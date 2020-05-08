ميركل تدافع عن تقييد الحقوق الأساسية خلال مكافحة كورونا

وصفت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مجددا القيود المفروضة على الحقوق الأساسية في إطار مكافحة جائحة كورونا بأنها "فرض" على الديمقراطية، مدافعة في الوقت نفسه عن هذه الإجراءات.

وقالت ميركل اليوم السبت في رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت بمناسبة يوم الدستور الموافق 23 أيار/مايو إنها تتفهم قلق المواطنين فيما يخص القيود المفروضة خلال الجائحة، مؤكدة أن الحكومة لم تتبن نهجاً عفوياً بشأن القيود المفروضة على الحقوق الأساسية.

وقالت: "لهذا السبب يجب أن تكون قصيرة المدى قدر الإمكان، لكنها ضرورية، وقد بررنا ذلك دائما لأننا نشعر بالمسؤولية تجاه كرامة الناس، بحسب المادة 1 من قانوننا الأساسي (الدستور)".

ونشر شتيفن زايبرت المتحدث المتحدث باسم الحكومة الألمانية جانباً من الفيديو في تغريدة قال فيها على لسان ميركل: "يعد فيروس كرونا تحديًا أيضًا لديمقراطيتنا. لذلك من المهم احترام مبادئ الدستور والحقوق الأساسية".

وذكرت ميركل أن هذا يشمل أيضاً منع النظام الصحي من الانهيار، مضيفة أنه لحسن الحظ تم تحقيق ذلك، وقالت: "لكن بالطبع علينا الآن أن نبرر لماذا لا نستطيع إلغاء قيود معينة ولماذا تمكنا من إلغاء أخرى. وبهذه الطريقة يتعين علينا أن نفكر في تناسبية الإجراءات مع بعضها بعضا دائماً"، معربة لذلك عن سعادتها بأن وضع العدوى الحالي يسمح بعودة الكثير من الأمور بعد تقييدها على مدار أسابيع.

وأضافت ميركل أن الجائحة وضعت المجتمع أمام تحديات خاصة، ربما كانت الأكبر منذ 71 عاماً، موضحة أن الأهم الآن هو مراعاة مبادئ الدستور، الذي تم إقراره في 23 أيار/مايو عام 1949.

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ويعتزم نشطاء ألمان تنظيم مظاهرات اليوم السبت في العديد من المدن الألمانية احتجاجا على التدابير والإجراءات التي وضعتها السلطات الألمانية على خلفية جائحة كورونا. ومن المقرر تنظيم هذه المظاهرات في مدن كثيرة، منها شتوتغارت وبرلين وكولونيا وميونخ وفرانكفورت وهانوفر. وتشهد البلاد منذ اسابيع مظاهرات مماثلة.

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)