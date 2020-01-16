رسميا..تحديد تاريخ انسحاب هاري وميغان من الحياة الملكية

سيبدأ الأمير هاري وزوجته ميغان، رسميا حياتهما خارج الالتزامات الرسمية مع العائلة الملكية البريطانية في (31 آذار/ مارس 2020)، حسب ما أعلنه ناطق باسمهما.

واعتبارا من الأول من (نيسان/أبريل)، لن يحظى الزوجان اللذان أحدثا صدمة الشهر الماضي بإعلان تخليهما عن دورهما ضمن العائلة، بمكاتب في قصر باكينغهام حيث تقيم الملكة إليزابيث الثانية، وسيتثملان عبر جمعيتهما الخيرية البريطانية. وأوضح الناطق باسم الزوجين أن الأمير هاري، سيحتفظ في نهاية المطاف بألقابه العسكرية العزيزة على قلبه.

في المقابل، أعلن قصر باكينغهام أن قرار الأمير وزوجته، يشمل تخليهما عن استخدام لقب السمو الملكي. إلا أن الزوجين يستخدمان تسمية "ساسكس رويال" على حسابهما عبر "إنستغرام" الذي يتابعه 11.2 مليون شخص وعلى موقعهما الإلكتروني الرسمي، وقد استخدماه أيضا على عشرات السلع والمنتجات.

ونقلت وكالة "برس أسوسييشن" البريطانية أمس الأربعاء (19 فبراير/شباط 2020)، عن مصدر ملكي لم يكشف عن هويته قوله "بما أن دوق ودوقة ساسكس تخليا عن دوريهما كعضوين بارزين في العائلة الملكية وسيعملان من أجل تحقيق الاستقلالية المالية، يجب مراجعة استخدام كلمة "ملكي" في هذا السياق.

وفي نفس السياق، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أيضا، أن كبار المسؤولين وافقوا على أنه لم يعد من "الممكن" للزوجين الاحتفاظ بكلمة "ملكي". يُشار إلى أن هاري وميغان، يقيمان في دارة فخمة في كندا مع ابنهما آرتشي منذ مطلع العام الحالي.

ر.م/ح.ز ( أ.ف.ب)