتهما الخيرية البريطانية. وأوضح الناطق باسم الزوجين أن الأمير هاري، سيحتفظ في نهاية المطاف بألقابه العسكرية العزيزة على قلبه.
في المقابل، أعلن قصر باكينغهام أن قرار الأمير وزوجته، يشمل تخليهما عن استخدام لقب السمو الملكي. إلا أن الزوجين يستخدمان تسمية "ساسكس رويال" على حسابهما عبر "إنستغرام" الذي يتابعه 11.2 مليون شخص وعلى موقعهما الإلكتروني الرسمي، وقد استخدماه أيضا على عشرات السلع والمنتجات.
ونقلت وكالة "برس أسوسييشن" البريطانية أمس الأربعاء (19 فبراير/شباط 2020)، عن مصدر ملكي لم يكشف عن هويته قوله "بما أن دوق ودوقة ساسكس تخليا عن دوريهما كعضوين بارزين في العائلة الملكية وسيعملان من أجل تحقيق الاستقلالية المالية، يجب مراجعة استخدام كلمة "ملكي" في هذا السياق.
وفي نفس السياق، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أيضا، أن كبار المسؤولين وافقوا على أنه لم يعد من "الممكن" للزوجين الاحتفاظ بكلمة "ملكي". يُشار إلى أن هاري وميغان، يقيمان في دارة فخمة في كندا مع ابنهما آرتشي منذ مطلع العام الحالي.
ر.م/ح.ز ( أ.ف.ب)
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هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر
حياة حرة
استراحتهما المؤقتة خلال فترة نهاية السنة التي تكون عادة مليئة بمواعيد القصر الرسمية شكلت في حد ذاتها أمرا غير اعتيادي. فسحة من الوقت للتفكير، ولقضاء حياة خاصة هادئة مع العائلة في كندا. قرار الانسحاب المدروس بعناية، على ما يبدو، أعلن على إنستغرام، في خطوة تتماشى مع "دورهما التقدمي" كما أعلن الثنائي.
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هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر
زفاف الأحلام
التقى الأمير هاري بميغان وهي ممثلة أمريكية لأول مرة في يوليو/ تموز 2016 وتعرفا على بعضهما البعض عن طريق أصدقاء مشتركين. وبعدها بسنة أصبح الأمر رسميا وأعلنا أنهما في علاقة حب. في 19 ماي أيار 2018 احتفلا بحفل زفافهما في دير وستمنستر في لندن. ويعتبر الأمير هاري السادس في ترتيب ولاية العرش البريطاني.
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هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر
مولود ذكر
في السادس من مايو 2019 حان الوقت أخيرا: ابن ميغان وهاري يرى النور. اسم آرتشي الذي اختير له بقي سريا في البداية، وكذلك صورته التي تم انتظار نشرها رسميا للعلن كما جرت عليه العادة عند ولادة عضو جديد من العائلة. يشار إلى أنه حسب القانون، لن يحظى هذا الطفل بلقب أمير ما لم تمنحه الملكة، استثناء، لقب النبيل.
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هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر
هاري الصغير
لم تكن حياة الأمير الشاب بالسهلة. في عام 1984 ولد هاري أمير ويلز والإبن الأصغر للأمير تشارلز والأميرة الراحلة ديانا. طغى على طفولته طلاق والديه والموت المبكر لوالدته الليدي ديانا. الصورة تظهر الأسرة الملكية وهي ماتزال متماسكة، خلال حضور مناسبة عامة في لندن في أغسطس 1995.
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هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر
وفاة الأم
توفيت الأميرة ديانا في حادث سيارة مروع في باريس عام 1997. لم يكن عمر هاري يتجاوز وقتها الثانية عشر من عمره بينما كان أخوه الأمير ويليام يبلغ الخامسة عشر. الصورة تظهر الأميرين الحزينين خلال تشييع جثمان والدتهما. هذا الحدث المأساوي أثر بشكل عميق على الأمير هاري كما صرح في وقت لاحق خلال مقابلة شخصية.
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هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر
حزن طويل
في بداية العام 2018، كشف الأمير هاري أيضا كيف كافح بقوة طيلة حياته للتغلب على هذه الصدمة القوية. وخلال دعمه لحملة تعنى بالصحة العقلية، صرح هاري في مقابلة مع الديلي تلغراف أنه كان قريبا جدا من الانهيار في عدة مناسبات.
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هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر
أمير الحفلات!
عندما كان أصغر سنا، نادرا ما غاب الأمير هاري عن الحفلات والسهرات، وهو ما كان يغذي فضائح العائلة الملكية. كان هاري يسعى للتقرب من النساء الجميلات، لدرجة أن الصحافة الصفراء دأبت على وصفه بـ "الشاب اللعوب" لفترة طويلة. سبق أن اعترف الأمير لصحيفة نيوزويك أنه يتمنى "الخروج" من العائلة المالكة.
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هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر
محبوب وواع بالواجبات
خدم الأمير هاري القوات البريطانية المسلحة لمدة عشر سنوات. وصرح فيما بعد أن خدمته العسكرية كانت "أفضل هروب له على الإطلاق". بعد مساره العسكري الذي قاده مرتين إلى أفغانستان، تحول هاري إلى واحد من أكثر أفراد العائلة المالكة شعبية ليس داخل بريطانيا وحدها وإنما في جميع أنحاء العالم.
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هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر
ميغان ماركل
قلة من البريطانيين فقط كانت تعرف من هي ميغان ماركل عندما بدأت تظهر على الصفحات الأولى للصحافة عام 2016. ولدت ماركل في لوس أنجليس عام 1981، وأصبحت معروفة بعد أدائها دور محامية في سلسلة “Suits” التلفزيونية الشهيرة. لم تفرش الصحافة البريطانية الورود للوافدة الجديدة على العائلة المالكة، ووصلت بعض التعليقات إلى حد العنصرية والتمييز الجنسي.
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هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر
التزام اجتماعي
كما هو الحال بالنسبة للأمير هاري، انخرطت ميغان في العمل لصالح منظمات اجتماعية مختلفة. ميغان هي أيضا سفيرة للجميعة الخيرية الكندية World Vision Canada التي تعنى بتعزيز فرص التعلم لأطفال البلدان النامية. بالإضافة إلى التزامها بالدفاع عن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين داخل الأمم المتحدة.
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هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر
بمباركة الملكة
"الملكة ودوق إدنبرة سعيدان للزوجين ويتمنيان لهما كل الخير"، هكذا أعلن قصر باكينغهام حفل زفاف هاري وميغان. عندما يدخل ورثة العرش القفص الذهبي، ينبغي أن تبارك الملكة زيجاتهم. يعتبر الزواج بشريك مطلق أمر لم يكن يمكن حتى تصوره في بريطانيا العظمى قديما. ومن غير المعروف كيف تنظر الملكة إليزابيث لخطط حفيدها هاري الجديدة.