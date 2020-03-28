 ألمانيا.. مظاهرات كورونا مستمرة و″لن يكون هناك إلزام بتلقي اللقاح″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.05.2020

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أخبار

ألمانيا.. مظاهرات كورونا مستمرة و"لن يكون هناك إلزام بتلقي اللقاح"

رغم تخفيف إجراءات العزل المفروضة بسبب كورونا، تستمر المظاهرات في عدة مدن ألمانية مطالبة بتخفيف أكبر للقيود. وفي حين يؤكد مسؤولون على ضرورة الالتزام بقواعد التباعد، قال مسؤول إنه لن يكون هناك إلزام بتلقي اللقاح عند توفره.

متظاهرون يطالبون بتخفيف أكبر لإجراءات العزل في ألمانيا

لافتة كُتب عليها: "من أجل الحقوق الأساسية ودولة القانون"، متظاهرون يطالبون بتخفيف أكبر لإجراءات العزل في ألمانيا

قال رئيس ديوان المستشارية في برلين، هيلغه براون، أنه لن يكون هناك إلزام في ألمانيا بتلقي المواطنين لقاحاً مضاداً لفيروس كورونا المستجد حال توفره. وأضاف براون في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت (16 أيار/مايو 2020) أنه عندما يتوفر لقاح سيكون من الجيد أن يتلقاه كثير من الناس، لكن هذا أمر يقرره كل شخص بنفسه، وتابع: "من لم يرد ذلك، يتعين عليه تحمل خطورة العدوى بنفسه".

مختارات

شهدت عدة مدن ألمانية كبرلين وميونخ وفرانكفورت مظاهرات احتجاجا على القيود المفروضة بسبب كورونا رغم التسهيلات التي تم الإعلان عنها. وفي برلين ألقت الشرطة القبض على عدد من المتظاهرين لمخالفتهم قواعد تنظيم المظاهرات. (09.05.2020)

أظهرت نتائج استطلاع جديد أجري في ألمانيا أن أكثر من نصف الألمان يرغبون في استمرار الإغلاق للسيطرة على انتشار فيروس كورنا المستجد، كما يعارض معظم الألمان استئناف فعاليات البوندسليغا في هذا الوقت حسب نفس الاستطلاع. (15.05.2020)

وأعرب براون عن أمله في توفر لقاح للمواطنين خلال مطلع العام المقبل أو منتصفه، مضيفاً أنه حينها يمكن العودة إلى الحياة الطبيعية. وقيّم براون الجهود الحالية لمكافحة الفيروس في ألمانيا بأنها "ناجحة للغاية"، مضيفاً أن قطاعاً كبيراً من المواطنين يتعاملون بانضباط مع قيود الاختلاط الاجتماعي.

وفي المقابل، أضاف براون، الذي كان يعمل طبيباً: "من منظور طبي، يثير السفر والاختلاط بالآخرين شعوراً بالانزعاج لدي - هنا لا ينبغي أن نتصرف بجرأة. الخبرات الحالية أظهرت أن هذا يلعب دوراً كبيراً في انتشار الفيروس".

ووصف براون التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة بأنها "فادحة للغاية"، مؤكداً ضرورة إجراء حوار حول كيفية إعادة عجلة الاقتصاد للدوران عقب برنامج المساعدات الذي أطلقته الدولة كخطوة أولى في مواجهة الأزمة.

"لا يجب نسيان أن الجائحة مستمرة"

في الوقت نفسه، رفض براون في هذا السياق التوزيع العشوائي للأموال على المواطنين، موضحاً أن الأمر لا يتعلق كثيراً الآن بالاستهلاك قصير الأمد، بل بالاستثمارات المستدامة، وقال: "يمكنني أيضاً طمأنة كل من يشعر بقلق إزاء قضية المناخ. أرى أنه يتعين ضخ حوافز اقتصادية في المكان الذي يمكنه أن يساعد في تحقيق المزيد من أهداف (حماية المناخ)".

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تراجع إجمالي الناتج الداخلي لألمانيا 2,2 بالمئة بسبب كورونا


من جهتها حذرت وزيرة البحث العلمي الألمانية أنيا كارليتشك مواطني بلادها من نسيان أن جائحة كورونا لا تزال مستمرة، وذلك رغم تخفيف إجراءات المكافحة. وقالت الوزيرة في تصريحات لصحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "نحن ننشغل حالياً بمسألة متى يمكن تخفيف القيود الحالية وكيف. أنا متفهمة أن القيود كانت قاسية ومهددة لوجود الكثيرين، لكننا ننسى قليلاً أن الفيروس لم ينته بعد".

وأضافت كارليتشك: "الإصابات بمرض كوفيد-19 تكون أعراضها حادة للغاية أحياناً، كما أننا لا نعلم الكثير عن الأضرار الدائمة المحتملة الناجمة عن الإصابة بالمرض". وأكدت الوزيرة أنه يتعين على الجميع لذلك أن يعوا أن الالتزام بقواعد السلامة الصحية والمسافة الآمنة شرط للاحتفاظ بإجراءات التخفيف ومواصلتها، وقالت: "حريتنا التي عادت تتوقف على انضباطنا - في النظافة والمسافة الآمنة وارتداء الكمامات".

الاحتجاجات مستمرة

يأتي هذا في وقت يتوقع فيه أن يتظاهر آلاف الأشخاص في ألمانيا اليوم السبت مجدداً ضد القيود المفروضة على الحياة العامة في إطار احتواء جائحة كورونا، في احتجاجات تتسم بعضها بنظريات المؤامرة وشعارات يمينية. وأعلن منظمو الاحتجاج عن مشاركة 5 آلاف شخص في مظاهرة بمدينة شتوتغارت. ومن المتوقع خروج معارضي عمليات الإغلاق التي فرضتها الحكومة إلى الشوارع في ميونيخ وبرلين ودورتموند ومدن ألمانية أخرى.

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هل ألمانيا مستعدة لموجة كورونا ثانية؟


وفي نهاية الأسبوع الماضي، تظاهر الآلاف ضد القيود، متجاهلين في كثير من الأحيان قواعد التباعد الاجتماعي والسلامة الصحية السارية حالياً. وكان من بين المشاركين في الاحتجاجات السابقة مروجو نظريات المؤامرة ومناهضو التطعيم وشعبويون من اليمين المتطرف. وتعرض صحفيون للهجوم في أحد هذه الاحتجاجات. وأعلنت الشرطة عزمها تعزيز وجودها وتشديد الإجراءات الأمنية خلال المظاهرات.

وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا حتى تمام الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت إلى 175233 حالة، بحسب بيانات مجمعة من جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة "بلومبيرغ" للأنباء. وارتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 7897 حالة، وعدد حالات الشفاء إلى 151597 حالة.

م.ع.ح/ع.ش (د ب أ)

  • Deutschland Stuttgart | Daimler-Werk in Untertürkheim (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

    كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة

    تدهور في الأرباح

    أعلنت شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات تراجعاً بنسبة 78 بالمئة في الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري ليقتصر ربحها على 617 مليون يورو فقط. وصرح المدير المالي للشركة هارالد فيلهلم أن دايملر تعطي الأولوية الآن لتوفير السيولة النقدية. كما قامت دايملر بشطب جميع توقعاتها للعام الجاري، حيث أنه صار من الصعب التكهن بالطلب العالمي بسبب أزمة كورونا.تدهور في الأرباح

  • Symbolbild Großer Lkw-Kartell-Prozess in München (Imago Images/A. Hettrich)

    كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة

    انخفاض في المبيعات

    شهدت مبيعات دايملر للشاحنات على وجه الخصوص تراجعاً في نسبة المبيعات بلغ في الربع الأول من هذا العام 20 بالمئة. خلال المدة الزمنية نفسها تراجعت مبيعات شركة مرسيدس بنز التابعة لمجموعة دايملر في كافة أنحاء العالم بنسبة 15 بالمئة. هذا ولم تغلق مصانع ومعارض السيارات بشكل كامل إلا في شهر مارس/آذار

  • Arbeiter bei Mercedes-Benz (picture-alliance/dpa/S. Kahnert)

    كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة

    توقف ثم عمل جزئي

    منذ أيام قليلة وبعد توقف دام أربعة أسابيع، استأنفت دايملر العمل في أجزاء كبيرة من مصانعها. ومنذ 6 أبريل/نيسان قلصت دايملر ساعات العمل، والذي من المقرر أن تنتهي بنهاية شهر نيسان/أبريل الجاري. يمس هذا القرار حوالي 80 بالمئة من 170 ألف عامل لدى الشركة في ألمانيا، ولكن بدرجات متفاوتة.

  • Coronavirus | China wird die Sperrung von Wuhan Coronavirus beenden (Getty Images/AFP/STR)

    كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة

    البشائر الأولى

    بدأت الأوضاع تتحسن تدريجياً في سوق السيارات بالصين (في الصورة عمال بمصنع سيارات دونجفنج هوندا أثناء الاستراحة). وكانت المبيعات هناك شهدت تراجعاً بنسبة 48 بالمئة في شهر مارس/آذار بعد أن كانت وصلت إلى أكثر من 80 بالمئة في شهر فبراير/شباط. تعمل حالياً جميع معامل دايملر في الصين بشكل كامل.

  • ID - Workshop bei VW Sachsen (Oliver Killig)

    كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة

    الإقلاع من جديد

    يعود العمل أيضاً تدريجياً في مصانع فولكسفاغن، وعلى ما يبدو كانت البداية بمدينة تسفيكاو بولاية ساكسونيا. فبعد توقف دام أكثر من خمسة أسابيع بسبب أزمة كورونا بدأت خطوط الإنتاج بالعمل من جديد. وتم البدء في هذا المصنع بتصنيع السيارة الكهربائية نموذج ID3 في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهي السيارة التي تعول عليها فولكسفاغن كثيرا في المستقبل. كما بدأ العمل في مصنع المحركات في مدينة كيمنتس بنفس الولاية.

  • Deutschland Wolfsburg Coronavirus (picture-alliance/dpa/C. Stratenschulte)

    كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة

    معايير نظافة صارمة

    تتخذ شركة فولكسفاغن من مدينة فولفسبورغ بولاية ساكسونيا السفلى مقراً رئيسياً لها، ويبدأ العمل هناك مرة أخرى في 27 أبريل/نيسان. وينطبق ذلك أيضاً على مصانع فولكسفاغن في مدينتي إيمدن وهانوفر بنفس الولاية. وسوف تقوم فولكسفاغن بتطبيق معايير نظافة صارمة وفواصل زمنية أقصر بين عمليات التنظيف. كما سيتعين على العاملين ارتداء الكمامات الواقية في الأقسام التي سيصعب فيها الحفاظ على مسافة متر ونصف بين العمال.

  • Renault in Frankreich (picture-alliance/dpa/C. Ena)

    كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة

    تبخر السيولة

    لم تسلم رينو الفرنسية هي الأخرى من تبعات أزمة كورونا، حيث سجلت تراجعاً في المبيعات بلغ أكثر من الربع خلال الثلاث الشهور الأولى من العام الجاري، في حين انخفضت العائدات بنسبة 20 بالمئة تقريباً. وأعلنت الشركة الفرنسية أن احتياطي النقد السائل لديها انخفض بنسبة 30 بالمئة ليصل إلى 10،3 مليار يورو.

  • PSA - Peugeot - Citroen (picture-alliance/AP Photo/J. Brinon)

    كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة

    مفاوضات مع النقابات

    لم يختلف الأمر لدى شركة PSA الفرنسية المنافسة والمنتجة لسيارات بيجو وسيتروين. فقد انخفضت مبيعات الشركة بنسبة 29 بالمئة عن العام الماضي لتصل إلى 627 ألف مركبة. وستبدأ PSA هي الأخرى استئناف العمل بمصانعها الأوروبية بعد أن تتوصل لاتفاق على جدول مواعيد وإجراءات الحماية الصحية مع ممثلي العاملين لديها.

  • Motor Mobil 30-18 Online-Startbilder | Fiat 500 (DW)

    كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة

    في عين العاصفة

    أما في إيطاليا، وهي مركز الوباء في أوروبا، سيسمح للمصانع باستئناف العمل بدءاً من 4 مايو/أيار. وينطبق ذلك على مصانع فيات كرايسلر أيضاً، والتي أصيبت بأضرار جسيمة جراء أزمة كورونا بعد تراجع مبيعاتها بنسبة 76 بالمئة في شهر مارس/آذار. وتظهر فداحة تلك الخسارة عند مقارنة ذلك الرقم بنسبة تراجع جميع مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي بنفس الشهر والتي بلغت 55 بالمئة. ترجمة سلمى حامد


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