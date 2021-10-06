ميسي: لم أرتكب أي خطأ بالانتقال إلى باريس سان جيرمان

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه "لم يرتكب خطأ" في الرحيل عن فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم والانتقال لصفوف العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان. وبعد أن بدأ يعتاد على الأجواء في العاصمة الفرنسية مع سان جيرمان، قال ميسي إنه سعيد بقراره. وأضاف ميسي لـ"فرانس فوتبول" في مقتطفات من مقابلته، التي ستنشر بعد غد السبت (التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 2021):"لم أرتكب أي خطأ بالانتقال لسان جيرمان".



ومنذ انتقاله لسان جيرمان، سجل ميسي هدفاً وحيداً، في المباراة التي فاز فيها الفريق على مانشستر سيتي 2/صفر في دوري أبطال أوروبا. ومازال ميسي (34 عاماً) يبحث عن تسجيل أول أهدافه في الدوري الفرنسي، الذي شهد سقوط سان جيرمان في فخ الخسارة الصادمة صفر/2 أمام رين الأسبوع الماضي. هذه الخسارة أوقفت سلسلة انتصارات سان جيرمان، بعدما حقق ثماني انتصارات متتالية، ولكن فريق ميسي مازال يتصدر جدول الترتيب بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه بعد مرور تسع جولات.



وانضم ميسي لصفوف سان جيرمان بعدما لم يتمكن برشلونة تجديد التعاقد مع الفائز بجائزة الكرة الذهبية ست مرات بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي. وفاز ميسي بـ35 بطولة في كامب نو، وسجل 672 هدفاً في للفريق في كافة المسابقات.



خسائر قياسية لبرشلونة

وتكبد نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم - المتعثر مالياً - خسائر قياسية بلغت 481 مليون يورو (557 مليون دولار) عن الموسم الماضي، بحسب التقرير المالي للنادي عن موسم (2020 /2021) المقدم يوم أمس الأربعاء. وأعلن برشلونة أن الخسائر نتجت بشكل أساسي عن جائحة فيروس كورونا، حيث جرت المباريات بدون جماهير، ما أدى إلى خسائر بلغت 181 مليون يورو، مع انخفاض الإيرادات التجارية أيضاً.

مشاهدة الفيديو 01:40 شارك نجم ميسي يسطع في باريس إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3yrPM ميسي يتطلع لمساعدة فريقه الجديد باريس سان جيرمان للفوز بدوري أبطال أوروبا

وانخفض دخل النادي بنسبة 26%، ليصل إلى 631 مليون يورو، بينما ارتفع الإنفاق بنسبة 19%، ليصل إلى 16,1 مليار يورو. وكان خوان لابورتا، رئيس برشلونة، قد كشف قبل شهرين أن النادي الكتالوني يواجه ديوناً إجمالية قدرها 35,1 مليار يورو.



ونتيجة لذلك، سمحت إدارة النادي للساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، بالرحيل مجاناً لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، التي شهدت أيضاً مغادرة عدد آخر من نجوم الفريق من بينهم الفرنسي الدولي أنطوان غريزمان، بسبب عدم القدرة على تحمل التكاليف الخاصة بهم.



وألقى فيران ريفرير، المدير العام لبرشلونة، أمس الأربعاء باللوم على قيادة النادي السابقة في تسببها للمشاكل المالية الحالية، حيث قال "لقد تعاقدوا مع لاعبين رغم أنهم كانوا يدركون عدم قدرتهم على الدفع لهم". وأوضح ريفرير أن الأمر سيستغرق حوالي خمس سنوات لاستعادة الربحية. وألقت الأزمة المالية التي يعاني منها برشلونة بظلالها على نتائج الفريق هذا الموسم، حيث يتواجد حالياً في منتصف ترتيب الدوري الإسباني، كما خسر أول مباراتين في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.



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