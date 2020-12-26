 هل ينجح لابورتا في انتشال برشلونة من أزماته؟ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 08.03.2021

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رياضة

هل ينجح لابورتا في انتشال برشلونة من أزماته؟

وسط أزمات هائلة يواجهها النادي الكتالوني، عاد خوان لابورتا لرئاسة نادي برشلونة وكله أمل باستخدام خبراته السابقة لحل أزمات النادي الكثيرة. إقناع ميسي بالبقاء في صفوف الفريق، على رأس التحديات التي تنتظر لابورتا.

خوان لابورتا الرئيس الجديد لبرشلونة. الصورة بتاريخ 7 مارس 2021

بعد 11 عاما من رحيله عن رئاسة النادي  الكتالوني، عاد خوان لابورتا الآن إلى منصب الرجل الأول في قلعة  برشلونة

بعد 11 عاما من رحيله عن رئاسة النادي  الكتالوني، عاد خوان لابورتا الآن إلى منصب الرجل الأول في قلعة  برشلونة من خلال الانتخابات المثيرة التي أقيمت أمس الأحد (7 آذار/مارس 2021) وأسفرت عن  فوزه برئاسة النادي.

وكان لابورتا 58/ عاما/ ، الذي يحمل عضوية النادي برقم 13352 ، ترأس  النادي خلال الفترة من 2003 إلى 2010 وقاده لواحدة من أنجح فترات  برشلونة.

والآن ، سيكون على لابورتا استخدام خبرته السابقة بالنادي وشؤونه  والكاريزما التي يتمتع بها لانتشال النادي من عثرته الكبيرة حاليا سواء  على المستوى الاقتصادي أو الرياضي.

وتفوق لابورتا في الانتخابات أمس على منافسيه فيكتور فونت وتوني فريتشا ، لكنه يحتاج الآن للتغلب على أزمة حقيقية يعانيها النادي الكتالوني  رياضيا وماليا. كما يتعين على لابورتا التغلب على بعض الشكوك التي شابت فترتي رئاسته  السابقتين للنادي بين 2003 و2010 .

وأصبح المحامي والسياسي لابورتا أول رئيس لبرشلونة يتم انتخابه لفترتين  منفصلتين على مدار تاريخ النادي ، حسبما أفادت وكالة أنباء "أوروبا  برس".

وكان لابورتا فاز برئاسة النادي للمرة الأولى في 2003 ثم أعيد انتخابه  لفترة ثانية على التوالي في 2010 ، وخسر لابورتا في الانتخابات التي جرت  في 2015 أمام جوسيب ماريا بارتوميو قبل أن يفوز مجددا برئاسة النادي في  الانتخابات التي أجريت أمس الأحد. وتعهد لابورتا أمس الأحد بأن يعيد بريق برشلونة ليبث بهذا حالة الحماس  والثقة بين أعضاء وأنصار النادي.

وبعد خسارته في انتخابات 2015 أمام بارتوميو ، الذي استقال من رئاسة  النادي بضغط من الأعضاء في 27 تشرين أول/أكتوبر الماضي ، كان لابورتا  حريصا على بدء حملته الانتخابية بشكل قوي هذه المرة. وبالفعل ، قدم لابورتا توقيعات من عشرة آلاف و257 عضوا ، بزيادة ثمانية  آلاف توقيع عن العدد المطلوب ، لخوض الانتخابات.

وخلال فترة رئاسته السابقة لبرشلونة ، منح لابورتا الثقة للمدرب جوسيب  جوارديولا الذي قاد الفريق لفترة تعتبر هي الأنجح في تاريخ النادي كما  حقق النادي نجاحا مماثلا على المستوى المالي في ذلك الوقت.

ولكن هذه الفترة من حكم لابورتا لم تخل أيضا من الشكوك والجدل ، وهو ما  يحتاج لابورتا إلى التغلب عليه أيضا في فترة رئاسته الجديدة للنادي  الكتالوني.

وكان "عشق برشلونة" هو شعار حملة لابورتا الانتخابية. والآن ، سيكون  هدفه الرئيسي هو أن يعود الفريق لتقديم العروض التي أبهرت الجميع قبل  أكثر من عقد كامل وأن يعيد مدرسة الناشئين العريقة "لا ماسيا" في النادي  إلى سابق عهدها لإفراز المزيد من الموهوبين ولتصبح مجددا مركزا للتميز  الكروي.

كما يواجه لابورتا الآن تحديا صعبا آخر يتمثل في إصلاح وتحسين الوضع  المالي للنادي بعد انتشاله من كبوته الحالية. وفي إطار هذا ، سيكون لابورتا بحاجة إلى الاستفادة من علاقاته المتميزة  من ناحية ومراجعة بعد العقود مع الشركاء والرعاة وتقليص حجم الرواتب في النادي.

بداية جديدة في خضم الأزمات 

ويدرك لابورتا أن أكثر ما سيساعده على تقليص الإنفاق على شراء لاعبين هو  تدعيم "لا ماسيا" لتطعيم الفريق الأول بالمواهب الصاعدة من هذه المدرسة  التي أفرزت العديد من النجوم في الماضي. وقبل كل هذا ، يحتاج لابورتا إلى حسم قضية بقاء الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفوف الفريق بشكل عاجل.

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ميسي يضع حدا لتكهنات بشأن مستقبله في برشلونة

ويبدأ لابورتا ولايته الجديدة في رئاسة النادي وسط أزمات هائلة يواجهها  النادي الكتالوني حيث بلغ إجمالي ديون النادي نحو 2ر1 مليار يورو (4ر1  مليار دولار) كما ينتهي عقد ميسي مع النادي في نهاية الموسم الحالي ما  يعني إمكانية رحيل النجم الشهير عن النادي مجانا عقب نهاية الموسم الحالي.

ومن المهام الصعبة التي ستواجه لابورتا هي محاولة إقناع ميسي بالبقاء في  صفوف الفريق ولكن لابورتا ، وعلى الرغم من علاقته القوية بميسي ، لا  يمتلك في حسابات النادي المال الكافي لتقديم عرض مغر لميسي.

وكان ميسي كشف بعد نهاية الموسم الماضي عن رغبته في الرحيل عن الفريق  ولكن بارتوميو رفض وقتها منح اللاعب أي فرصة للرحيل. والآن ، سيكون استمرار ميسي مع برشلونة من المهام الأساسية التي يتعين  على لابورتا حسمها بأسرع وقت ممكن لاسيما وأن عقد اللاعب يمتد لنهاية  الموسم الحالي فقط ، ويحق لميسي الرحيل عن برشلونة بعدها مباشرة بدون أي  استفادة للنادي.

وقال لابورتا في كلمته بعد الفوز بالانتخابات : "نحن عائلة عظيمة ،  وأفضل لاعب في العالم يعشق برشلونة ، وهذا أمر مهم للغاية. أتمنى أن  يساهم هذا فيما سيتخذ من قرارات وأن يساعد هذا في استمراره مع برشلونة ،  وهو ما نريده".

وأضاف : "مشاركة ميسي ، أفضل لاعب في التاريخ ، في التصويت ومشاركته في  هذا المحفل ببرشلونة يعد دليلا على ما قلته في حملتي الانتخابية وهو أن  ميسي يعشق برشلونة".

ا.ف/ ح.ز (د.ب.أ)

  • Champions League | FC Barcelona - FC Bayern München | Lionel Messi (picture-alliance/Sven Simon/F. Hörmann)

    ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!

    مثل الصاعقة جاء إعلان الأسطورة ميسي عن نيته مغادرة نادي برشلونة. فالأسطورة ميسي كان رمز برشلونة على مدار عشرين عاما. والعلاقة التي تربطهما ليست عادية. فميسي كان يعاني من اضطراب هرموني ومشاكل في النمو كادت تنهي مسيرته الكروية عندما كان في الثالثة عشرة من عمره.

  • Sergio Agüero Lionel Messi Fußball Argentinien (AP)

    ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!

    ولم يكن لميسي أي أمل في العلاج لتكلفته الباهظة، ولم يكن لأبويه، أو حتى لناديه في روساريو، القدرة على تحملها. لكن إنقاذ الموهبة الفذة التي يتمتع بها "البرغوث" الأرجنتيني، كما يلقبه البعض، جاءت على يد نادي برشلونة. ففي أول لقاء خاضه ميسي الصغير بقميص الفريق الكتالوني للبراعم أحرز الأخير خمسة أهداف كانت كفيلة بإقناع برشلونة بتحمل نفقات العلاج. آنذاك كان طول ميسي 140 سنتمترا ووزنه 40 كيلو غراما.

  • Lionel Messi 2004 (AFP/C. Rangel)

    ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!

    طيلة أربع سنوات كان على ميسي يأخ حقنة هرمونات بشكل يومي. وعندما خاض أولى مبارياته ضمن منافسات الدوري الإسباني كان طوله قد بلغ 1,69 سم. وبعدها بستة أشهر انتزع صدارة قائمة هدافي الدوري الإسباني. الصورة من الأرشيف وتعود لعام 2004. يظهر فيها ليونيل ميسي وإلى يمينه زميله اللاعب الكاميروني صاموئيل إيتو.

  • Fußballspieler Lionel Messi und Frank Rijkaard 2005 (AFP/L. Gene)

    ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!

    في أكتوبر عام 2004 وبقيادة المدرب فرانك ريكارد (يسار)، شارك ميسي في أول مبارياته مع فريق برشلونة ضد نادي إسبانيول. ودخل ليونيل ميسي التاريخ من أوسع أبوابه عندما سجل هدفه الأول مع نادي برشلونة أمام الباسيتي وذلك بعد تمريرة متقنة من قبل اللاعب الشهير رونالدينو ليسددها ميسي كرة ساقطة فوق حارس المرمى، ليصبح بذلك أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يسجل هدفاً، وهو لم يتجاوز الـ 17 عاماً.

  • Fußballspieler Lionel Messi und Samuel Eto und Ronaldinho (Getty Images/AFP/C. Rangel)

    ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!

    في عام 2005 حصل اليافع الملقب بـ (ليو) على جائزة أفضل لاعب شاب في العالم، متفوقاً بذلك على العديد من الشبان الموهوبين كـواين روني وكريستيانو رونالدو وغيرهم. في الصورة يظهر ميسي حاملا جائزة الفتى الذهبي. وإلى جانبه اثنان من أفضل لاعبي كرة قدم في العالم آنذاك. البرازيلي رونالدينيو (يسار) والكاميروني صاموئيل إيتو (يمين). تاريخ الصورة يعود إلى 20 ديسمبر/كانون الأول في ملعب "كامب نو".

  • Fußballspieler Lionel Messi, Xavi Hernandez und Andres Inieste (Getty Images/AFP/L. Gene)

    ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!

    شهد ميسي عصرا ذهبيا مع برشلونة في عام 2009، آنذاك كان الفريق بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، إذ فاز ميسي مع الفريق الكتالوني بستة ألقاب إلى جانب لاعبين مخضرمين متل تشافي (يسار) وأندريس إنييستا (يمين). وفي العام ذاته حصل ميسي ولأول مرة على لقب أفضل لاعب في العالم.

  • Fußball Spanien Lionel Messi (Getty Images/AFP/L. Gene)

    ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!

    بلغة الأرقام: قاد الأسطورة الأرجنتيني برشلونة للفوز بـ33 لقبا، وسجل 633 هدفا في 731 مباراة. ليس ذلك فحسب، بل كان في تنافس محموم على جمع الألقاب مع البرتغالي كريستيانو رونالدو. فاز ميسي أربع مرات بمسابقة دوري أبطال أوروبا بينما حصل رونالدو خمس مرات على مسابقة هذا اللقب. لكن ميسي نال لقب أفضل لاعب كرة قدم في العالم ست مرات ورنالدو خمس مرات فقط.

  • Fußballspieler Lionel Messi vor Gericht in Barcelona (picture-alliance/dpa/A. Estevez)

    ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!

    ميسي ليس غنيا بالألقاب والأهداف فحسب، بل حتى إنه كسب الملايين خلال مسيرته الكروية، وهو ما تسبب له بمشاكل مع السلطات الإسبانية. ففي عام 2016 حُكم على النجم الأرجنتيني بالسجن لمدة 21 عاما بتهمة تهرب ضريبي بقيمة 4,16 ملايين يورو تتعلق بحقوق صورته تلقاها في الفترة بين 2007 و2009 عبر شركات وهمية. تم تعليق عقوبة السجن كونها أقل من عامين ولنظافة سجله العدلي، إلا أنه تتوجب عليه دفع 2.1 مليون يورو غرامة.

  • Spanien Fußballer FC Barcelona sind spanischer Meister 2015 Messi Neymar Suarez (Reuters/I. Fassbender)

    ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!

    آخر فوز لميسي مع برشلونة في مسابقة دوري أبطال أوروبا كانت في عام 2015. لكن أسوأ هزيمة له في هذه المسابقة كانت في 2020. وتحديدا في دور الثمانية عندما خسر الفريق الكتالوني أمام فريق بايرن بثمانية أهداف لهدفين. هذه الخسارة الفادحة عززت الرغبة لدى ميسي في مغادرة ملعب "الكامب نو".

  • Fußballspieler Lionel Messi nach niederlage gegen Bayern München 2020 (picture-alliance/AP Images/M. Fernandez)

    ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!

    ميسي أرسل فاكس إلى إدارة النادي طلب فيه "إنهاء عقد العمل الذي يجمعني بناديكم الموقر". يريد الأسطورة الأرجنتيني الرحيل عن قلعة "كامب نو" خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. أي قبل عام على انتهاء عقده. ميسي شكر النادي على كل الفرص التي قدمها لتطويره على الصعيد الشخصي والكروي، مؤكدا بأنه "اتخذت هذا القرار الصعب لأسباب شخصية، والذي آمل أن تتلقاه الإدارة بأفضل طريقة".


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