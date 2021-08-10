ميسي يوقع رسميا على عقد مع سان جرمان لمدة سنتين قابل للتمديد

وصل النجم الارجنتيني ليونيل ميسي الى مطار لو بورجيه في باريس برفقة زوجته واطفاله الثلاثة حيث خضع للفحص الطبي ووضع توقيعه رسميا على عقد يربطه بفريقه الجديد لمدة عامين قابل للتجديد لعام اضافي وذلك بعد ان كتب أسطورته في برشلونة الإسباني طيلة 21 عاماً.

ونقل الموقع الرسمي لنادي العاصمة الفرنسية عن ميسي قوله على موقعه الرسمي "أنا متحمس لبدء فصل جديد من مسيرتي في صفوف باريس سان جرمان". وأضاف "كل شيء في النادي يطابق طموحاتي الكروية. اعرف مدى موهبة افراد الفريق والجهاز الفني هنا". وتابع "أنا مصمم على بناء شيء مميز للنادي وأنصاره وأتطلع قدما لكي أدخل أرضية ملعب بارك دي برانس".

وبات ميسي أفضل لاعب في تاريخ برشلونة بتسجيله 672 هدفا خلال 778 مباراة لكن تجربته المذهلة انتهت في كامب نو نظرا لوجود صعوبات مالية في تحمل الراتب الهائل للنجم الأرجنتيني حيث تردد أنه سيحصل على راتب سنوي قدره 35 مليون يورو في سان جيرمان.

وأصبح ميسي الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم ست مرات، لاعبا حرا منذ أول تموز/يوليو الماضي، وسط توقعات على نطاق واسع بأنه سيجدد عقده مع برشلونة لكنه في النهاية قرر الرحيل وخوض تجربة جديدة في الدوري الفرنسي.

وسينضم ميسي إلى كوكبة نجوم سان جيرمان وعلى رأسهم البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي والأرجنتيني انخل دي ماريا والمدافع الإسباني سيرخيو راموس، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

وكان صديق ميسي وزميله السابق في برشلونة البرازيلي نيمار من أول المرحبين بالنجم الأرجنتيني بمنشور على انستاغرام كتب فيه "اجتمعنا مجدداً" في إشارة الى الفترة التي أمضاها اللاعبان معاً في النادي الكاتالوني بين 2013 و2017 قبل أن ينتقل النجم البرازيلي الى نادي العاصمة الفرنسية في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

ص.ش (أ ف ب، د ب أ)