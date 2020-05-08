 ميركل تدافع عن تقييد الحقوق الأساسية خلال مكافحة كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.05.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ميركل تدافع عن تقييد الحقوق الأساسية خلال مكافحة كورونا

دافعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن القيود التي فرضتها الحكومة على بعض الحقوق الأساسية بهدف منع تفشي جائحة كورونا، وأكدت، في كلمة لها بمناسبة يوم الدستور، أن الحكومة لم تتبن نهجاً عفوياً بشأن تلك القيود.

المستشارة الألمانية انغيلا ميركل

دافعت ميركل عن تقييد بعض الحريات للحد من تفشي جائحة كورونا

وصفت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مجددا القيود المفروضة على الحقوق الأساسية في إطار مكافحة جائحة كورونا بأنها "فرض" على الديمقراطية، مدافعة في الوقت نفسه عن هذه الإجراءات.

مختارات

مقارنة بدول أوروبية عديدة، يبقى الألمان راضين عن أداء حكومتهم في مواجهة كورونا، لكن هذه النسبة لم تصل إلى رضا النيوزيلينديين، في حين تلقت السلطات الفرنسية تقييما جد متدني. (02.05.2020)

أظهرت المستشارة ميركل كفاءة في إدارتها لأزمة كورونا أثارت إعجاب المعارضين قبل المناصرين. وتوالت الإشادات من الداخل والخارج حول "النموذج الألماني" الذي جمع بين المرونة والدقة وإشراك الهيئات ذات الصلة في بلورة القرار. (09.05.2020)

وقالت ميركل اليوم السبت في رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت بمناسبة يوم الدستور الموافق 23 أيار/مايو إنها تتفهم قلق المواطنين فيما يخص القيود المفروضة خلال الجائحة، مؤكدة أن الحكومة لم تتبن نهجاً عفوياً بشأن القيود المفروضة على الحقوق الأساسية.

 وقالت: "لهذا السبب يجب أن تكون قصيرة المدى قدر الإمكان، لكنها ضرورية، وقد بررنا ذلك دائما لأننا نشعر بالمسؤولية تجاه كرامة الناس، بحسب المادة 1 من قانوننا الأساسي (الدستور)".

ونشر شتيفن زايبرت المتحدث المتحدث باسم الحكومة الألمانية جانباً من الفيديو في تغريدة قال فيها على لسان ميركل: "يعد فيروس كرونا تحديًا أيضًا لديمقراطيتنا. لذلك من المهم احترام مبادئ الدستور والحقوق الأساسية".

وذكرت ميركل أن هذا يشمل أيضاً منع النظام الصحي من الانهيار، مضيفة أنه لحسن الحظ تم تحقيق ذلك، وقالت: "لكن بالطبع علينا الآن أن نبرر لماذا لا نستطيع إلغاء قيود معينة ولماذا تمكنا من إلغاء أخرى. وبهذه الطريقة يتعين علينا أن نفكر في تناسبية الإجراءات مع بعضها بعضا دائماً"، معربة لذلك عن سعادتها بأن وضع العدوى الحالي يسمح بعودة الكثير من الأمور بعد تقييدها على مدار أسابيع.

وأضافت ميركل أن الجائحة وضعت المجتمع أمام تحديات خاصة، ربما كانت الأكبر منذ 71 عاماً، موضحة أن الأهم الآن هو مراعاة مبادئ الدستور، الذي تم إقراره في 23 أيار/مايو عام 1949. 

مشاهدة الفيديو 23:08

مسائية DW: من هم المحتجون ضد إجراءات الإغلاق في ألمانيا؟

ويعتزم نشطاء ألمان تنظيم مظاهرات اليوم السبت في العديد من المدن الألمانية احتجاجا على التدابير والإجراءات التي وضعتها السلطات الألمانية على خلفية جائحة كورونا. ومن المقرر تنظيم هذه المظاهرات في مدن كثيرة، منها شتوتغارت وبرلين وكولونيا وميونخ وفرانكفورت وهانوفر. وتشهد البلاد منذ اسابيع مظاهرات مماثلة.

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)

  • default

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    أقوى نساء ألمانيا

    تصدرت هذه الصورة وسائل الإعلام الألمانية اليوم، ففي حضور المستشارة أنغيلا ميركل، قام عمدة برلين ونائب رئيس مجلس الولايات (بوندسرات)، ميشائيل مولر، بتسليم آنيغريت كرامب- كارينباور (على يسار الصورة)، أوراق تعيينها كوزيرة للدفاع خلفا لأورسولا فون ديرلاين (وسط الصورة)التي ستتولى رئاسة المفوضية الأوروبية. تولي نساء هذه المناصب القيادية كان محور معظم التعليقات على الصورة.

  • Berlin | Annegret Kramp-Karrenbauer und Ursula von der Leyen (Reuters/H. Hanschke)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    نساء على رأس قيادة الجيش الألماني

    تسير آنيغريت كرامب-كارنباور، بخطوات واثقة في حياتها المهنية، إذ تولت الرئيسة السابقة لحكومة ولاية سارلاند، رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي خلفا لميركل. السياسية المعروفة اختصارا في ألمانيا بـ "أ.كا.كا"، تعتبر من المقربات للمستشارة ميركل وتولت بشكل مفاجئ وزارة الدفاع الألمانية خلفا لأورزولا فون دير لاين.

  • Ursula von der Leyen (picture-alliance/dpa/W. Weihs)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    مناصب سياسية رفيعة وسبعة من الأبناء!

    أصبحت أورزولا فون دير لاين أول امرأة تترأس المفوضية الأوروبية، كما كتبت اسمها في التاريخ كأول وزيرة للدفاع في ألمانيا. تولت السياسية والأم لسبعة أبناء، قبل ذلك عدة حقائب وزارية، كما كانت عضوة في البرلمان عن ولاية سكسونيا السفلى.

  • CDU-Parteitag 2010 (dapd)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    وزيرة في عطلة أمومة

    بروز الوجوه النسائية على الساحة السياسية بجانب ميركل، كان واضحا خلال السنوات الماضية. السياسية الألمانية الشابة كريستينا شرودر تولت في الفترة بين عامي 2009 و 2013 منصب وزيرة الأسرة الالمانية، وهي لم تتجاوز الثالثة والثلاثين من العمر. أخبار زواج وإنجاب الوزيرة ودخولها في عطلة أمومة، كانت من الأنباء المتداولة بشدة وقتها خاصة في المناقشات حول الجمع بين العمل والحياة العائلية.

  • Angela Merkel und Andrea Nahles (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    امرأة على رأس الحزب الاشتراكي للمرة الأولى

    آندريا ناليس..أول امرأة تتولى رئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي (استقالت في حزيران/يونيو 2019)، كما كانت أول امرأة تتولى رئاسة الكتلة البرلمانية للاشتراكيين لنحو عامين تقريبا.

  • Alice Weidel AFD (picture-alliance/dpa/F. Kästle)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    الأحزاب اليمينية واستقطاب النساء

    رغم أن المشهد الذكوري هو المهيمن عادة على الأحزاب اليمينية الشعبوية، إلا أن دراسة ألمانية أظهرت مؤخرا زيادة استقطاب تلك الأحزاب بشكل متزايد للنساء ليس كعضوات فحسب، بل للأدوار القيادية أيضا. آليسا فايدل، الرئيس المشارك للكتلة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، اسم بارز في هذا السياق.

  • Deutschland Bundestag Kanzlerwahl (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    تواجد نسائي على قمة المناصب السياسية ولكن!

    رغم أن أعلى منصب سياسي في ألمانيا بيد امرأة منذ سنوات ورغم التمثيل النسائي الواضح سواء على مستوى الأحزاب أو الوزارات، إلا أن الإحصائيات تشير إلى تراجع الحضور النسائي على مستوى الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات خاصة بعد انتخابات 2017، إذ بلغت نسبة النساء بين نواب البرلمان أقل من 31 بالمائة.

  • Claudia Roth Bündnis 90 Die Grünen (Getty Images)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    روت وميركل..خلاف سياسي لا يفسد للود قضية

    السياسية الألمانية البارزة في حزب الخضر، كثيرا ما انتقدت قرارات سياسية لميركل، لكنها أقرت للمستشارة في الوقت نفسه بأنها "سياسية غير ملتصقة بكرسي السلطة". تولت كلاوديا روت رئاسة حزب الخضر للمرة الأولى خلال حقبة المستشار السابق غيرهارد شرودر ثم عادت مرة أخرى لقيادة الحزب قبيل وصول ميركل لكرسي المستشارية. وتتولى روت منذ عام 2013 منصب نائب رئيس البرلمان الألماني.

    الكاتب: ابتسام فوزي


مواضيع ذات صلة

75. Jahrestag Ende zweiter Weltkreig - Frank Walter Steinmeier

شتاينماير: اليوم علينا أن نحرر أنفسنا بأنفسنا 08.05.2020

في الذكرى الخامسة والسبعين على سقوط الحكم النازي، دعا الرئيس الألماني مواطنيه إلى الدفاع عن الديمقراطية. شتاينماير تحدث خلال خطبة ألقاها بهذه المناسبة عن المسؤولية الألمانية تجاه أوروبا باعتبارها أحد "نتائج التاريخ".

Deutschland | Coronavirus | Maskenpflicht

ميركل تدرس تخفيف القيود وماس يحذر من موجة ثانية من كورونا 24.04.2020

تدرس الحكومة الاتحادية الالمانية تخفيف مزيد من القيود المفروضة على الحياة العامة في البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا، في الوقت الذي دعا فيه وزير الخارجية الألماني إلى انتهاج سياسة حذرة في هذا الشأن.

Deutschland Coronavirus PK Merkel nach Videokonferenz EU Rat

ميركل: نحن في المرحلة الثانية للوباء وعلينا الحذر 11.05.2020

في ظل تسارع وتيرة الإصابة بكورونا في ألمانيا مجددا، حذرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مواطنيها من عدم الالتزام بقواعد السلامة الأساسية لمحاربة جائحة كورونا، فيما أقرت الحكومة الألمانية برنامجا ضخما لتطوير لقاحات.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  