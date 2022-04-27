مصادر سورية: قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي قرب دمشق

قالت وزارة الدفاع السورية إن أربعة جنود سوريين قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم صاروخي إسرائيلي على نقاط في محيط العاصمة دمشق فجر الأربعاء (27 نيسان/أبريل 2022). ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري قوله إن الهجوم وقع "حوالي الساعة الثانية عشرة و41 دقيقة من فجر (الأربعاء) برشقات من الصواريخ من اتجاه طبريا"، مشيرة إلى "وقوع بعض الخسائر المادية" أيضاً.



لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد أن الضربات التي شنّتها إسرائيل ليلاً في محيط دمشق تسببت بمقتل تسعة مقاتلين بينهم خمسة جنود سوريين. وقال المرصد إن إسرائيل استهدفت ليل الثلاثاء الأربعاء بقصف صاروخي خمسة مواقع على الأقل تابعة بمعظمها لمجموعات موالية لطهران في محيط العاصمة السورية.

ووفقاً للمرصد، فقد أوقعت الضربات التي أدت الى تدمير مخازن أسلحة وذخائر، تسعة قتلى هم خمسة عسكريين سوريين، وأربعة آخرين من المجموعات المقاتلة الموالية لطهران، لم يتمكن المرصد من تحديد هوياتهم. كما أصيب ثمانية آخرون على الأقل بجروح. وتعد هذه الحصيلة وفق مدير المرصد رامي عبد الرحمن الأعلى جراء قصف إسرائيلي منذ مطلع العام.



وقال مراسلو وكالة فرانس برس في العاصمة السورية إنهم سمعوا دوي انفجارات. وأكد سكان في ريف دمشق لوكالة الأنباء الألمانية أن الانفجارات كانت عنيفة وهزت أغلب مدن وبلدات جنوب وشمال غرب العاصمة دمشق.

وامتنع متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن التعقيب على التقارير عن الهجوم.

وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني. ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب، رويترز)