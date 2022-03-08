الحرس الثوري الإيراني يعلن قتل إسرائيل اثنين من ضباطه في سوريا

أعلن الحرس الثوري الإيراني الثلاثاء (الثامن من مارس/ آذار 2022) مقتل اثنين من ضباطه بقصف إسرائيلي استهدف مواقع قرب دمشق فجر أمس الاثنين.

وأفاد الحرس في بيان على موقعه الإلكتروني "سباه نيوز"، إنه "على إثر الجريمة" التي ارتكبتها إسرائيل صباح يوم أمس الاثنين في عدوانها الصاروخي على ضاحية العاصمة السورية دمشق "استشهد اثنان من كوادر الحرس الثوري الأبطال (...) هما العقيد إحسان كربلائي بور والعقيد مرتضى سعيد نجاد".

وحذر البيان من إسرائيل ستدفع "ثمن هذه الجريمة".

من جانبه قال تلفزيون برس تي.في الذي تديره الدولة في إيران اليوم الثلاثاء إن الحرس الثوري الإيراني تعهد بالثأر لمقتل اثنين من أفراده في ضربة جوية إسرائيلية بسوريا.

وكانت وسائل إعلام رسمية سورية قد نقلت عن مصدر عسكري قوله أمس الاثنين إن هجوما إسرائيليا استهدف العاصمة دمشق قد أودى بحياة مدنيين اثنين وتسبب في خسائر مادية.

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، ومقره بريطانيا، أن القصف طال "مستودعاً على الأقل للأسلحة والذخائر تابعا لمقاتلين إيرانيين" في محيط مطار دمشق الدولي، وأدى الى وفاة "مقاتلين اثنين مواليين لإيران".

وهذه ليست المرة الأولى تعلن فيها الجمهورية الإسلامية سقوط أفراد من قواتها العسكرية بضربات إسرائيلية في سوريا. واتهمت طهران تل أبيب في 2018، بالتسبب بمقتل أربعة "مستشارين عسكريين" بضربات في محافظة حمص.

تؤكد طهران تواجد عناصر من قواتها المسلحة في سوريا بمهام استشارية.

وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني المقرّب من طهران.

ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.



ع.ج.م/ص. ش (أ ف ب، رويترز)