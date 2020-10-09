 ميركل تلتقي الكاظمي: ألمانيا تقف بشكل وثيق إلى جانب العراق | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.10.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ميركل تلتقي الكاظمي: ألمانيا تقف بشكل وثيق إلى جانب العراق

تعهدت ميركل باستمرار تقديم بلادها الدعم اللازم للعراق لمكافحة تنظيم داعش وذلك خلال لقائها مع رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي أكد بدوره أن بلاده ترغب في إقامة علاقات وثيقة والتطلع لشراكة حقيقية مع ألمانيا.

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

أكدت المستشارة الألمانية على دعم بلادها للعراق في مكافحة تنظيم داعش

تعهدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بمواصلة دعم بلادها للعراق في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي. وقالت ميركل اليوم الثلاثاء (20 اكتوبر/تشرين الأول 2020) خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لبرلين: "تنظيم داعش يظل تهديدا للمنطقة وبالطبع لخارجها".

مختارات

أكاديمية خاصة باللاجئين في جامعة لايبزغ. فكرة المهاجر العراقي ريان عبد الله، وتتيح الأكاديمية إمكانية الدراسة بلغات عدة، فضلا عن تأهيل اللاجئين الراغبين في إتمام دراستهم في جامعات ألمانية، ما يسهل دخولهم في سوق العمل.

كشف تحقيق استقصائي لمجلة "شبيغل" والقناة الألمانية الأولى عن توجهات يمينية متطرفة بين العاملين في شركة "أسغارد" الأمنية الألمانية الخاصة التي تقدم خدماتها في العراق.

وأضافت أن ألمانيا تعتزم مواصلة مساعدة العراق أيضا، عندما يتعلق الأمر بالطريق نحو تحقيق الاستقرار والأمن وكذلك النمو الاقتصادي، وقالت: "أود بالطبع توضيح أن ألمانيا تقف بشكل وثيق إلى جانب العراق".

بدوره أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن بلاده تتطلع لشراكة حقيقية مع  ألمانيا. ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)  اليوم عن الكاظمي  قوله، إنه " جاء إلى برلين ليؤكد التزام العراق برغبته في إقامة علاقات وثيقة والتطلع لشراكة حقيقية".

وأشار الكاظمي إلى أنه " شرع ببرنامج طموح لإعادة هيكلة وبناء الاقتصاد العراقي"، لافتا إلى أنه " يقترب من إعلان المرحلة الثانية من خارطة  الطريق لتطوير الكهرباء في العراق بمشاركة الشركات الالمانية".

وأوضح أنه " يتطلع لتعزيز جهود التعاون الأمني والعسكري مع ألمانيا والاستفادة من الدعم المالي وتنظيم انتخابات حرة نزيهة"، مؤكدا أن " العالم يمر بأوقات صعبة بسبب كورونا"

مشاهدة الفيديو 56:06

مقاتلو داعش العائدون: قنابل موقوتة في أوروبا؟

يذكر أن داعش سيطر على أجزاء واسعة من شمالي العراق في الفترة بين عامي 2014 و2017، وتم هزيمته بعد ذلك. ورغم إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عامين القضاء على داعش عسكريا، لا تزال البلاد تشهد هجمات بين الحين والآخر تشنها عناصر التنظيم.

ويشارك الجيش الألماني حاليا بنحو 270 جنديا في مكافحة داعش في العراق. ويعتزم البرلمان الألماني "بوندستاغ" الأسبوع المقبل تمديد التفويض لـ 500 جندي على الأكثر، لمدة 15 شهرا.

وينص التفويض على مواصلة الاستعانة بطائرة عسكرية للتزود بالوقود. فضلا عن ذلك، توفر ألمانيا قدرات نقل جوي للتحالف الدولي ضد داعش، وكذلك لمنظمات دولية وحلفاء وشركاء.

ومن المقرر أن تستمر مهمة التدريب التي يقوم بها الجيش الألماني لقوات الأمن العراقية بشكل رسمي، ولكنها تخضع لقيود بسبب وباء كورونا.

ع.ح./ع.خ. (د ب أ)

  • Irak Ausbildung Peschmerga durch Bundeswehr (picture-alliance/dpa/J. Kuhlmann)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    تتنوع المساعدات التي تقدمها ألمانيا لمساعدة العراق في حربه ضد تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي. مساعدات عسكرية، إنسانية وأخرى لوجيستية. تعرف عليها...

  • Irak Ausbildung Peschmerga durch Bundeswehr (picture-alliance/dpa/Bundeswehr/Sebastian Wilke)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    تقوم قوات خاصة من الجيش الألماني بتدريب جنود من البشمركة في شمال العراق لمحاربة "داعش". 140 جندي ألماني متمركزون الآن في مدينة أربيل على بعد 80 كلم من الموصل، التي اقترب الجيش العراقي من تحريرها من قبضة داعش.

  • Deutsche Waffenlieferung für die Peschmerga Kämpfer in Nordirak 18.09.2014 (Reuters/Thomas Peter)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    منذ عام 2014 تقدم ألمانيا دعما عسكريا لقوات البشمركة، التي حصلت منذ ذلك الحين على أسلحة متنوعة من بينها 20 ألف بندقية هجومية، 400 قذيفة صاروخية،1200 صاروخ مضادا للدبابات وملايين من ذخيرة الطلقات.

  • Syrien-Einsatz der Bundeswehr - Tornado (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    تشارك ألمانيا أيضا في الحرب ضد داعش في سوريا والعراق عبر طائرات استطلاع "تورنادو" وطائرة تزويد بالوقود موجودة في قاعدة إنجرليك التركية لدعم الضربات الجوية التي يشنها التحالف الدولي.

  • Haider al-Abadi (C.Court/Getty Images)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    الحكومة العراقية المركزية في بغداد لم تحصل على أي أسلحة من ألمانيا، بل حصلت فقط على "المعدات الدفاعية" مثل الدروع الواقية للبدن ومعدات إزالة الألغام.

  • Deutsche Hilfe für Irak 16.08.2014 Erbil (picture-alliance/dpa)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    الحكومة الألمانية قدمت للعراق بين عامي 2014 وحتى نهاية عام 2016 حوالي 713 مليون يورو كمساعدات للإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار واستقرار البلاد.

  • Irak Falludscha man vor Ruine Symbolbild Wiederaufbau (Getty Images/AFP/H. M. Ali)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    وافقت الحكومة الألمانية في عام 2017 على تقديم 235 مليون يورو لإعادة إعمار ودعم الاستقرار في العراق وسوريا.

  • Bundesaußenminister Sigmar Gabriel reist in den Irak (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    زار وزير الخارجية الألماني زيغمار غابريل الأربعاء (19 نيسان/أبريل) العراق. ويعتزم الوزير الألماني بحث سبل إعادة إعمار المناطق المدمرة التي تم استعادتها من تنظيم "داعش" مع الحكومة العراقية. الكاتب: أمين بنضريف


مواضيع ذات صلة

Berlin Kanzlerin Merkel | PK zu Videokonferenz mit Bürgermeistern großer Städte

ألمانيا - مزيد من القيود للسيطرة على انتشار كورونا 09.10.2020

اتفقت المستشارة ميركل وعمد المدن الأحد عشرة الكبرى في ألمانيا على إجراءات إضافية لتحجيم انتشار فيروس كورونا في البلاد. وفي حالة عدم توقف الزيادة في العدد الكبير للإصابات فستستعين الدولة بالجيش وبالمزيد من خطوات التقييد.

Symbolbild Anwerbeversuch IS

ألمانيا: القبض على مراهق يشتبه في تجنيده أعضاء لـ"داعش" 15.10.2020

بسبب جهات اتصال على تطبيقات الدردشة الخاصة بالشاب، اعتقلت الشرطة في مدينة كولونيا (كولن) شابا يشتبه في قيامه بالدعاية من أجل تجنيد أعضاء لتنظيم "الدولة الإسلامية". صحيفة محلية قالت إن الشاب يحمل الجنسية الألمانية.

Bjeen Alhassan I Integrationspreisträgerin 2020

ألمانيا تكرّم "تعلّم مع بجين" لدعم وتمكين السيدات المهاجرات 13.10.2020

برعاية وحضور المستشارة أنغيلا ميركل منحت الحكومة الألمانية المهاجرة السورية بجين الحسن الجائزة الوطنية للاندماج لعام 2020. عَلاما استحقت بجين هذا التكريم الرفيع؟ وكيف وصلت إلى ما هي عليه الآن؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  