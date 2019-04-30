 ألمانيا وإعمار العراق ـ سيمنس شريك رئيسي في تحديث الكهرباء | سياسة واقتصاد | DW | 30.04.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

ألمانيا وإعمار العراق ـ سيمنس شريك رئيسي في تحديث الكهرباء

زيارة رئيس الوزراء العراقي لبرلين لها أهمية سياسية كبيرة. غير أن هناك بعدا اقتصاديا يخص إعادة الإعمار في العراق، وستكون "سيمنس" الشريك الرئيسي في مشروع تحديث الكهرباء. وقد ساعدت المستشارة ميركل بقوة في هذا الأمر.

Deutschland Irakischer Ministerpräsident Adel Abdel Mahdi in Berlin (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في برلين اليوم الثلاثاء (30 أبريل/ نيسان 2019) إن شركة سيمنس الألمانية في وضع يؤهلها للفوز بمعظم الطلبيات البالغة قيمتها 14 مليار دولار، ضمن خطة لإعادة تشييد البنية التحتية للكهرباء بالعراق بعد سنوات الحرب.

وتصريح عبد المهدي، الذي أدلى به خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بمنزلة ضربة لشركة جنرال إلكتريك الأمريكية، التي خاضت أيضا سباق تطوير شبكة الكهرباء بالبلاد. وقال عبد المهدي خلال حديثه عقب محادثات ثنائية مع ميركل إن سيمنس أمامها فرصة جيدة للفوز بأغلب العقود ضمن المشروع.

ووقع مسؤولون في الحكومة العراقية ورئيس شركة "سيمنس" الألمانية العملاقة للصناعات الهندسية والإلكترونية، جو كيزر، اليوم  في برلين "اتفاقا تنفيذياً" لـ"خارطة طريق" من أجل إعادة تأسيس شاملة لقطاع الطاقة.

Irak Taji Gaswerk in Bagdad (Getty Images/AFP/A. Al-Rubaye)

مصنع غاز مدمرة في بغداد

غير أن أقوال عبدالمهدي لا توحي بأن سيمنس ستكون المستفيد الوحيد من إعادة بناء كهرباء العراق. كما أنه ليس من المؤكد أن سيمنس بذلك الاتفاق قد أبعدت جنرال إلكتريك عن المشروع المخطط.

وكانت الحكومة الأمريكية قد تدخلت بقوة العام الماضي للضغط على رئيس الحكومة العراقية السابق حيدر العبادي، لصالح جنرال إلكتريك، وفق تقارير إعلامية. وكان مسؤولون عراقيون قالوا العام الماضي إنهم تعرضوا لضغوط كبيرة من الحكومة الأمريكية لإعطاء الأفضلية لجنرال إلكتريك على الشركة الألمانية.

 وتمثل الصفقة إنقاذا لقطاع محطات الطاقة المتأزم في سيمنس، الذي يمر بصعوبات بسبب القدرات الإنتاجية الفائضة لتوربينات الغاز والتوجه نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة. وحسب متحدث في العاصمة الألمانية، فإن من المنتظر أن تصل من برلين المعدات التكنولوجية الخاصة بمعدات المشروع في العراق حيث سيقام هناك مركز لتوربينات الغاز. 

والمؤكد هو أن جنرال الكتريك وسيمنس تحتاج كل منهما لمثل هذه المشروعات الضخمة، التي تدر أموالا تتوقف عليها أيضا آلاف من فرص العمل بالشركتين. 

محطات كهرباء وأشياء أخرى

 وعلى المدى الأطول، تشمل خارطة الطريق الموقعة بين كيزر ووزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب إمكانية بناء قدرة توليد جديدة وتطوير محطات كهرباء قائمة وتوسيع شبكات نقل الكهرباء. وقال كيزر في بيان الشركة "نحن ملتزمون أيضا بدعم العراق في ترتيب تمويل المشروعات وخلق وظائف جذابة وفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة".

وأوضحت سيمنس أنها وقعت بالفعل ثلاثة عقود بقيمة إجمالية 700 مليون دولار. ويشمل المشروع بناء محطة طاقة تعمل بالغاز لتوليد طاقة كهربائية بمقدار 500 ميجاواط في مدينة الزبيدية، وقال متحدث إن "المشروع يشمل أيضا منح عقود لتحديث 40 قطعة من توربينات الغاز بأنظمة تبريد وتركيب 13 محطة كهرباء فرعية بطاقة 132 كيلوفولت و34 محولا"، وأضاف المتحدث أن من المنتظر أن ينم البدء في إجراءات البناء في موعد أقصاه صيف العام المقبل. 

ألمانيا واستقرار العراق

مختارات

أعلنت شركة سيمنس الألمانية عن أملها في الحصول على صفقة بمليارات الدولارات في إعادة بناء بنية الطاقة التحتية في العراق. ويقضي الاتفاق بإضافة طاقة توليد كهرباء إلى الشبكة العراقية بمقدار 11 غيغاواط. (23.09.2018)

حرارة شديدة وانقطاع الكهرباء بشكل مستمر والدعم المادي الشحيح وعدم توفر الطعام – أوضاع صعبة يعاني منها النازحون في العراق، مع حلول شهر رمضان. DW تسلط الضوء على معاناتهم، التي لا يخفف منها سوى تبرعات بعض المحسنين. (15.05.2018)

وكان يُجرى التفاوض حول تفاصيل الاتفاق حتى اللحظات الأخيرة قبل المحادثات بين رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في برلين اليوم. وفي إطار الاتفاق، تتعهد سيمنس ببناء عيادة طبية والتبرع ببرمجيات قيمتها 60 مليون دولار للجامعات العراقية وتقديم التدريب لألف عراقي.

وبجانب البعد الاقتصادي تعد ألمانيا من الدول التي تحاول العمل على استقرار الأوضاع في العراق عبر القروض من أجل مشاريع التنمية. وقدمت الحكومة الألمانية للعراق حتى الآن قروضا بـ1.7 مليار يورو.  غير أن المستشارة ميركل لديها تحفظات من الناحية الأمنية، وتعتقد أن خطر تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) لم تتم إزالته بعد.

وقالت الثلاثاء إن لا أحدا يفترض اختفاء تنظيم "داعش" عقب الهزيمة العسكرية له في العراق وسوريا، مضيفة أن الفيديو (الذي ظهر فيه زعيم التنظيم) يبين صحة هذا التقييم. ومن بين أهداف المساعدة الألمانية للعراق، هو خلق آفاق لعودة اللاجئين العراقيين في ألمانيا إلى بلدهم. فقد هرب هؤلاء خصوصا بعد تمدد داعش فيها عام 2014.  

وتحدثت ميركل مع عبد المهدي أيضا عن أطفال مقاتلي "داعش" الألمان في العراق، وقالت إنه يتعين الحديث عن مصير هؤلاء الأطفال كل حالة على حدة.

ص.ش/أ.ح (رويترز، د ب أ، ي ب د)

  • default

    صيف العراق دون كهرباء: غبار وحر وابتكار

    دوش في الهواء الطلق وسط احد شوارع العاصمة بغداد. ارتفعت درجات الحرارة في هذا الصيف لتصل إلى درجات قياسية تجاوزت 50 درجة مئوية وقد أعلنت على أثرها عطلة رسمية لعدة أيام.

  • default

    صيف العراق دون كهرباء: غبار وحر وابتكار

    تنفذ بضاعة بائع الثلج سريعا في شهري تموز وآب الملتهبين، بسب الإقبال الشديد على شراء ألواح الثلج السميكة.

  • default

    صيف العراق دون كهرباء: غبار وحر وابتكار

    أحواض السباحة البلاستيكية هي ملجأ الأطفال الوحيد للهروب من حر الصيف في ظل انعدام أماكن الترفيه والمسابح والحدائق.

  • default

    صيف العراق دون كهرباء: غبار وحر وابتكار

    بائع للمشروبات الباردة التقليدية في احد شوارع العاصمة بغداد وقد أضناه الحر فوضع منشفة تحت قبعته لتقيه من حر الشمس.

  • default

    صيف العراق دون كهرباء: غبار وحر وابتكار

    بسبب انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع أسعار التيار الكهربائي من المولدات التجارية، راجت المراوح التي تعمل على الغاز المتوفر في البلد النفطي ووصلت أسعارها إلى ما يقارب 150 دولارا.

  • default

    صيف العراق دون كهرباء: غبار وحر وابتكار

    عادت تجارة المراوح اليدوية من جديد في العراق (محليا تسمى المهافيف) وخاصة مع الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي لمدة تصل إلى 20 ساعة في اليوم، وأحيانا لأسابيع مستمرة.

  • default

    صيف العراق دون كهرباء: غبار وحر وابتكار

    في العاصمة العراقية 3 مسابح اولمبية تفتح أبوابها لبعض للناس صيفا مقابل اشتراكات عالية جدا.

  • default

    صيف العراق دون كهرباء: غبار وحر وابتكار

    بسبب انعدام المسابح في المدن العراقية يضطر الكثيرون إلى السباحة في الأنهر القريبة.

  • default

    صيف العراق دون كهرباء: غبار وحر وابتكار

    في الأسواق الشعبية صنع بعض التجار مراكز استحمام مفتوحة لخدمة التجار والزبائن

  • default

    صيف العراق دون كهرباء: غبار وحر وابتكار

    يهرب العراقيون من سكان بغداد والمحافظات الجنوبية إلى إقليم كردستان شمال العراق، وخاصة إلى مناطق الاصطياف قرب الأنهار والبحيرات والشلالات الطبيعية.

    الكاتب: زمن البدري / عدسة مناف الساعدي


مختارات

صيف العراق دون كهرباء: غبار وحر وابتكار

حر صيف العراق في البوم للصور. (02.08.2013)  

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  