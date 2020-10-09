ميركل تلتقي الكاظمي: ألمانيا تقف بشكل وثيق إلى جانب العراق

تعهدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بمواصلة دعم بلادها للعراق في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي. وقالت ميركل اليوم الثلاثاء (20 اكتوبر/تشرين الأول 2020) خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لبرلين: "تنظيم داعش يظل تهديدا للمنطقة وبالطبع لخارجها".

وأضافت أن ألمانيا تعتزم مواصلة مساعدة العراق أيضا، عندما يتعلق الأمر بالطريق نحو تحقيق الاستقرار والأمن وكذلك النمو الاقتصادي، وقالت: "أود بالطبع توضيح أن ألمانيا تقف بشكل وثيق إلى جانب العراق".

بدوره أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن بلاده تتطلع لشراكة حقيقية مع ألمانيا. ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم عن الكاظمي قوله، إنه " جاء إلى برلين ليؤكد التزام العراق برغبته في إقامة علاقات وثيقة والتطلع لشراكة حقيقية".

وأشار الكاظمي إلى أنه " شرع ببرنامج طموح لإعادة هيكلة وبناء الاقتصاد العراقي"، لافتا إلى أنه " يقترب من إعلان المرحلة الثانية من خارطة الطريق لتطوير الكهرباء في العراق بمشاركة الشركات الالمانية".

وأوضح أنه " يتطلع لتعزيز جهود التعاون الأمني والعسكري مع ألمانيا والاستفادة من الدعم المالي وتنظيم انتخابات حرة نزيهة"، مؤكدا أن " العالم يمر بأوقات صعبة بسبب كورونا"

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يذكر أن داعش سيطر على أجزاء واسعة من شمالي العراق في الفترة بين عامي 2014 و2017، وتم هزيمته بعد ذلك. ورغم إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عامين القضاء على داعش عسكريا، لا تزال البلاد تشهد هجمات بين الحين والآخر تشنها عناصر التنظيم.

ويشارك الجيش الألماني حاليا بنحو 270 جنديا في مكافحة داعش في العراق. ويعتزم البرلمان الألماني "بوندستاغ" الأسبوع المقبل تمديد التفويض لـ 500 جندي على الأكثر، لمدة 15 شهرا.

وينص التفويض على مواصلة الاستعانة بطائرة عسكرية للتزود بالوقود. فضلا عن ذلك، توفر ألمانيا قدرات نقل جوي للتحالف الدولي ضد داعش، وكذلك لمنظمات دولية وحلفاء وشركاء.

ومن المقرر أن تستمر مهمة التدريب التي يقوم بها الجيش الألماني لقوات الأمن العراقية بشكل رسمي، ولكنها تخضع لقيود بسبب وباء كورونا.

ع.ح./ع.خ. (د ب أ)