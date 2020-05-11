 شركة ألمانية تحدد موعد الكشف عن نتائج اختبارات لقاح كورونا | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 12.05.2020

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صحة

شركة ألمانية تحدد موعد الكشف عن نتائج اختبارات لقاح كورونا

شركة بيوتك الألمانية تعلن عن قرب طرح أول نتائج للاختبارات السريرية التي تجريها على لقاح محتمل مضاد للإصابة بفيروس كورونا، في خطوة هامة ضمن جهود التصدي للوباء.

العالم في سباق مع الزمن من أجل التوصل للقاح ضد فيروس كورونا المستجد

العالم في سباق مع الزمن من أجل التوصل للقاح ضد فيروس كورونا المستجد

قال أوغور زاهين، رئيس مجلس إدارة شركة  بيوتيك الألمانية ، إن الاختبارات في أوروبا والولايات المتحدة، للوصول إلى لقاح ضد كورونا، تدور حول تحديد سلامة وفعالية أربعة لقاحات مختلفة مرشحة، إضافة للجرعة المثلى لها. وأوضح شاهين، في مؤتمر عبر الهاتف اليوم الثلاثاء (12 أيار/ مايو 2020)، أن الشركة تخطط لإجراء الاختبارات في أوروبا باستخدام أربعة لقاحات مرشحة على نحو 200 متطوع صحيح، تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 55 عاما.

مختارات

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كشفت تقارير إعلامية ألمانية النقاب عن تنافس ألماني-أمريكي بشأن شركة ألمانية تطور لقاحاً ضد فيروس كورونا، إذ تحاول إدارة ترامب إغراء العاملين بالشركة بمبالغ مالية للانتقال إلى الولايات المتحدة للحصول على اللقاح بشكل حصري. (15.03.2020)

تتواصل الجهود في كل أنحاء العالم لتطوير لقاح ضد فييروس كورونا. وفي هذا الإطار أعلنت المستشارة ميركل تخصيص مبلغ 525 يورو للتعاون الدولي في أبحاث كورونا، في المقابل كشفت وزيرة ألمانية عن برنامج لتطوير لقاح داخل ألمانيا. (04.05.2020)

وأشار إلى أن الاختبارات على اللقاح المرشح الأول بدأت بالفعل في نيسان/أبريل الماضي. وأضاف شاهين أنه من أجل التوصل إلى الجرعة المثالية لتستفيد منها دراسات أخرى، تم إعطاء جرعات تتراوح بين 1 إلى 100 ميكروغرام. وفي جزء ثان من الدراسة سيتم الاستعانة بمتطوعين لديهم مخاطر أعلى للتعرض لإصابة خطيرة بمرض كوفيد 19.

وبالنسبة للاختبارات في الولايات المتحدة، سيتم إجراؤها على ما يصل إلى 360 متطوعا صحيحا وسيتم تقسيمها على شريحتين عمريتين، الأولى من 18 إلى 55 عاما والثانية من 65 إلى 85 عاما.

وأوضح شاهين أن الشركة ستتعاون مع شركة فايزر الأمريكية لبناء قدرات إنتاجية حتى تتمكن الشركتان من "ضمان الإمداد باللقاح المحتمل لكل أنحاء العالم "، وتوقع أن يتم بحلول نهاية العام الحالي توفير ملايين من جرعات اللقاح بمجرد حصوله على موافقة السلطات المختصة.

من ناحية أخرى، أعلنت بيوتك عن البيانات المالية الخاصة بالربع الأول من العام الحالي، وقالت إن السيولة التي توافرت لديها بحلول نهاية آذار/مارس الماضي بلغت 451.6 مليون يورو، وأضافت أن قيمة مبيعاتها وصلت إلى 27.7 مليون يورو، بارتفاع بنسبة 5.7%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وذكرت بيوتك أن الجزء الأكبر من تكاليف تطوير برنامج لقاح كوفيد19-، سيتم تمويله من مساهمات فايزر والشريك الصيني فوسون فارما، في صورة استثمارات في رأس المال وتمويلات مدفوعة مقدما.

ف.ي/ع.ج.م (د.ب.ا)

روابط:

115 مشروعا لتطوير لقاحات لكورونا .. والنتائج الأولية في يونيو

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